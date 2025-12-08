Ввоз машин рванул вверх: что скрывается за цифрами и кто оказался в лидерах?

8 декабря 2025, 14:13
Импорт легковых авто в Россию в ноябре 2025 года побил годовой рекорд
Импорт легковых авто в Россию в ноябре 2025 года побил годовой рекорд
В ноябре 2025 года в Россию завезли рекордное количество легковых авто. Эксперты связывают всплеск с изменениями в утилизационном сборе. Какие бренды и страны оказались в топе? Подробности в нашем материале.
В ноябре 2025 года российский рынок легковых автомобилей испытал настоящий всплеск: объем импорта достиг 115,7 тысячи машин, что стало максимальным показателем за последние 13 месяцев. Как сообщает Автостат, столь внушительный результат объясняется не только сезонными колебаниями, но и грядущими изменениями в системе утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 декабря. Импортеры спешили воспользоваться старыми тарифами, чтобы минимизировать издержки, и массово завозили автомобили в страну до наступления новых правил.
Если сравнивать с предыдущими месяцами, то последний раз подобный объем ввоза наблюдался в октябре 2024 года, когда в Россию поступило 150,6 тысячи легковых машин. Однако тогдашний рекорд был обусловлен другими факторами, а нынешний скачок напрямую связан с изменениями в законодательстве. В ноябре почти половина ввезенных автомобилей оказалась новой – 55,9 тысячи единиц, что стало лучшим результатом года. Остальные 52% пришлись на подержанные машины, их количество составило 59,8 тысячи штук, что лишь немного уступает октябрьскому максимуму.
Структура импорта также претерпела изменения. Среди новых автомобилей лидером по объему ввоза стала марка Geely, а самой популярной моделью оказался Jetour T1. В сегменте подержанных машин пальму первенства удерживает Toyota, а среди моделей – Corolla. Это говорит о том, что российские покупатели по-прежнему отдают предпочтение проверенным брендам и моделям, несмотря на обилие новых предложений с азиатского рынка.
География поставок новых автомобилей в Россию в ноябре выглядела следующим образом: на первом месте остался Китай, хотя его доля снизилась до 64,2%. На втором месте неожиданно оказалась Киргизия, которая увеличила свою долю до 21%. Белоруссия и Южная Корея заняли третье и четвертое места с показателями 5,3% и 4,6% соответственно, а пятерку замкнула Грузия с 1,2%. Что касается подержанных автомобилей, то здесь лидирует Япония, хотя ее доля продолжает сокращаться и в ноябре составила 34,2%. Южная Корея и Китай также вошли в тройку лидеров, а Грузия и Беларусь дополнили пятерку стран-экспортеров.
Эксперты отмечают, что столь высокий уровень импорта в ноябре был во многом обусловлен желанием дилеров и частных лиц успеть приобрести автомобили до повышения утилизационного сбора. Это привело к своеобразному ажиотажу на рынке, когда спрос на машины резко вырос, а предложения от зарубежных поставщиков стали особенно востребованными. В результате, ноябрь стал месяцем рекордов и для новых, и для подержанных автомобилей.
Если Вы не знали, Geely – один из крупнейших китайских автопроизводителей, активно развивающийся на российском рынке. Компания известна своими доступными и технологичными моделями, которые пользуются спросом у российских покупателей. В последние годы Geely стабильно входит в число лидеров по объему продаж среди иностранных брендов в России, а ее автомобили часто становятся выбором как частных лиц, так и корпоративных клиентов.
