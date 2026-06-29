Почему поставки из-за рубежа стали ключевым инструментом для страны

Импорт топлива в Россию: как власти стабилизируют внутренний рынок

В России внедряют новые меры для поддержки рынка топлива. Власти ищут пути стабилизации ситуации. Важные решения уже начали действовать. Подробности - в нашем материале.

В России внедряют новые меры для поддержки рынка топлива. Власти ищут пути стабилизации ситуации. Важные решения уже начали действовать. Подробности - в нашем материале.

В последние месяцы российский топливный рынок оказался под давлением из-за резкого роста спроса на бензин. Власти были вынуждены оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита и ценовых скачков. Одним из главных инструментов поддержки стала организация поставок топлива из-за рубежа, пишет Мойка78.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что импорт нефтепродуктов рассматривается как важная мера для сохранения баланса на внутреннем рынке. Для этого были созданы специальные налоговые условия, которые делают закупки за границей экономически выгодными. Такой подход позволяет оперативно восполнять нехватку топлива и снижать давление на внутренние запасы.

Помимо импорта, власти приняли решение временно снизить норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%. Эта мера будет действовать три месяца и направлена на то, чтобы больше топлива оставалось на внутреннем рынке, а не уходило на экспорт или в спекулятивные схемы.

В мае 2026 года Россия значительно увеличила объемы закупок авиакеросина у Белоруссии - в четыре раза по сравнению с предыдущими периодами. Это позволило частично компенсировать внутренний спрос и избежать перебоев в поставках для авиационной отрасли.

Несмотря на уверения властей в достаточном объеме запасов, ажиотажный спрос привел к росту потребления бензина на 20-30%. В некоторых регионах были введены лимиты на продажу топлива, чтобы избежать паники и искусственного дефицита. В Иркутской области и Забайкалье даже был объявлен режим повышенной готовности, а в Крыму временно приостанавливали отпуск бензина, после чего продажи возобновили по QR-кодам.

Что касается дизельного топлива, его запасы в стране остаются на высоком уровне. Однако власти не исключают возможность временного ограничения экспорта, если ситуация на внутреннем рынке потребует дополнительных мер.

Комплексный подход, включающий импорт, корректировку нормативов и контроль за региональными поставками, позволяет удерживать ситуацию под контролем. Власти продолжают мониторить рынок и готовы оперативно вводить новые меры при необходимости.