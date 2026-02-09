Все больше автовладельцев выбирают китайские моторы вместо капитального ремонта

Импорт новых двигателей из Китая в Россию вырос: что происходит на рынке моторов

В 2025 году поставки новых двигателей из КНР для подержанных авто в России увеличились на 15–20%. Мало кто знает, но этот тренд уже влияет на работу СТО и стоимость ремонта. Какие марки выигрывают, почему ремонт становится невыгодным и что говорят эксперты - разбираемся в деталях.

По итогам 2025 года российский рынок автозапчастей столкнулся с заметным сдвигом: импорт новых двигателей из Китая для легковых автомобилей с пробегом вырос на 15–20%, достигнув примерно 10 тысяч единиц. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на Союз автосервисов, аналогичное количество составили продажи подержанных и восстановленных силовых агрегатов. Однако именно новые моторы из КНР все чаще становятся альтернативой капитальному ремонту, вытесняя привычные услуги СТО.

Сегодня китайские двигатели подходят для множества популярных моделей европейских, японских и корейских брендов, которые еще недавно доминировали на российском рынке. По словам Ильи Плисова, члена правления Союза автосервисов, установка нового мотора с полным комплектом документов обходится на 5–7% дешевле, чем капитальный ремонт, а по времени выигрывает в 5–10 раз. В условиях, когда стоимость рабочего часа квалифицированного мастера продолжает расти, многие владельцы автомобилей предпочитают не тратить недели на восстановление старого агрегата, а просто заменить его на новый.

Особенно востребованы китайские моторы для таких марок, как Hyundai, Volkswagen, Ford, Toyota, Mazda и других популярных моделей. Поставщики из КНР активно расширяют ассортимент, предлагая агрегаты для самых ходовых машин, что дополнительно подстегивает спрос. Как отмечают эксперты, для многих автовладельцев это становится единственным реальным способом быстро вернуть автомобиль в строй без лишних затрат и ожиданий.

Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс», подчеркивает: капитальный ремонт двигателя для иномарки в прошлом году стоил от 100 до 250 тысяч рублей и выше, а сроки выполнения работ часто затягивались из-за нехватки комплектующих. При этом результат ремонта напрямую зависел от доступности качественных деталей, что в нынешних условиях не всегда гарантировано. На этом фоне новые моторы из Китая выглядят все более привлекательным вариантом, хотя и здесь не обходится без нюансов.

Сергей Раков, руководитель сервисного направления компании «АвтоРусь», обращает внимание на то, что 90% новых китайских двигателей, поступающих в Россию, производятся на частных заводах, а лишь 10% - на предприятиях, работающих с мировыми автоконцернами. Качество таких агрегатов может существенно различаться, а гарантийные обязательства зачастую отсутствуют. Тем не менее, несмотря на риски, спрос на китайские моторы продолжает расти, поскольку для многих автовладельцев это единственный способ быстро и относительно недорого решить проблему с двигателем.

Тенденция к увеличению импорта новых двигателей из КНР сохраняется уже второй год подряд. Эксперты отмечают, что если раньше большинство владельцев подержанных автомобилей предпочитали капитальный ремонт, то теперь все чаще выбирают замену мотора на новый. Это связано не только с экономией времени и денег, но и с тем, что качество ремонта на СТО становится все менее предсказуемым из-за дефицита квалифицированных специалистов и оригинальных запчастей.

