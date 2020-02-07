7 февраля 2020, 17:25
Импорт праворульных машин вырос на 28% после отмены ЭРА-ГЛОНАСС
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В 2019 году импорт подержанных праворульных автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 28%. Произошло это после того, как власти временно разрешили ввозить такие машины, не устанавливая на них блок ЭРА-ГЛОНАСС.
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Как рассказал в интервью журналистам ТАСС начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, в прошлом году из Японии в Россию было ввезено свыше 130 тысяч подержанных автомобилей или на 28% больше, чем в 2018-м. Из них почти две трети машин (62%) ввезли физические лица. Господин Лодыгин выразил надежду, что после продления временного режима ввоза еще на год поток автомобилей из Японии не уменьшится.
Напомним, систему ЭРА-ГЛОНАСС начали устанавливать с 2015 года. Обязательной она стала с 1 января 2018-го. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. На подержанных машинах система работает с перебоями. Особенно сильно это ударило по жителям Дальнего Востока, где большинство автомобилистов предпочитают ездить на немолодых, но надежных японских машинах. Оборудование стоило недешево и его постоянно не хватало. Кроме того, система зачастую работала некорректно, связи не было, экстренные службы не вызывались автоматически.
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