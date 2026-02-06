Вышло исследование: поставки китайских шин в РФ упали впервые за три года: причины и последствия

6 февраля 2026, 17:57
Импорт шин из Китая в Россию снизился: что происходит на рынке и почему это важно
Вышло исследование: впервые за несколько лет импорт шин для легковых автомобилей из Китая в Россию пошел на спад. Эксперты связывают это с падением спроса и изменениями на валютном рынке. Почему это тревожный сигнал для отрасли и что ждет рынок шин в ближайшее время - разбираемся в деталях.
По итогам 2025 года объем ввоза легковых шин из Китая в Россию составил 510,15 миллиона долларов, как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Это на 4% меньше, чем годом ранее, хотя по сравнению с 2021 годом показатель вырос более чем втрое. Такой разворот в динамике стал неожиданностью для многих участников рынка, ведь еще недавно китайские производители уверенно наращивали свое присутствие в России после ухода западных брендов.
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», отмечает, что снижение импорта напрямую связано с падением продаж новых автомобилей в стране. По информации агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году россияне приобрели на 15,6% меньше новых легковых машин, чем в предыдущем году - всего 1,326 миллиона единиц. Это не могло не сказаться на спросе на шины, ведь именно новые автомобили чаще всего комплектуются свежей резиной.
В холдинге «Кордиант» также фиксируют общее сокращение поставок шин из Китая на 10% за год. Эксперты компании считают, что на ситуацию повлияли не только падение авторынка, но и колебания валютных курсов, которые сделали импорт менее выгодным для российских дистрибьюторов. При этом, если сравнивать с 2021 годом, объем ввоза шин из КНР вырос на 34% и достиг 25 миллионов штук в 2024 году.
Сегодня на российском рынке представлено более 200 брендов китайских шин для легковых автомобилей, и их число продолжает расти. По оценкам аналитиков, продукция из КНР занимает уже треть всего рынка шин в России. При этом китайские производители активно демпингуют, предлагая бюджетные варианты и усиливая конкуренцию среди поставщиков. Некоторые эксперты считают, что часть импорта может быть использована для обхода новых требований по экологическому сбору.
С 1 января 2026 года в России действует повышенный коэффициент экологического сбора для автошин, не соответствующих требованиям безопасности по ГОСТу. Как отмечают собеседники «Автостата», далеко не все китайские шины отвечают заявленным характеристикам, что создает дополнительные риски для покупателей и дилеров. В то же время, по данным Минпромторга, российские производители способны полностью покрыть внутренний спрос на шины, однако многие автолюбители по-прежнему выбирают более доступные китайские аналоги.
Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) сообщает, что за девять месяцев прошлого года продажи шин в России сократились на 5%. Однако в денежном выражении рынок вырос почти на 10% и достиг 318,1 миллиарда рублей, что объясняется ростом цен на продукцию.
Если Вы не знали, компания «Кордиант», один из крупнейших российских производителей шин, выпускает широкий ассортимент продукции для легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Заводы компании расположены в Омске и Ярославле, а продукция экспортируется в десятки стран мира. «Кордиант» активно конкурирует с иностранными брендами, в том числе с китайскими производителями, и занимает значительную долю российского рынка шин.
В завершение стоит отметить, что ситуация с импортом шин из Китая отражает более широкие тенденции на российском авторынке. Недавно мы подробно разбирали, как изменился импорт легковых автомобилей в Россию: в январе 2026 года объемы ввоза новых машин достигли минимальных значений за год. В материале рассматривались причины падения, лидеры среди брендов и влияние новых правил утилизационного сбора. Подробнее о том, какие страны и марки удержали позиции, а кто потерял долю, читайте в нашем недавнем обзоре здесь.
