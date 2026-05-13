Почему россияне массово отказываются от мощных автомобилей с пробегом?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 12:09

Импорт подержанных авто мощнее 160 л.с. в России рухнул в 8 раз за год

Импорт подержанных авто мощнее 160 л.с. в России рухнул в 8 раз за год

Почему россияне массово отказываются от мощных автомобилей с пробегом?

Импорт подержанных авто мощнее 160 л.с. в России рухнул в 8 раз за год

В России зафиксирован резкий спад импорта подержанных автомобилей с мощными двигателями. Эксперты объясняют, что новые ставки утильсбора полностью изменили структуру рынка. Какие последствия ждут покупателей и почему ситуация коснулась почти всех - разбираемся в деталях.

В России зафиксирован резкий спад импорта подержанных автомобилей с мощными двигателями. Эксперты объясняют, что новые ставки утильсбора полностью изменили структуру рынка. Какие последствия ждут покупателей и почему ситуация коснулась почти всех - разбираемся в деталях.

Рынок подержанных автомобилей в России переживает заметные перемены: за первые четыре месяца 2026 года количество ввезенных машин с двигателями мощнее 160 л.с. сократилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это событие напрямую затрагивает интересы тысяч автолюбителей, ведь речь идет о сегменте, который традиционно пользовался высоким спросом среди тех, кто предпочитает более мощные и комфортные автомобили.

По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за январь-апрель 2026 года в страну поступило чуть более 5,4 тысячи подержанных легковых автомобилей с моторами свыше 160 л.с. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 44,1 тысячи. Таким образом, доля таких машин в общем объеме импорта упала с 42% до 4,5%. При этом общий импорт подержанных легковушек, наоборот, вырос почти на 18% - с 105 до 123,7 тысячи единиц.

Эксперты связывают столь резкое изменение структуры рынка с введением новых правил расчета утилизационного сбора, которые вступили в силу 1 декабря 2025 года. Теперь для физических лиц, ввозящих автомобили с двигателями до 160 л.с. для личного пользования, действуют фиксированные льготные ставки: 3400 рублей для новых машин (до 3 лет) и 5200 рублей для автомобилей старше 3 лет. Для более мощных авто ставки значительно выше, что делает их покупку менее привлекательной.

Сергей Целиков отмечает, что после появления новых ставок утильсбора россияне стали массово отказываться от ввоза автомобилей с большими моторами. Если раньше среди новых машин, которые ввозили частные лица, 72% были мощнее 160 л.с., а среди подержанных - 44%, то теперь эти цифры стремительно падают. Подобные перемены уже сказались на ценах и доступности популярных моделей на вторичном рынке.

Интересно, что несмотря на падение импорта мощных авто, общий спрос на подержанные машины в России продолжает расти. Это подтверждает и динамика по другим категориям: все больше покупателей выбирают автомобили с менее мощными двигателями, чтобы сэкономить на утильсборе и избежать дополнительных расходов. Такая тенденция может привести к изменению предпочтений на рынке и даже повлиять на стоимость обслуживания и ремонта.

В контексте этих изменений стоит вспомнить, как новые пошлины и сборы уже повлияли на крупных игроков мирового автопрома. Например, недавно стало известно, что операционная прибыль одного из ведущих автоконцернов снизилась из-за новых экономических условий - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как автогиганты теряют прибыль на фоне новых пошлин и конкуренции.

В целом, ситуация с импортом подержанных автомобилей в России остается напряженной. Новые правила уже изменили привычные схемы покупки и продажи, а многие автолюбители вынуждены пересматривать свои планы. Как долго продлится этот тренд и какие еще сюрпризы готовит рынок - покажет время.

Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Уфа Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться