Почему россияне массово отказываются от мощных автомобилей с пробегом?

13 мая 2026, 12:09
Импорт подержанных авто мощнее 160 л.с. в России рухнул в 8 раз за год
В России зафиксирован резкий спад импорта подержанных автомобилей с мощными двигателями. Эксперты объясняют, что новые ставки утильсбора полностью изменили структуру рынка. Какие последствия ждут покупателей и почему ситуация коснулась почти всех - разбираемся в деталях.
Рынок подержанных автомобилей в России переживает заметные перемены: за первые четыре месяца 2026 года количество ввезенных машин с двигателями мощнее 160 л.с. сократилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это событие напрямую затрагивает интересы тысяч автолюбителей, ведь речь идет о сегменте, который традиционно пользовался высоким спросом среди тех, кто предпочитает более мощные и комфортные автомобили.
По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за январь-апрель 2026 года в страну поступило чуть более 5,4 тысячи подержанных легковых автомобилей с моторами свыше 160 л.с. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 44,1 тысячи. Таким образом, доля таких машин в общем объеме импорта упала с 42% до 4,5%. При этом общий импорт подержанных легковушек, наоборот, вырос почти на 18% - с 105 до 123,7 тысячи единиц.
Эксперты связывают столь резкое изменение структуры рынка с введением новых правил расчета утилизационного сбора, которые вступили в силу 1 декабря 2025 года. Теперь для физических лиц, ввозящих автомобили с двигателями до 160 л.с. для личного пользования, действуют фиксированные льготные ставки: 3400 рублей для новых машин (до 3 лет) и 5200 рублей для автомобилей старше 3 лет. Для более мощных авто ставки значительно выше, что делает их покупку менее привлекательной.
Сергей Целиков отмечает, что после появления новых ставок утильсбора россияне стали массово отказываться от ввоза автомобилей с большими моторами. Если раньше среди новых машин, которые ввозили частные лица, 72% были мощнее 160 л.с., а среди подержанных - 44%, то теперь эти цифры стремительно падают. Подобные перемены уже сказались на ценах и доступности популярных моделей на вторичном рынке.
Интересно, что несмотря на падение импорта мощных авто, общий спрос на подержанные машины в России продолжает расти. Это подтверждает и динамика по другим категориям: все больше покупателей выбирают автомобили с менее мощными двигателями, чтобы сэкономить на утильсборе и избежать дополнительных расходов. Такая тенденция может привести к изменению предпочтений на рынке и даже повлиять на стоимость обслуживания и ремонта.
В целом, ситуация с импортом подержанных автомобилей в России остается напряженной. Новые правила уже изменили привычные схемы покупки и продажи, а многие автолюбители вынуждены пересматривать свои планы. Как долго продлится этот тренд и какие еще сюрпризы готовит рынок - покажет время.
