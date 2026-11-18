18 ноября 2026, 11:43
Импортным автомобилям могут ужесточить сертификацию в России
Импортным автомобилям могут ужесточить сертификацию в России
Новые правила для автолабораторий могут оставить без работы 95% площадок. Разбираемся, почему из-за новых требований ГОСТа оформление привозных машин может подорожать на 100 тысяч рублей и как это коснется покупателей.
Из 119 российских лабораторий, оформляющих СБКТС, подходящая под предлагаемые требования основа, по оценке Национального автомобильного союза, есть лишь у четырех-пяти. Это около 3-4% организаций. Если поправки примут, именно оснащение испытательных площадок может стать главным источником дополнительных расходов. Речь идет о проекте изменений ГОСТ 33670-2015, регулирующего методы экспертизы и испытаний при оценке соответствия конструкции автомобиля; Российский институт стандартизации сообщал о рассмотрении предложений, в том числе требований к разгонной полосе.
Проект предусматривает проверку спидометра в специальном помещении с разгонной полосой длиной не менее 30 метров. Ее ширина должна составлять не менее трех метров, а участок торможения в минимальную длину не включается. Полоса должна находиться под крышей; в описаниях проекта также говорится об отапливаемом помещении. Требования относятся к процедуре испытаний, а не к двигателям или другим агрегатам автомобилей. Подробнее о рассмотрении поправок говорится в сообщении Российского института стандартизации.
Среди других условий: видеофиксация въезда автомобилей на территорию лабораторий. Камеры должны располагаться по обе стороны въезда, а трансляция предполагается в реальном времени на официальном сайте лаборатории. Видеозаписи предлагается хранить не менее 24 месяцев с даты проведения работ и защищать от несанкционированного доступа и изменения. Фотофиксация уже предусмотрена действующим ГОСТ, поэтому новые требования к помещениям выглядят более существенной статьей затрат.
Подготовка площадки может обойтись дорого. Строительство полноценного крытого испытательного объекта НАС оценивает примерно в 100 млн рублей. По оценке союза, дополнительные затраты могут увеличить стоимость оформления импортного автомобиля примерно на 100 тыс. рублей. Это прогноз организации, а не утвержденный тариф.
Для машины стоимостью миллион рублей прибавка в 100 тыс. рублей означала бы 10% от ее цены. Однако сумма в 100 млн рублей относится к строительству инфраструктуры лаборатории, а не к сертификации отдельного автомобиля. Возможные расходы не означают автоматически, что все лаборатории без подходящего помещения прекратят работу: проект поправок находится на стадии межведомственного согласования, а требования пока не вступили в силу.
НАС также направил обращение в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить проект с точки зрения антимонопольного законодательства. Обращение касается возможного влияния требований к материальной базе на количество участников рынка. Это не решение ФАС по существу вопроса.
СБКТС, свидетельство безопасности конструкции транспортного средства, оформляют для единичного автомобиля, в том числе ввезенного физическим лицом. Оформление СБКТС и электронного паспорта транспортного средства может уже входить в цену импортного автомобиля под ключ, поэтому расходы на процедуру могут отразиться на сумме договора. Отдельно о расходах автопроизводителей говорилось в предложении об отсрочке утильсбора; это другая мера, не определяющая стоимость сертификации.
Поправки к ГОСТ пока остаются проектом. Срок их возможного утверждения и введения не установлен, а обязательного повышения стоимости сертификации с конкретной даты нет.
Похожие материалы
-
18.11.2026, 13:37
Как по обычным платежам с карты будут вычислять тех, кто собрался менять машину
Теперь крупные автоплощадки и банки работают в связке, анализируя общие привычки водителей при оплате картой. Узнайте, по каким признакам система понимает, что человек присматривает автомобиль, и как выстроена защита персональных данных клиентов.Читать далее
-
18.11.2026, 13:18
Как купить машину у дилера по СМС и приехать в салон только за ключами
Клиентам больше не надо назначать отдельную встречу с представителем банка ради оформления покупки. Договор подтверждается SMS-кодом в приложении, а акт - при получении машины у дилера. Так сделка требует меньше очных формальностей.Читать далее
-
18.11.2026, 12:59
У Porsche в России забирают автоцентр и 700 млн рублей за старые долги Volkswagen
Уход с российского рынка обернулся для Volkswagen неожиданными последствиями. За срыв сборки машин в Нижнем Новгороде теперь расплатятся активы Porsche. Узнайте, какое имущество в Москве включили в конкурсную массу и кому в итоге достанутся российские компании легендарного бренда.Читать далее
-
18.11.2026, 09:20
Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов
Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.Читать далее
-
18.11.2026, 08:21
Как дефицит водителей грузовиков в России может поднять цены на товары
Средний возраст российского дальнобойщика — 55 лет. Это уже предпенсионный уровень. Если приток молодежи не изменится, через пять лет показатель приблизится к 59 годам. Отраслевые эксперты говорят о нехватке 60–150 тыс. водителей грузовиков.Читать далее
-
18.11.2026, 08:13
Почему акции ПАО Камаз снизились на 0,3% после сделки с РУДН
Акции КАМАЗа просели на 0,3% после подписания соглашения с РУДН о научно-исследовательском сотрудничестве. Сделка предполагает привлечение иностранных студентов к анализу зарубежных рынков для экспортной стратегии автогиганта. Читать далее
-
18.11.2026, 08:02
Минпромторг закроет ввоз авто из Киргизии: кому грозит доплата 900 тыс. рублей
Белорусский маршрут для ввоза машин теряет прежнюю привлекательность, а экономия через Киргизию может исчезнуть. Ян Хайцеэр предупреждает о незаконном занижении таможенной стоимости и напоминает: параллельный импорт не обеспечивает владельцу гарантии.Читать далее
-
17.11.2026, 20:58
Ядро для империи и машина для поля: 220 лет завода, который так и не закрыли
В 2022 году Кировский завод продал около 3400 единиц техники, это рекорд XXI века. К-700 сняли с производства еще в 2002-м. Нынешняя линейка включает сельскохозяйственные и промышленные тракторы, завод выпускает и дорожные машины.Читать далее
-
17.11.2026, 19:45
Почему премиальные шильдики часто скрывают общую автомобильную платформу
Bentley Bentayga построен на архитектуре, общей с Audi Q7, а Lexus LM сохраняет родство с Toyota Alphard. Разбираемся, где у семи пар автомобилей совпадает техника и за какие отличия покупатель доплачивает.Читать далее
-
17.11.2026, 16:50
Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье
В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.Читать далее
Похожие материалы
-
18.11.2026, 13:37
Как по обычным платежам с карты будут вычислять тех, кто собрался менять машину
Теперь крупные автоплощадки и банки работают в связке, анализируя общие привычки водителей при оплате картой. Узнайте, по каким признакам система понимает, что человек присматривает автомобиль, и как выстроена защита персональных данных клиентов.Читать далее
-
18.11.2026, 13:18
Как купить машину у дилера по СМС и приехать в салон только за ключами
Клиентам больше не надо назначать отдельную встречу с представителем банка ради оформления покупки. Договор подтверждается SMS-кодом в приложении, а акт - при получении машины у дилера. Так сделка требует меньше очных формальностей.Читать далее
-
18.11.2026, 12:59
У Porsche в России забирают автоцентр и 700 млн рублей за старые долги Volkswagen
Уход с российского рынка обернулся для Volkswagen неожиданными последствиями. За срыв сборки машин в Нижнем Новгороде теперь расплатятся активы Porsche. Узнайте, какое имущество в Москве включили в конкурсную массу и кому в итоге достанутся российские компании легендарного бренда.Читать далее
-
18.11.2026, 09:20
Китайская основа, ирбитская родословная: что скрывает «Урал Нео 500» за 14 тысяч долларов
Американские дилеры начали продавать Ural Neo 500 за 13 999-16 839 долларов без налогов. За основу взяли китайский Yingang SUV500, но ИМЗ переработал почти 80% конструкции; с классическим Gear Up модель роднит прежде всего коляска.Читать далее
-
18.11.2026, 08:21
Как дефицит водителей грузовиков в России может поднять цены на товары
Средний возраст российского дальнобойщика — 55 лет. Это уже предпенсионный уровень. Если приток молодежи не изменится, через пять лет показатель приблизится к 59 годам. Отраслевые эксперты говорят о нехватке 60–150 тыс. водителей грузовиков.Читать далее
-
18.11.2026, 08:13
Почему акции ПАО Камаз снизились на 0,3% после сделки с РУДН
Акции КАМАЗа просели на 0,3% после подписания соглашения с РУДН о научно-исследовательском сотрудничестве. Сделка предполагает привлечение иностранных студентов к анализу зарубежных рынков для экспортной стратегии автогиганта. Читать далее
-
18.11.2026, 08:02
Минпромторг закроет ввоз авто из Киргизии: кому грозит доплата 900 тыс. рублей
Белорусский маршрут для ввоза машин теряет прежнюю привлекательность, а экономия через Киргизию может исчезнуть. Ян Хайцеэр предупреждает о незаконном занижении таможенной стоимости и напоминает: параллельный импорт не обеспечивает владельцу гарантии.Читать далее
-
17.11.2026, 20:58
Ядро для империи и машина для поля: 220 лет завода, который так и не закрыли
В 2022 году Кировский завод продал около 3400 единиц техники, это рекорд XXI века. К-700 сняли с производства еще в 2002-м. Нынешняя линейка включает сельскохозяйственные и промышленные тракторы, завод выпускает и дорожные машины.Читать далее
-
17.11.2026, 19:45
Почему премиальные шильдики часто скрывают общую автомобильную платформу
Bentley Bentayga построен на архитектуре, общей с Audi Q7, а Lexus LM сохраняет родство с Toyota Alphard. Разбираемся, где у семи пар автомобилей совпадает техника и за какие отличия покупатель доплачивает.Читать далее
-
17.11.2026, 16:50
Почему новый Land Rover Defender уже не будет таким крутым на бездорожье
В 2027 году на заводе в Хейлвуде должны начать выпуск Range Rover GT и компактного Defender. К концу года заявлена только электрическая версия внедорожника. Гибрид еще разрабатывают, официальное имя модели пока не раскрыто.Читать далее