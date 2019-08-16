Индекс нагрузки шин: таблица, как рассчитать, расшифровка
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Не относитесь к этому показателю легкомысленно: производители автомобилей не зря рекомендуют использовать определенные значения и индексы при выборе шин, это имеет большое значение. Разбираемся, как рассчитать индекс нагрузки и как его расшифровать. А также в материале вы найдете две таблицы с обозначениями индексов нагрузки и скорости.
Что такое индекс нагрузки
Индекс показывает максимальную нагрузку в кг на одну покрышку при максимально допустимой скорости. Скоростные ограничения отмечены там же, на боковине шины, рядом с возможной грузоподъемностью.
Чем выше индекс, тем тяжелее и жестче сама покрышка. Слишком жесткие шины мешают комфорту в автомобиле, а их вес отрицательно сказывается на сроке службы подвески и расходе топлива. Покрышки с низким индексом легкие и мягкие, но изнашиваются заметно быстрее.
Какими бывают индексы нагрузки
Определить верный индекс поможет инструкция по эксплуатации автомобиля - производитель всегда указывает допустимые индексы скорости и нагрузки. Цифра складывается исходя из веса машины, ее технических характеристик, формул, тестов и других магических знаниях, которые доступны только инженерам конкретного бренда. Поэтому при выборе шин остановитесь на тех индексах, которые рекомендует бренд автомобиля: так езда будет комфортнее, а технические узлы типа подвески прослужат дольше.
Индексы нагрузки обозначаются цифрами от 0 до 279. Стандартный показатель грузоподъемности легкового автомобиля - от 62 до 126. Для малолитражных небольших автомобилей А-класса используются шины с индексом 60, каждое колесо выдерживает до 250 кг. Покрышки автомобилей В-класса выдерживают до 315 кг, индекс 68. Для представителей С-класса шины маркируются индексом 75 - это 385 кг на одну покрышку. Шины минивэнов и кроссоверов способны выдерживать до 545 кг, это индекс 87. Колеса внедорожников и коммерческого транспорта самые способные - удерживают на себе до 775 кг, это 99 индекс.
Индексы скорости автомобильных шин
Если индекс нагрузки маркируется цифрами, то показания скорости обозначаются латинскими буквами и располагаются там же - на боковине покрышки. Индекс показывает, какую максимальную скорость выдерживает шина. Все значения вы можете посмотреть в таблице:
Таблица индексов нагрузки
Индекс показывает, какой вес может выдержать одно колесо. Покрышки легковых и внедорожных авто выдерживают вес в диапазоне 250-1650 кг. Подробнее с обозначением индекса нагрузки вы можете ознакомиться в таблице:
Как рассчитать индекс нагрузки шин для автомобиля
Нагрузку на шину нужно умножить на 4 - по количеству колес. Из итоговой суммы вычтите массу автомобиля и вес пассажиров. Оставшееся значение покажет грузоподъемность автомобиля - вес людей и багажа, который можно разместить в машине без снижения уровня безопасности. В противном случае покрышки быстрее придут в негодность, а на дороге с ямами и неровностями будут деформироваться.
Небезопасно ехать на максимально допустимой покрышками скорости с максимальной нагрузкой на резину. Индекс нагрузки показывает максимальный вес автомобиля. Советуем не приближаться к верхней границе вплотную.
Основной вес приходится на задние колеса: в багажнике хранится основной груз, а на задних креслах размещаются пассажиры. Учтите это при расчете нагрузки.
Расшифровка
Обратите внимание на индексы, рекомендованные производителем автомобиля - они должны быть указаны в инструкции по эксплуатации авто. Чем больше разница индексов между подобранными вами покрышками и рекомендуемыми производителем, тем меньше комфорта вы будете ощущать за рулем.
Покрышки для грузовых автомобилей маркируются двумя индексами нагрузки. Это связано с тем, что грузовики часто ездят на сдвоенных колесах. И в этом случае двойное обозначение показывает нагрузку при использовании одного или двух колес. Других отличий в индексе нагрузки шин между легковыми и грузовыми авто нет.
Полезные онлайн-сервисы
Почти во всех онлайн-магазинах, в которых можно подобрать шины, имеется онлайн-калькулятор, который помогает высчитать индекс нагрузки шин. Для того, чтобы понять, покрышки с каким индексом можно покупать, нужно будет ввести значения массы автомобиля и максимальный суммарный вес багажа, водителя и пассажиров.
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