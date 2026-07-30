Китайские шины захватывают рынок: разбираемся, стоит ли гнаться за низкой ценой китайских шин в 2026 году

Импорт шин из Китая в Россию достиг исторического максимума в июне 2026

В июне 2026 года российский рынок шин оказался под влиянием рекордных объемов импорта из Китая. Поставки выросли почти вдвое по сравнению с маем, что вызвало обсуждение возможных последствий для отечественных производителей. Какие риски и перемены ждут автолюбителей и бизнес - объясняем, почему эта тенденция не осталась незамеченной. Мало кто знает, что обсуждается введение новых пошлин.

В июне 2026 года российский рынок шин оказался под влиянием рекордных объемов импорта из Китая. Поставки выросли почти вдвое по сравнению с маем, что вызвало обсуждение возможных последствий для отечественных производителей. Какие риски и перемены ждут автолюбителей и бизнес - объясняем, почему эта тенденция не осталась незамеченной. Мало кто знает, что обсуждается введение новых пошлин.

В июне 2026 года российский рынок автомобильных шин столкнулся с беспрецедентным наплывом продукции из Китая. По данным Таможенного управления КНР, за месяц в Россию было ввезено 2,99 миллиона шин на сумму 85 миллионов долларов. Как сообщает «Коммерсантъ», это почти вдвое превышает показатели мая: в количественном выражении рост составил 1,8 раза, а в денежном - 1,9 раза.

Эксперты отмечают, что столь резкое увеличение импорта не могло остаться без внимания регуляторов. За первое полугодие 2026 года в Россию поступило 12,7 миллиона китайских шин - на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика создает серьезную конкуренцию для российских производителей, чьи заводы, по данным «Коммерсанта», работают лишь на половину своих мощностей.

Ситуация вызвала обеспокоенность у Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая с мая обсуждает возможность введения антидемпинговых пошлин на китайские шины. По предварительной информации, размер пошлины может достигать 30% от стоимости продукции. Это решение может существенно изменить расстановку сил на рынке и повлиять на цены для конечных потребителей.

Причины столь активного роста поставок кроются не только в привлекательной цене китайских шин, но и в ограниченных возможностях отечественных производителей быстро нарастить выпуск. Многие российские заводы столкнулись с нехваткой сырья и технологических ограничений, что делает импорт более выгодным для дистрибьюторов и автолюбителей.

Если Вы не знали, Китай занимает лидирующие позиции на мировом рынке автомобильных шин, поставляя продукцию в десятки стран. Крупнейшие китайские производители, такие как Triangle, Linglong и Sailun, активно расширяют свое присутствие в России с 2022 года, когда западные бренды начали массово покидать рынок. Китайские шины известны широким ассортиментом и конкурентоспособными ценами, что делает их привлекательными для российских покупателей. Однако эксперты предупреждают: несмотря на доступность, качество отдельных моделей может существенно различаться, поэтому при выборе стоит обращать внимание на репутацию бренда и отзывы владельцев.

По мнению специалистов, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений ЕЭК и реакции российских производителей. Если пошлины будут введены, это может привести к росту цен на импортные шины и частичному восстановлению позиций отечественных заводов. В то же время, сохранение текущих условий может усилить зависимость рынка от китайских поставщиков и создать дополнительные риски для локального бизнеса. Важно учитывать, что подобные изменения способны повлиять не только на стоимость шин, но и на доступность отдельных моделей для конечных потребителей.