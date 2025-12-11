Грузинский транзит в деле: какие иномарки с пробегом хлынули в Россию потоком

11 декабря 2025, 12:48
Импорт подержанных авто из Грузии в Россию вырос более чем в три раза
Рынок подержанных авто меняется. Поставки из Грузии бьют рекорды. Ввоз машин вырос втрое. Какие бренды стали самыми популярными? Аналитики назвали неожиданных лидеров.
Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает демонстрировать интересные тенденции. В ноябре 2025 года был зафиксирован беспрецедентный рост ввоза подержанных машин из Грузии. Этот канал поставок, как отмечают эксперты, становится все более значимым для отечественных автомобилистов, ищущих альтернативы на вторичном рынке. По информации, которую приводит Российская Газета, ссылаясь на данные аналитического агентства «Автостат», цифры говорят сами за себя.
Только за последний осенний месяц в Россию через грузинскую границу въехало 4778 легковых автомобилей старше трех лет. Если сравнить этот показатель с ноябрем прошлого года, когда было импортировано всего 1461 машина, то рост составил внушительные 227 процентов. Фактически, обьем поставок увеличился более чем в три раза, что свидетельствует о кардинальных изменениях в логистических цепочках и предпочтениях покупателей.
Анализ брендов, которые пользуются наибольшим спросом, показывает явное доминирование немецкого премиума. Лидером с большим отрывом стал BMW - за месяц было ввезено 926 автомобилей этой марки. Следом за ним расположились японская Toyota с результатом в 441 машину и еще один немецкий бренд, Volkswagen, который выбрали 414 покупателей. Замыкают пятерку лидеров корейские производители: Hyundai (373 штуки) и Kia (352 штуки). Такая структура спроса отражает желание россиян приобретать качественные и хорошо оснащенные иномарки, даже если они уже имеют солидный пробег.
Если же рассматривать конкретные модели, то здесь пальму первенства уверенно держит кроссовер BMW X5. В ноябре в страну ввезли 279 таких автомобилей. В топ-5 самых востребованных моделей также вошли американский кроссовер Chevrolet Equinox (175 единиц), еще один представитель баварского концерна - BMW X7 (172 единицы), популярный корейский седан Kia K5 (172 единицы) и японский бестселлер Toyota RAV4 (160 единиц). Этот список наглядно показывает, что наибольшим спросом пользуются кроссоверы и седаны бизнес-класса.
Общая картина с начала года также впечатляет. За одиннадцать месяцев 2025 года из Грузии в Россию было импортировано 34,6 тысячи подержанных автомобилей. Это на 218% превышает показатели за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено всего 10,9 тысячи машин. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Грузия закрепилась в статусе одного из ключевых хабов для поставки автомобилей с пробегом на российский рынок, предлагая покупателям широкий выбор моделей из Европы, США и Азии.
