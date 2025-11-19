Китайские машины исчезают с рынка: что происходит с поставками и кто выигрывает от кризиса?

Импорт новых легковых авто в Россию рухнул: минус 64% за год

Ввоз новых авто в Россию резко упал. Китай теряет позиции, а Беларусь и Корея неожиданно растут. Почему импорт так просел и кто теперь главный поставщик?

В 2025 году российский рынок новых легковых автомобилей переживает не лучшие времена. За первые десять месяцев в страну поступило всего 290 тысяч новых машин, что на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Сергей Целиков. Причины столь резкого падения кроются сразу в нескольких факторах, и каждый из них сыграл свою роль.

Во-первых, сам рынок новых автомобилей в России заметно сузился — объемы продаж упали примерно на 20%. Во-вторых, дилеры до сих пор распродают огромные запасы прошлогодних машин, которые не успели реализовать. В-третьих, на фоне ограничений и санкций автопроизводители активно наращивают локальную сборку, что снижает потребность в прямом импорте.

Интересно, что физические лица с льготным утилизационным сбором обеспечили чуть больше трети всего ввоза — 36%. Это говорит о том, что частные покупатели по-прежнему ищут способы обойти ограничения и сэкономить на покупке нового авто.

Если рассматривать географию поставок, то Китай по-прежнему остается главным источником новых автомобилей для России, несмотря на то, что объемы ввоза из Поднебесной рухнули на 68% и составили 210 тысяч машин. На долю Китая приходится 72,5% всего импорта. Однако и здесь ситуация меняется: поставки через Киргизию сократились на 52,5%, до 32,5 тысяч автомобилей, а ее доля в общем объеме снизилась до 11%.

На фоне общего спада выделяются два направления, которые показывают пусть и скромный, но рост: Южная Корея и Беларусь. Из каждой из этих стран поступило чуть более 4% от общего числа новых машин. Южнокорейский сегмент представлен в основном маркой KGM, а Беларусь выступает скорее как транзитная точка для автомобилей из Евросоюза.

В пятерку крупнейших экспортеров также вошел Казахстан, откуда в Россию поступило 10 тысяч новых легковых автомобилей. Это направление пока не может похвастаться большими объемами, но его роль постепенно возрастает.

Любопытно, что почти 70% всех ввезенных новых автомобилей оснащены двигателями мощнее 160 лошадиных сил. Это может говорить о смещении спроса в сторону более дорогих и мощных моделей, либо о том, что именно такие машины проще всего доставлять в обход ограничений.

В целом, ситуация на рынке импорта новых автомобилей в России остается напряженной. Сокращение поставок из Китая и Киргизии, рост локальной сборки и изменение структуры спроса формируют новую реальность для автолюбителей и дилеров. Как сообщает Сергей Целиков, в ближайшее время ожидать резкого улучшения ситуации не приходится. Остается только наблюдать, как изменится расстановка сил на рынке и кто сумеет воспользоваться открывшимися возможностями.