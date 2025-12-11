Грузинский транзит в деле: какие иномарки с пробегом хлынули в Россию потоком

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 12:48

Импорт подержанных авто из Грузии в Россию вырос более чем в три раза

Импорт подержанных авто из Грузии в Россию вырос более чем в три раза

Грузинский транзит в деле: какие иномарки с пробегом хлынули в Россию потоком

Импорт подержанных авто из Грузии в Россию вырос более чем в три раза

Рынок подержанных авто меняется. Поставки из Грузии бьют рекорды. Ввоз машин вырос втрое. Какие бренды стали самыми популярными? Аналитики назвали неожиданных лидеров.

Рынок подержанных авто меняется. Поставки из Грузии бьют рекорды. Ввоз машин вырос втрое. Какие бренды стали самыми популярными? Аналитики назвали неожиданных лидеров.

Российский рынок автомобилей с пробегом продолжает демонстрировать интересные тенденции. В ноябре 2025 года был зафиксирован беспрецедентный рост ввоза подержанных машин из Грузии. Этот канал поставок, как отмечают эксперты, становится все более значимым для отечественных автомобилистов, ищущих альтернативы на вторичном рынке. По информации, которую приводит Российская Газета, ссылаясь на данные аналитического агентства «Автостат», цифры говорят сами за себя.

Только за последний осенний месяц в Россию через грузинскую границу въехало 4778 легковых автомобилей старше трех лет. Если сравнить этот показатель с ноябрем прошлого года, когда было импортировано всего 1461 машина, то рост составил внушительные 227 процентов. Фактически, обьем поставок увеличился более чем в три раза, что свидетельствует о кардинальных изменениях в логистических цепочках и предпочтениях покупателей.

Анализ брендов, которые пользуются наибольшим спросом, показывает явное доминирование немецкого премиума. Лидером с большим отрывом стал BMW - за месяц было ввезено 926 автомобилей этой марки. Следом за ним расположились японская Toyota с результатом в 441 машину и еще один немецкий бренд, Volkswagen, который выбрали 414 покупателей. Замыкают пятерку лидеров корейские производители: Hyundai (373 штуки) и Kia (352 штуки). Такая структура спроса отражает желание россиян приобретать качественные и хорошо оснащенные иномарки, даже если они уже имеют солидный пробег.

Если же рассматривать конкретные модели, то здесь пальму первенства уверенно держит кроссовер BMW X5. В ноябре в страну ввезли 279 таких автомобилей. В топ-5 самых востребованных моделей также вошли американский кроссовер Chevrolet Equinox (175 единиц), еще один представитель баварского концерна - BMW X7 (172 единицы), популярный корейский седан Kia K5 (172 единицы) и японский бестселлер Toyota RAV4 (160 единиц). Этот список наглядно показывает, что наибольшим спросом пользуются кроссоверы и седаны бизнес-класса.

Общая картина с начала года также впечатляет. За одиннадцать месяцев 2025 года из Грузии в Россию было импортировано 34,6 тысячи подержанных автомобилей. Это на 218% превышает показатели за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено всего 10,9 тысячи машин. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Грузия закрепилась в статусе одного из ключевых хабов для поставки автомобилей с пробегом на российский рынок, предлагая покупателям широкий выбор моделей из Европы, США и Азии.

Упомянутые марки: BMW, Toyota, Volkswagen, Hyundai, KIA, Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Тойота, Фольксваген, Хендай, Киа, Шевроле

Похожие материалы БМВ, Тойота, Фольксваген, Хендай, Киа, Шевроле

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Архангельск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться