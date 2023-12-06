Импортер иранских автомобилей передумал продавать их в России: и вот почему

Ранее мы писали Иранские автомобили Saipa все-таки везут в Россию: сроки, модели и цены Официальным поставщиком автомобилей Saipa на российский рынок станет компания «Бест-моторс». Уже 1 июня отечественным ... Читать далее

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» генеральный директор «Бест Моторс» Александр Степанов, иранские автомобили до России так и не доберутся. Учредители компании приняли решение ее ликвидировать. Пока шли переговоры и согласования, экономическая ситуация в стране вновь изменилась и проект стал невыгоден. В начале года курс доллара начал активно расти, сделав цены на иранские автомобили неконкурентоспособными. Усугубили ситуацию и изменения в расчете ставки утильсбора.

«Бренд Saipa стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все. Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», – объяснил Александр Степанов решение о закрытии проекта.

Напомним, в конце марта 2023 года Александр Степанов на пресс-конференции в ТАСС заявил, что продажи Saipa в России стартуют 1 июня. Клиентам хотели предложить три модели: хэтчбек Quik и седаны Saina и Shahin с разными типами трансмиссий. В первую партию должна было войти тысяча автомобилей. А в первый год «Бест Моторс» рассчитывала продать 10 тысяч машин. В дальнейшем линейку иранских автомобилей должны были пополнить пикапы на базе Nissan и большой рамный внедорожник Aras, построенный на агрегатах Toyota Land Cruiser 200 и внешне напоминающий Hummer.

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