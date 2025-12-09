Какие иномарки из КНР хлынули в Россию: названы самые популярные модели

Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию бьет рекорды

Рынок подержанных авто меняется. Импорт из Китая показывает взрывной рост. Поставки выросли в несколько раз. Какие машины теперь везут в страну? Список лидеров оказался весьма неожиданным.

Рынок подержанных авто меняется. Импорт из Китая показывает взрывной рост. Поставки выросли в несколько раз. Какие машины теперь везут в страну? Список лидеров оказался весьма неожиданным.

Российский автомобильный рынок продолжает адаптироваться к новым реалиям, и одним из самых заметных трендов становится импорт подержанных машин из Китая. В ноябре 2025 года был зафиксирован абсолютный рекорд по ввозу легковых автомобилей с пробегом из КНР. За один только месяц в страну прибыло 10 949 машин, что почти в 2,5 раза превышает показатели ноября прошлого года, когда было импортировано всего 4 468 единиц. Эта статистика наглядно демонстрирует, насколько сильно изменились логистические цепочки и предпочтения покупателей.

Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на данные главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, структура импорта весьма любопытна. Вопреки ожиданиям, лидерами являются не китайские бренды, а хорошо знакомые россиянам марки. Первое место по итогам ноября заняла Toyota с результатом 1 814 автомобилей. За ней следует Volkswagen, который выбрали 1 758 покупателей. Замыкает тройку лидеров Honda с показателем 1 261 машина. В пятерку также вошли представители немецкого премиум-сегмента: BMW (752 штуки) и Audi (670 штук). Это говорит о том, что российские автомобилисты по-прежнему доверяют японским и европейским производителям, находя для себя возможность приобрести их через китайский рынок.

Если рассматривать рейтинг конкретных моделей, то здесь картина не менее интересная. Самым популярным автомобилем, ввезенным из Китая в ноябре, стала Toyota Corolla - 493 экземпляра. Второе место занял ее «старший брат», кроссовер Toyota RAV4, с результатом 413 штук. На третьей строчке расположился баварский BMW X3 (298 единиц). Примечательно, что в топ-5 вошли также Honda Breeze (299 штук), являющийся аналогом модели CR-V для внутреннего рынка КНР, и популярный в России Mitsubishi Outlander (279 штук).

Тенденция роста наблюдается не только в рамках одного месяца. Статистика за весь период с начала года подтверждает глобальный характер изменений. Всего за одиннадцать месяцев 2025 года из Китая в Россию было импортировано 69,3 тысячи автомобилей с пробегом. Этот показатель в 3,7 раза превышает цифры за аналогичный период прошлого года. Такой стремительный рост свидетельствует о формировании нового, мощного канала поставок, который частично компенсирует уход многих официальных автопроизводителей с российского рынка.

Парадоксально, но на фоне бурного роста импорта из КНР, некоторые участники рынка, в частности дилеры, прогнозируют общее снижение продаж на вторичном рынке до конца года. Возможно, это связано с насыщением определенных ценовых сегментов и общей экономической ситуацией в стране, которая влияет на покупательскую способность граждан.