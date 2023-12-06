Импортер иранских автомобилей передумал продавать их в России: и вот почему
«Бренд Saipa стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все. Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», – объяснил Александр Степанов решение о закрытии проекта.
Напомним, в конце марта 2023 года Александр Степанов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что продажи Saipa в России стартуют 1 июня. Клиентам хотели предложить три модели: хэтчбек Quik и седаны Saina и Shahin с разными типами трансмиссий. В первую партию должна было войти тысяча автомобилей. А в первый год «Бест Моторс» рассчитывала продать 10 тысяч машин. В дальнейшем линейку иранских автомобилей должны были пополнить пикапы на базе Nissan и большой рамный внедорожник Aras, построенный на агрегатах Toyota Land Cruiser 200 и внешне напоминающий Hummer.
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06.12.2023, 09:25
Блогера посадят в тюрьму: он угробил самолет ради лайков
Два года тянулось дело американского ютубера Тревора Джейкоба, который ради хайпа в ноябре 2021-го симулировал крушение легкомоторного самолета. В итоге, суд постановил отправить мужчину в тюрьму.Читать далее
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06.12.2023, 08:52
Беспилотный «Робокоп» от КамАЗа: первое фото и подробности
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06.12.2023, 08:31
В Беларуси в ноябре продали рекордное число новых автомобилей
В минувшем месяце белорусские дилеры реализовали без малого 2,7 тысячи легковых автомобилей, что стало лучшим результатом ежемесячных продаж текущего года. По сравнению с 2022 годом продажи подскочили в 4,5 раза.Читать далее
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В следующем году АО «ГЛОНАСС» планирует запустить новый сервис, который будет отслеживать автомобиль и поможет найти его в случае угона. Система также сообщит владельцу о попытках заглушить сигнал устройства.Читать далее
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