Chery уходит в тень: почему бренд резко свернул поставки в Россию

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 19:07

Импорт новых автомобилей Chery в Россию за первые месяцы 2026 года оказался почти на нуле - всего 41 машина. Это в сто раз меньше прошлогодних показателей. Почему так произошло, что будет с рынком и какие альтернативы остались - объяснил эксперт. Мало кто знает, что часть моделей теперь выпускают под другим брендом.

Резкое сокращение поставок новых автомобилей Chery в Россию стало неожиданностью для многих автолюбителей. За январь и февраль 2026 года в страну ввезли всего 41 новый Chery — это в сто раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика не может не сказаться на доступности популярных моделей и выборе для покупателей.

По информации «Российской газеты», глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что почти все эти автомобили были приобретены частными лицами, а не компаниями. Снижение объемов наметилось еще в начале 2025 года, но тогда на рынок поступали хотя бы небольшие партии. Сейчас же импорт практически прекратился.

Причины резкого падения поставок кроются в изменениях логистики и заявлениях самой компании. Эксперты считают, что Chery постепенно переориентируется на локальное производство и развитие суббрендов, чтобы сохранить позиции на российском рынке. Это подтверждается тем, что три ключевые модели Chery теперь поставляются в Россию под маркой Tenet, а также активно продвигаются дочерние бренды компании.

Для поклонников марки это означает, что привычные автомобили Chery по-прежнему доступны, но уже под другими названиями и в иной комплектации. Такой подход позволяет избежать перебоев с поставками и поддержать интерес к бренду, несмотря на внешние ограничения. Кроме того, на рынке появились новые модели и суббренды, которые частично компенсируют недостаток оригинальных Chery.

Стоит отметить, что ситуация с Chery — не единичный случай. Российский авторынок в целом переживает период перемен: появляются новые игроки, меняются покупательские предпочтения, а привычные бренды ищут способы остаться на плаву. Например, недавно стало известно, что после изменений в расчете утильсбора россияне массово переключились на автомобили мощностью до 160 л.с. — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о самых востребованных моделях после повышения утильсбора .

В итоге, несмотря на почти полный цикл импорта новых Chery, российские автолюбители не остались без альтернативы. Локальное производство и расширение ассортимента суббрендов позволяют расширить выбор. Однако эксперты советуют внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы не упустить выгодные предложения и быть в курсе новых тенденций.

Упомянутые марки: Chery, TENET
