Почему корейские авто исчезают с российского рынка? Разбираемся в причинах резкого падения импорта

16 июня 2026, 16:29
Импорт машин из Южной Кореи в Россию снизился на треть из-за новых правил
Импорт машин из Южной Кореи в Россию снизился на треть из-за новых правил
В мае 2026 года поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию неожиданно просели почти на 40%. Причина - ужесточение расчета утилизационного сбора, который теперь одинаков для всех. Как это повлияет на рынок, какие модели исчезают и что делать тем, кто планировал покупку - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что это уже пятый месяц подряд с падением импорта.
Резкое сокращение импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию стало одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей в июне 2026 года. Для многих покупателей это означает не только уменьшение выбора, но и возможный рост цен на популярные модели. Снижение поставок связано с изменениями в правилах утилизационного сбора, которые вступили в силу в декабре прошлого года и уже ощутимо сказались на рынке.
По информации ТАСС, в мае 2026 года объем ввоза корейских автомобилей в Россию составил всего 53 миллиона долларов США. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Причем падение фиксируется уже пятый месяц подряд, что говорит о системном характере изменений. За первые пять месяцев 2026 года общий объем импорта из Южной Кореи достиг 202 миллионов долларов, что на 39% ниже прошлогодних показателей.
Главная причина такого обвала - новые правила расчета утилизационного сбора, вступившие в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь при ввозе автомобилей с двигателем мощностью от 160,01 л.с. и выше необходимо платить полную ставку сбора, причем одинаковую как для физических, так и для юридических лиц. Это нововведение фактически закрыло путь на российский рынок для многих мощных моделей, которые раньше пользовались спросом у частных покупателей.
Для тех, кто следит за тенденциями, важно отметить: подобные изменения уже приводят к тому, что на рынке становится меньше свежих предложений из Кореи, а дилеры вынуждены пересматривать ассортимент. Некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы ситуация может только усугубиться, если не появятся новые схемы поставок или не изменится политика по утилизационному сбору. Впрочем, на фоне этих новостей интерес к альтернативным вариантам, например, к китайским или отечественным автомобилям, заметно растет. Кстати, похожие тенденции наблюдаются и в других сегментах: например, недавно на рынке появились миниатюрные копии Aurus Senat, которые вызвали неожиданный ажиотаж среди коллекционеров и автолюбителей - подробнее об этом можно узнать в материале о необычном спросе на копии Aurus Senat.
Стоит добавить, что утилизационный сбор был введен для поддержки отечественного автопрома и защиты рынка от избыточного импорта. Однако, как показывает практика, ужесточение правил чаще всего приводит к сокращению ассортимента и росту цен для конечного потребителя. По данным аналитиков, в 2025 году доля корейских автомобилей среди новых иномарок в России превышала 15%, но теперь этот показатель может снизиться до исторического минимума. Для покупателей это означает, что выгодные предложения на корейские машины становятся редкостью, а выбор - все более ограниченным. Важно помнить: любые изменения в правилах импорта быстро отражаются на рынке, поэтому тем, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за новостями и условиями ввоза.
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