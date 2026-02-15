Почему российские покупатели продолжают выбирать японские машины несмотря на ограничения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

15 февраля 2026, 10:52

В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.

С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу обновленные правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, что вызвало опасения относительно дальнейших поставок машин с пробегом из Японии. Однако, как сообщает в своем телеграм-канале Сергей Целиков, эти изменения практически не повлияли на объемы импорта.

В январе 2026 года на российский рынок поступило 12 553 подержанных автомобиля из Японии. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено 10,3 тысячи машин. Декабрь 2025 года также отметился рекордными показателями: за месяц было ввезено 23,6 тысячи автомобилей, что стало максимальным значением за последние два с половиной года.

Несмотря на то, что новые правила ограничили возможность ввоза по льготным ставкам для машин мощнее 160 лошадиных сил, структура импорта из Японии осталась практически неизменной. В отличие от поставок из Китая и Южной Кореи, где произошли заметные изменения, японское направление сохранило стабильность.

Среди наиболее востребованных моделей по-прежнему лидирует Honda Freed. В пятерке самых популярных машин также остались Honda Fit, Toyota Corolla и Honda Stepwgn. После введения новых правил в топ-5 впервые вошел Suzuki Jimny, который вытеснил Toyota Yaris. Доля Honda Freed среди всех ввезенных автомобилей составила 8,1%, Honda Stepwgn и Honda Fit - по 7%, Toyota Corolla - 5,6%, а Suzuki Jimny - 4,7%.

Интересно, что структура спроса практически не изменилась: российские покупатели продолжают отдавать предпочтение проверенным моделям, несмотря на ужесточение условий ввоза. Это говорит о высокой лояльности к японским автомобилям и устойчивом спросе на них.

Для сравнения, в сегменте подержанных машин из Китая после 1 декабря произошли значительные перемены: в списке самых популярных осталась только Toyota Corolla. В то же время японские автомобили продолжают занимать прочные позиции на российском рынке, несмотря на все нововведения.

Таким образом, даже после пересмотра порядка расчета утилизационного сбора, интерес к японским автомобилям с пробегом в России не только не снизился, но и продемонстрировал рост. Это подтверждает стабильность спроса и особое место японских машин среди российских автолюбителей.

Упомянутые марки: Honda, Toyota, Suzuki
