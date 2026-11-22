22 ноября 2026, 10:01
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
Почему Китай захватил 98,8% рынка мототехники в Казахстане
С января по август в Казахстан ввезли 508,7 тысячи единиц мототехники, причем 405,7 тысячи пришлись на электропривод. После приравнивания моторизованных велосипедов к мопедам владельцам понадобятся водительские права; технику также придется регистрировать и проходить техосмотр.
В Казахстане за восемь месяцев на учет поставили 35,5 тысячи мототранспортных средств. Это заметно меньше объема импорта за тот же период, который составил 508,7 тысячи единиц, по данным Казахстанской ассоциации автобизнеса (АКАБ). Импортная статистика включает электровелосипеды и другую легкую электротехнику.
По данным АКАБ, около 24,1 тысячи импортированных единиц мотоциклов с двигателями имеют размер более 250 кубических см. Еще 37,2 тысячи пришлись на мотоциклы и скутеры с моторами от 50 до 250 кубов, а 41,8 тысячи — на мопеды с двигателями до 50 кубиков. Остальные 405,7 тысячи единиц пришлись на технику с электромоторами.
В этом контексте таможенная статистика включает велосипеды с электродвигателями со всего мира, активно пользующиеся спросом у курьеров. Обычный велосипед приводится в движение только мышечной силой человека. Моторизованная техника, если она соответствует параметрам мопеда, отвечает требованиям стандарта ПДД. В Казахстане изменения закона «О дорожном движении», приравнявшие такую технику к мопедам, вступили в силу с 25 августа 2026 года. Поправки в Правилах дорожного движения вступили в силу 20 ноября 2026 года.
По обновленным правилам к мопедам следует относить велосипеды с двигателем, мокики и скутеры, если их конструктивная скорость не превышает 50 км/ч. Для управления необходимы регистрация и водительское удостоверение категории А1 или выше. В предусмотренных случаях обеспечения прав категорий A или B заменяют особый критерий A1. На дорогах необходимо использовать застегнутый защитный шлем. Моторизованным велосипедам запрещалось движение по тротуарам и пешеходным дорожкам. Эти положения изложены в инструкциях по изменениям ПДД. Для владельцев техники, классифицированной как мопед, также предусмотрены возможности входа и техосмотра.
Для сравнения масштаба рынка: за те же восемь месяцев на официальном авторынке Казахстана продали 146 372 транспортных средства, в том числе коммерческих.
По данным АКАБ, почти весь импорт мототехники поступил из Китая: на эту страну приходится 98,8%. Оставшиеся 1,2% распределились между Россией, Японией, Германией, Италией, США и другими странами.
Из 35,5 тысячи зарегистрированных мототранспортных средств 18,1 тысячи прошли первичную регистрацию, еще 17,4 тысячи — вторичную. Легкая техника с двигателями менее 125 кубиков составила около 68,3% регистраций, а на мотоциклы от 125 кубов пришлось 30,9%. На трициклы и квадроциклы для частных лиц пришлось 257 единиц.
Чаще всего среди известных брендов встречалась Honda: 2,1 тысячи единиц. В пятерку лидеров также вошла Yamaha с 1,4 тысячи. По изображению иная: доля Японии в общем уровне распределений серверов составила 16,7%, тогда как в странах Китая она достигла 61,9%.
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