Похожие материалы Джили, Джетур, Тойота, Чери, Хендай, Ниссан
-
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 16:19
Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим
Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.Читать далее
-
08.12.2025, 15:53
Рост цен на автомобили в 2026 году не превысит уровень инфляции
Цены на машины снова вырастут. Но резких скачков ждать не стоит. Эксперты дали свой новый прогноз. Ситуация на рынке меняется. Покупателям стоит готовиться к изменениям. Чего ждать от авторынка в 2026?Читать далее
-
08.12.2025, 15:45
Volkswagen завершает выпуск Touareg: старт продаж финальной версии в Великобритании
Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.Читать далее
-
08.12.2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.Читать далее
-
08.12.2025, 15:15
Российский авторынок удивил: продажи всех типов транспорта резко выросли
В начале декабря 2025 года российский рынок новых авто удивил всех. Продажи выросли во всех сегментах. Эксперты не спешат делать выводы. Что стоит за этими цифрами?Читать далее
-
08.12.2025, 14:56
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
08.12.2025, 14:46
Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году
Российский авторынок ждут большие перемены. Появятся новые автомобильные бренды. Среди них может быть легендарная «Волга». Но не все так просто. Проект столкнулся с трудностями. Что будет дальше?Читать далее
-
08.12.2025, 14:39
Российский рынок подержанных авто: дилеры прогнозируют спад продаж в 2025 году
Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.Читать далее
-
08.12.2025, 14:26
Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок
Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.Читать далее
Похожие материалы Джили, Джетур, Тойота, Чери, Хендай, Ниссан
-
08.12.2025, 17:42
Владелец Corvette Stingray 2021 не согласился на 50 тысяч долларов за авто с пробегом
Владелец Chevrolet Corvette Stingray 2021 года с пробегом почти 29 тысяч миль отказался продавать авто за 50 тысяч долларов. Он уверен, что его машина стоит дороже, несмотря на износ и потерю стоимости. Что влияет на цену таких автомобилей и почему продавец не готов уступить – разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.12.2025, 16:19
Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим
Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.Читать далее
-
08.12.2025, 15:53
Рост цен на автомобили в 2026 году не превысит уровень инфляции
Цены на машины снова вырастут. Но резких скачков ждать не стоит. Эксперты дали свой новый прогноз. Ситуация на рынке меняется. Покупателям стоит готовиться к изменениям. Чего ждать от авторынка в 2026?Читать далее
-
08.12.2025, 15:45
Volkswagen завершает выпуск Touareg: старт продаж финальной версии в Великобритании
Volkswagen готовит прощание с Touareg. В Великобритании стартуют продажи финальной версии. Цена начинается от 72 535 фунтов. Модель не появится в США. Заказы принимаются с 11 декабря. Узнайте, чем уникален последний Touareg.Читать далее
-
08.12.2025, 15:37
В России стартовали продажи полноприводного кроссовера Changan CS75 Plus
Китайский бренд вывел на рынок новинку. Это полноприводный кроссовер. Он получил мощный турбомотор. Оснащение модели приятно удивляет. Цены на автомобиль уже известны. Узнайте подробности о комплектациях.Читать далее
-
08.12.2025, 15:15
Российский авторынок удивил: продажи всех типов транспорта резко выросли
В начале декабря 2025 года российский рынок новых авто удивил всех. Продажи выросли во всех сегментах. Эксперты не спешат делать выводы. Что стоит за этими цифрами?Читать далее
-
08.12.2025, 14:56
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
08.12.2025, 14:46
Возрождение «Волги» и новые бренды: что ждет авторынок России в 2026 году
Российский авторынок ждут большие перемены. Появятся новые автомобильные бренды. Среди них может быть легендарная «Волга». Но не все так просто. Проект столкнулся с трудностями. Что будет дальше?Читать далее
-
08.12.2025, 14:39
Российский рынок подержанных авто: дилеры прогнозируют спад продаж в 2025 году
Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.Читать далее
-
08.12.2025, 14:26
Авилон обошел конкурентов: продажи ROX в ноябре удивили рынок
Авилон неожиданно вырвался вперед среди дилеров ROX. В ноябре компания показала рекордные продажи. Конкуренты не ожидали такого результата. Что помогло Авилону добиться успеха, выясняем в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве