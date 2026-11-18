Импортным автомобилям могут ужесточить сертификацию в России

Новые правила для автолабораторий могут оставить без работы 95% площадок. Разбираемся, почему из-за новых требований ГОСТа оформление привозных машин может подорожать на 100 тысяч рублей и как это коснется покупателей.

Новые правила для автолабораторий могут оставить без работы 95% площадок. Разбираемся, почему из-за новых требований ГОСТа оформление привозных машин может подорожать на 100 тысяч рублей и как это коснется покупателей.

Из 119 российских лабораторий, оформляющих СБКТС, подходящая под предлагаемые требования основа, по оценке Национального автомобильного союза, есть лишь у четырех-пяти. Это около 3-4% организаций. Если поправки примут, именно оснащение испытательных площадок может стать главным источником дополнительных расходов. Речь идет о проекте изменений ГОСТ 33670-2015, регулирующего методы экспертизы и испытаний при оценке соответствия конструкции автомобиля; Российский институт стандартизации сообщал о рассмотрении предложений, в том числе требований к разгонной полосе.

Проект предусматривает проверку спидометра в специальном помещении с разгонной полосой длиной не менее 30 метров. Ее ширина должна составлять не менее трех метров, а участок торможения в минимальную длину не включается. Полоса должна находиться под крышей; в описаниях проекта также говорится об отапливаемом помещении. Требования относятся к процедуре испытаний, а не к двигателям или другим агрегатам автомобилей. Подробнее о рассмотрении поправок говорится в сообщении Российского института стандартизации.

Среди других условий: видеофиксация въезда автомобилей на территорию лабораторий. Камеры должны располагаться по обе стороны въезда, а трансляция предполагается в реальном времени на официальном сайте лаборатории. Видеозаписи предлагается хранить не менее 24 месяцев с даты проведения работ и защищать от несанкционированного доступа и изменения. Фотофиксация уже предусмотрена действующим ГОСТ, поэтому новые требования к помещениям выглядят более существенной статьей затрат.

Подготовка площадки может обойтись дорого. Строительство полноценного крытого испытательного объекта НАС оценивает примерно в 100 млн рублей. По оценке союза, дополнительные затраты могут увеличить стоимость оформления импортного автомобиля примерно на 100 тыс. рублей. Это прогноз организации, а не утвержденный тариф.

Для машины стоимостью миллион рублей прибавка в 100 тыс. рублей означала бы 10% от ее цены. Однако сумма в 100 млн рублей относится к строительству инфраструктуры лаборатории, а не к сертификации отдельного автомобиля. Возможные расходы не означают автоматически, что все лаборатории без подходящего помещения прекратят работу: проект поправок находится на стадии межведомственного согласования, а требования пока не вступили в силу.

НАС также направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить проект с точки зрения антимонопольного законодательства. Обращение касается возможного влияния требований к материальной базе на количество участников рынка. Это не решение ФАС по существу вопроса.

СБКТС, свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, оформляют для единичного автомобиля, в том числе ввезенного физическим лицом. Оформление СБКТС и электронного паспорта транспортного средства может уже входить в цену импортного автомобиля под ключ, поэтому расходы на процедуру могут отразиться на сумме договора. Отдельно о расходах автопроизводителей говорилось в предложении об отсрочке утильсбора; это другая мера, не определяющая стоимость сертификации.

Поправки к ГОСТ пока остаются проектом. Срок их возможного утверждения и введения не установлен, а обязательного повышения стоимости сертификации с конкретной даты нет.