Ввоз машин рванул вверх: что скрывается за цифрами и кто оказался в лидерах?

Импорт легковых авто в Россию в ноябре 2025 года побил годовой рекорд

В ноябре 2025 года в Россию завезли рекордное количество легковых авто. Эксперты связывают всплеск с изменениями в утилизационном сборе. Какие бренды и страны оказались в топе? Подробности в нашем материале.

В ноябре 2025 года российский рынок легковых автомобилей испытал настоящий всплеск: объем импорта достиг 115,7 тысячи машин, что стало максимальным показателем за последние 13 месяцев. Как сообщает Автостат, столь внушительный результат объясняется не только сезонными колебаниями, но и грядущими изменениями в системе утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 декабря. Импортеры спешили воспользоваться старыми тарифами, чтобы минимизировать издержки, и массово завозили автомобили в страну до наступления новых правил.

Если сравнивать с предыдущими месяцами, то последний раз подобный объем ввоза наблюдался в октябре 2024 года, когда в Россию поступило 150,6 тысячи легковых машин. Однако тогдашний рекорд был обусловлен другими факторами, а нынешний скачок напрямую связан с изменениями в законодательстве. В ноябре почти половина ввезенных автомобилей оказалась новой – 55,9 тысячи единиц, что стало лучшим результатом года. Остальные 52% пришлись на подержанные машины, их количество составило 59,8 тысячи штук, что лишь немного уступает октябрьскому максимуму.

Структура импорта также претерпела изменения. Среди новых автомобилей лидером по объему ввоза стала марка Geely, а самой популярной моделью оказался Jetour T1. В сегменте подержанных машин пальму первенства удерживает Toyota, а среди моделей – Corolla. Это говорит о том, что российские покупатели по-прежнему отдают предпочтение проверенным брендам и моделям, несмотря на обилие новых предложений с азиатского рынка.

География поставок новых автомобилей в Россию в ноябре выглядела следующим образом: на первом месте остался Китай, хотя его доля снизилась до 64,2%. На втором месте неожиданно оказалась Киргизия, которая увеличила свою долю до 21%. Белоруссия и Южная Корея заняли третье и четвертое места с показателями 5,3% и 4,6% соответственно, а пятерку замкнула Грузия с 1,2%. Что касается подержанных автомобилей, то здесь лидирует Япония, хотя ее доля продолжает сокращаться и в ноябре составила 34,2%. Южная Корея и Китай также вошли в тройку лидеров, а Грузия и Беларусь дополнили пятерку стран-экспортеров.

Эксперты отмечают, что столь высокий уровень импорта в ноябре был во многом обусловлен желанием дилеров и частных лиц успеть приобрести автомобили до повышения утилизационного сбора. Это привело к своеобразному ажиотажу на рынке, когда спрос на машины резко вырос, а предложения от зарубежных поставщиков стали особенно востребованными. В результате, ноябрь стал месяцем рекордов и для новых, и для подержанных автомобилей.

Если Вы не знали, Geely – один из крупнейших китайских автопроизводителей, активно развивающийся на российском рынке. Компания известна своими доступными и технологичными моделями, которые пользуются спросом у российских покупателей. В последние годы Geely стабильно входит в число лидеров по объему продаж среди иностранных брендов в России, а ее автомобили часто становятся выбором как частных лиц, так и корпоративных клиентов.