Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 20:14

Импортные авто исчезают: к 2030 году россияне останутся с отечественными машинами

Импортные авто исчезают: к 2030 году россияне останутся с отечественными машинами

Новый курс автопрома: к 2030 году масс-сегмент станет полностью российским — в чем причина

Импортные авто исчезают: к 2030 году россияне останутся с отечественными машинами

В ближайшие годы российский рынок автомобилей может кардинально измениться: власти планируют довести долю отечественных машин до 80%, а импортные авто станут редкостью. Эксперты спорят, насколько реальны эти планы и как они повлияют на цены и выбор для покупателей.

В ближайшие годы российский рынок автомобилей может кардинально измениться: власти планируют довести долю отечественных машин до 80%, а импортные авто станут редкостью. Эксперты спорят, насколько реальны эти планы и как они повлияют на цены и выбор для покупателей.

В последние годы российский автопром переживает масштабные изменения. По прогнозам экспертов, к 2030 году импортные автомобили практически исчезнут из массового сегмента, а основная часть покупателей будет выбирать исключительно отечественные марки. Такой сценарий уже заложен в стратегию развития отрасли: государство обеспечивает технологический суверенитет и поддерживает местных производителей.

Вице-президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Андрей Петренко отметил, что господдержка и защита от резких скачков курсов валют обеспечивают долгожданную стабильность на рынке. Однако покупка иномарки, произведённой в России, становится доступной лишь обеспеченным слоям населения — для большинства граждан выбор сузится до моделей, собранных на территории страны.

При определении понятия «отечественный» теперь учитываются не только традиционные российские бренды, но и все компании, локализовавшие производство в РФ. Даже китайские марки с глубоким уровнем сборки могут считаться отечественными. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что к 2030 году доля таких автомобилей на рынке должна вырасти с 40% до 80%. По прогнозам Минпромторга, общий объём рынка составит 2,5 млн машин.

Однако эксперты не разделяют общего оптимизма. Переход на полное самообеспечение требует не только сборки, но и создания полного производственного цикла — от разработки компонентов до электроники. По данным «Автостата», в 2025 году доля Lada составила 24% рынка, что на 3 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Продажи АвтоВАЗа сократились на 26% — до 338 тысяч автомобилей. В то же время в первом квартале 2026 года доля всех машин российской сборки, включая локализованные иномарки, достигла 59%. Разница сохраняется за счёт того, что в статистику входят и китайские бренды, работающие в России.

Для покупателей это означает сокращение ассортимента: новинки из Европы, Японии и США станут практически недоступны. Параллельный импорт, возможно, будет доступен лишь для отдельных категорий граждан. Цены, скорее всего, вырастут — локализация и создание новых цепочек поставок обходятся дорого, и эти расходы ложатся на плечи конечного потребителя. Государство может компенсировать часть затрат через льготные программы, но полностью нивелировать рост цен вряд ли удастся.

В конечном итоге ставка на отечественный автопром может дать заметный импульс развитию заводов и технологий, но одновременно приведёт к изменению структуры рынка и росту цен. Судя по текущим тенденциям, к 2030 году массовый потребительский спрос будет определяться тем, что именно предлагается на российском рынке. При этом качество и уровень локализации будут играть ключевую роль — от этого зависит, станет ли новый этап шагом вперёд или очередной «перелицовкой» мировых моделей.

Ситуация с китайскими автомобилями в России уже показала, что массовое появление новых брендов не всегда решает проблему выбора и качества. Владельцы сталкиваются с нехваткой запчастей и долгим ремонтом, что подтверждают материалы о трудностях обслуживания китайской техники - подробности можно узнать в аналитике по сервису и гарантийному обслуживанию .

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval
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