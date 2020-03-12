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12 марта 2020, 13:10

Импорт легковых автомобилей в Россию упал на четверть

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Федеральная таможенная служба РФ опубликовала данные по импорту и экспорту автомобилей за январь 2020 года. Выяснилось, что импорт легковых и грузовых автомобилей снизился примерно на четверть, зато существенно увеличился экспорт.
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По данным российской Федеральной таможенной службы, в январе 2020 года в нашу страну было ввезено 9,9 тысячи легковых автомобилей. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Легковушек» ввезли на общую сумму 266 млн долларов. Импорт грузовых автомобилей снизился на 26,6% до 1,1 тысячи единиц на общую сумму 81,4 млн рублей.

На фоне падающего импорта растет экспорт автомобилей, собранных на российских автозаводах. Так в январе на экспорт отправились 101,6 тысячи легковых автомобилей или на 19,7% больше, чем годом ранее. Их совокупная стоимость вплотную приблизилась к отметке 1,5 млрд долларов. Экспорт грузовых автомобилей увеличился еще более существенно – на 56,7%. В январе автозаводы отгрузили около 600 грузовиков на 14,2 млн долларов.

Основными направлениями экспорта выступают страны Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Казахстан, Беларусь и Армения. Кроме того, собранные в нашей стране автомобили отправляют в Узбекистан, Азербайджан, Словакию, Украину, Сербию, Венгрию, Болгарию и Монголию, а также в страны Африки и Латинской Америки.

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Форум FIAT Ducato
Фіат дукато 2008 2.3 мульті джет Посточнно варится масло в двигателе. Масло castrol 5w40 золотая банка. Поменял прокладку головки и ничего не изменилось. Также постоянно из трубы чёрный дым. Форсунки впорядке. Egr тоже. Ни один мастер неможет найти причины. Дайте ответ пожалуйста!
Роман
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Не нужно лукавить и ругаться, а просто посмотреть на автомобили, которые едут по российс4им дорогам-очень много гнилых, ржавых, у многих не отрегулирован свет фар, ржавчина по всему автомобилю!Есть машины с оторванными бамперами, с разбитыми стеклами-а ведь они прошли тех осмотр!Поэтому если Россия считает ...
Aleksei Alekalekseikin
Благотоврительность
Как вы относитесь к благотворительности? Готовы ли помочь. совсем не знакомому человеку, речь идет не о больших суммах. Часто вижу, эти копилки, для сбора средств, кто-нибудь деньги туа внсит?
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Импорт легковых автомобилей в Россию упал на четверть
{{material_125487}}По данным российской Федеральной таможенной службы, в январе 2020 года в нашу страну было ввезено 9,9 тысячи легковых автомобилей. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Легковушек» ввезли на общую сумму 266 млн долларов. Импорт грузовых автомобилей снизился на 26,6% до 1,1 тысячи единиц на общую сумму 81,4 млн рублей.На фоне падающего импорта растет экспорт автомобилей, собранных на российских автозаводах. Так в январе на экспорт отправились 101,6 тысячи легковых автомобилей или на 19,7% больше, чем годом ранее. Их совокупная стоимость вплотную приблизилась к отметке 1,5 млрд долларов. Экспорт грузовых автомобилей увеличился еще более существенно – на 56,7%. В январе автозаводы отгрузили около 600 грузовиков на 14,2 млн долларов.Основными направлениями экспорта выступают страны Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Казахстан, Беларусь и Армения. Кроме того, собранные в нашей стране автомобили отправляют в Узбекистан, Азербайджан, Словакию, Украину, Сербию, Венгрию, Болгарию и Монголию, а также в страны Африки и Латинской Америки.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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