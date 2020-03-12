12 марта 2020, 13:10
Импорт легковых автомобилей в Россию упал на четверть
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Федеральная таможенная служба РФ опубликовала данные по импорту и экспорту автомобилей за январь 2020 года. Выяснилось, что импорт легковых и грузовых автомобилей снизился примерно на четверть, зато существенно увеличился экспорт.
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На фоне падающего импорта растет экспорт автомобилей, собранных на российских автозаводах. Так в январе на экспорт отправились 101,6 тысячи легковых автомобилей или на 19,7% больше, чем годом ранее. Их совокупная стоимость вплотную приблизилась к отметке 1,5 млрд долларов. Экспорт грузовых автомобилей увеличился еще более существенно – на 56,7%. В январе автозаводы отгрузили около 600 грузовиков на 14,2 млн долларов.
Основными направлениями экспорта выступают страны Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Казахстан, Беларусь и Армения. Кроме того, собранные в нашей стране автомобили отправляют в Узбекистан, Азербайджан, Словакию, Украину, Сербию, Венгрию, Болгарию и Монголию, а также в страны Африки и Латинской Америки.
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