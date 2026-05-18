Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 15:21

Импортные авто не станут дешевле: рубль укрепился, а цены продолжают расти

Рубль вырос, но машины из-за границы не падают в цене: почему так происходит

Многие ждали, что после укрепления рубля иномарки станут доступнее, но ситуация оказалась сложнее. Эксперт объяснил, почему даже при выгодном курсе валюты цены на автомобили из Китая и Европы продолжают расти. Какие скрытые факторы мешают снижению стоимости и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.

В последние месяцы российские автолюбители с надеждой следят за курсом рубля, ожидая, что укрепление национальной валюты приведет к снижению цен на импортные автомобили. Однако, как отмечают специалисты, эти ожидания не оправдываются: несмотря на заметное укрепление рубля, стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту, не только не снижается, но и продолжает расти.

Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк в беседе с «Российской газетой» объяснила, что нынешний курс доллара составляет 73,14 рубля, а юаня - 10,79 рубля. Еще недавно, в марте, доллар стоил около 84 рублей, что казалось бы должно было сделать зарубежные автомобили более доступными. Но на практике цены на иномарки из Китая и Европы за последнее время выросли примерно на 10% и эта тенденция сохраняется.

Причины такого парадокса кроются в ряде факторов, которые оказывают куда большее влияние на стоимость, чем валютные колебания. В первую очередь, речь идет об утилизационном сборе, который значительно увеличивает итоговую цену автомобиля. К этому добавляются высокие расходы на логистику и рост стоимости кредитных ресурсов для импортеров. В результате даже заметное укрепление рубля не способно компенсировать эти издержки.

По словам Ирины Франк, рынок остается относительно стабильным, но цены на большинство импортных автомобилей продолжают формироваться по собственной логике, практически не реагируя на изменения валютного курса. Это подтверждает и динамика последних месяцев: несмотря на благоприятные для импортеров условия, автомобили из-за рубежа не становятся дешевле для конечного покупателя.

Таким образом, ожидать резкого снижения цен на иномарки в ближайшее время не стоит.

Таким образом, ожидать резкого снижения цен на иномарки в ближайшее время не стоит. Даже если рубль продолжит укрепляться, влияние утилизационного сбора, логистики и дорогих кредитов будет сдерживать любые попытки сделать импортные автомобили более доступными для россиян. Как пишет «Российская Газета», ситуация на рынке остается сложной и требует внимательного подхода со стороны покупателей.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Volkswagen, BYD, Hyundai
