Власти задумались: спасет ли кнопка SOS жизнь или просто усложнит ввоз авто?

Импортируемые автомобили могут обязать оснащать кнопкой SOS с 2026 года

В России обсуждают новые требования к импортируемым авто. Власти планируют вернуть обязательную установку кнопки SOS. Решение может затронуть тысячи автовладельцев. Подробности - в нашем материале.

В ближайшем будущем владельцам автомобилей, ввозимых в Россию для личного пользования, возможно, придется столкнуться с новым обязательным требованием. Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой вернуть обязательную установку системы экстренного вызова помощи - так называемой кнопки SOS - на все машины, которые физические лица импортируют в страну. Если проект будет одобрен, нововведение вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Как сообщает Автостат, соответствующий проект постановления уже размещен на портале нормативных актов. В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в России эксплуатируется свыше 12,9 миллиона транспортных средств, оснащенных подобными устройствами. Это примерно 23% от общего числа автомобилей на дорогах страны.

Система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» работает в России с 2015 года. За это время через нее было передано более полумиллиона вызовов в оперативные службы. Только в 2025 году более 84% всех экстренных обращений поступили автоматически - после срабатывания систем пассивной безопасности при серьезных авариях. Это говорит о высокой эффективности подобных технологий в критических ситуациях.

Однако за последние два года, пока действовал мораторий на обязательную установку кнопки SOS, в страну было ввезено свыше 780 тысяч автомобилей, не оборудованных этим устройством. В министерстве подчеркивают, что в случае ДТП у пострадавших нет возможности быстро вызвать помощь через автоматическую систему, что может привести к дополнительным рискам для жизни и здоровья.

В связи с этим предлагается отменить мораторий и вновь сделать установку кнопки SOS обязательной для всех автомобилей, которые физические лица ввозят для собственных нужд. По мнению инициаторов, это повысит уровень безопасности на дорогах и позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

В пресс-службе компании «ГЛОНАСС» заверили, что в России работает более десяти отечественных производителей подобных устройств. Поэтому, даже если новые правила вступят в силу, дефицита кнопок SOS на рынке не ожидается. Производители готовы обеспечить необходимое количество оборудования для всех желающих.

Напомним, «ГЛОНАСС» - это российская спутниковая система навигации, аналог американской GPS. С 2015 года в России действует система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая автоматически передает данные о ДТП и позволяет оперативно вызывать экстренные службы. Благодаря этой технологии удалось спасти множество жизней, а отечественные производители активно развивают рынок оборудования для автомобилей.