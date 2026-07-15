Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 14:24

Импортные автомобили дорожают: логистика и сроки поставки бьют по кошельку

Импортные автомобили дорожают: логистика и сроки поставки бьют по кошельку

Три главных фактора, из‑за которых импортные авто сильно подорожали летом 2026 года

Импортные автомобили дорожают: логистика и сроки поставки бьют по кошельку

Покупка импортного автомобиля в России превращается в настоящее испытание: сроки доставки растут, а цены на машины продолжают ползти вверх. Мало кто знает, что даже оформление стало сложнее, а дилеры вынуждены закладывать дополнительные расходы. Что грозит рынку и как изменится разница между отечественными и зарубежными авто - объяснил эксперт.

Покупка импортного автомобиля в России превращается в настоящее испытание: сроки доставки растут, а цены на машины продолжают ползти вверх. Мало кто знает, что даже оформление стало сложнее, а дилеры вынуждены закладывать дополнительные расходы. Что грозит рынку и как изменится разница между отечественными и зарубежными авто - объяснил эксперт.

Для российских автолюбителей ситуация с приобретением импортных автомобилей заметно осложнилась. Рост сроков доставки, увеличение стоимости логистики и нестабильность валюты напрямую отражаются на конечной цене машин. В условиях, когда спрос на иномарки остается высоким, а предложение ограничено, покупатели сталкиваются с новыми трудностями, которые еще недавно казались маловероятными.

Как сообщает «Российская Газета», профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев отмечает, что удлинение маршрутов и усложнение логистических схем приводят к неизбежному росту цен. По его словам, новые пути доставки становятся не только длиннее, но и дороже из-за повышения стоимости топлива и услуг транспортных компаний. Кроме того, колебания курсов доллара и евро усиливают давление на рублевую стоимость автомобилей, особенно если закупка происходит за иностранную валюту.

Оформление документов на ввозимые машины также стало более затратным и трудоемким. Дополнительные процедуры требуют времени и денег, что в итоге ложится на плечи конечного покупателя. В условиях дефицита дилеры вынуждены увеличивать наценку, чтобы компенсировать собственные риски и издержки. В результате разница в цене между автомобилями, собранными в России, и импортными моделями продолжает расти, делая последние все менее доступными для широкого круга покупателей.

Старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Леонид Кудряшов добавляет, что за последний месяц ожидание поставки иномарки из Азии увеличилось примерно в полтора раза. Если раньше на доставку уходило 3-4 недели, то теперь сроки растянулись до 5-6 недель. Причины - нехватка топлива, очереди на границе и рост спроса. За первое полугодие 2026 года ввоз новых автомобилей из Китая и Киргизии вырос на четверть, а интерес к подержанным машинам увеличился почти на 15%. Особенно сильно задержки ощущаются при покупке гибридных и электрических моделей: оформление таких авто занимает больше времени, а спрос на них сейчас максимален.

Стоит отметить, что подобные тенденции уже приводят к заметным изменениям на рынке. Например, как показал недавний анализ, схемы ввоза машин из Киргизии становятся все популярнее, что подтверждает материал о росте импорта из этой страны - подробности о причинах и рисках таких схем можно найти в тематическом обзоре.

В целом, ситуация на рынке импортных автомобилей в России остается напряженной. По имеющимся данным, дилеры продолжают искать новые пути оптимизации логистики, однако пока это не приводит к снижению цен. Для покупателей это означает не только более высокие расходы, но и необходимость дольше ждать желаемую машину, а также мириться с ограниченным выбором моделей. Важно учитывать, что разница между отечественными и зарубежными авто может еще больше увеличиться, если текущие тенденции сохранятся. Для тех, кто планирует покупку иномарки, эксперты советуют внимательно следить за изменениями на рынке и быть готовыми к дополнительным затратам и задержкам.

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