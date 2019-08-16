Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 августа 2019, 18:21

Индекс нагрузки шин: таблица, как рассчитать, расшифровка

  • 111
  • 0
Не забывайте обращать внимание на индекс нагрузки шин, когда подбираете новые покрышки. Цифры указаны на боковине шины. Индекс влияет на вес, который выдержат шины, на комфорт в автомобиле и расход топлива.

Не относитесь к этому показателю легкомысленно: производители автомобилей не зря рекомендуют использовать определенные значения и индексы при выборе шин, это имеет большое значение. Разбираемся, как рассчитать индекс нагрузки и как его расшифровать. А также в материале вы найдете две таблицы с обозначениями индексов нагрузки и скорости.

Что такое индекс нагрузки

Индекс показывает максимальную нагрузку в кг на одну покрышку при максимально допустимой скорости. Скоростные ограничения отмечены там же, на боковине шины, рядом с возможной грузоподъемностью.

Чем выше индекс, тем тяжелее и жестче сама покрышка. Слишком жесткие шины мешают комфорту в автомобиле, а их вес отрицательно сказывается на сроке службы подвески и расходе топлива. Покрышки с низким индексом легкие и мягкие, но изнашиваются заметно быстрее.

Какими бывают индексы нагрузки

Определить верный индекс поможет инструкция по эксплуатации автомобиля - производитель всегда указывает допустимые индексы скорости и нагрузки. Цифра складывается исходя из веса машины, ее технических характеристик, формул, тестов и других магических знаниях, которые доступны только инженерам конкретного бренда.  Поэтому при выборе шин остановитесь на тех индексах, которые рекомендует бренд автомобиля: так езда будет комфортнее, а технические узлы типа подвески прослужат дольше.

Индексы нагрузки обозначаются цифрами от 0 до 279. Стандартный показатель грузоподъемности легкового автомобиля - от 62 до 126. Для малолитражных небольших автомобилей А-класса используются шины с индексом 60, каждое колесо выдерживает до 250 кг. Покрышки автомобилей В-класса выдерживают до 315 кг, индекс 68. Для представителей  С-класса шины маркируются индексом 75 - это 385 кг на одну покрышку. Шины минивэнов и кроссоверов способны выдерживать до 545 кг, это индекс 87. Колеса внедорожников и коммерческого транспорта самые способные - удерживают на себе до 775 кг, это 99 индекс.   

Индексы скорости автомобильных шин

Если индекс нагрузки маркируется цифрами, то показания скорости обозначаются латинскими буквами и располагаются там же - на боковине покрышки. Индекс показывает, какую максимальную скорость выдерживает шина. Все значения вы можете посмотреть в таблице:

 

Таблица индексов нагрузки

Индекс показывает, какой вес может выдержать одно колесо. Покрышки легковых и внедорожных авто выдерживают вес в диапазоне 250-1650 кг. Подробнее с обозначением индекса нагрузки вы можете ознакомиться в таблице:

Как рассчитать индекс нагрузки шин для автомобиля

Нагрузку на шину нужно умножить на 4 - по количеству колес. Из итоговой суммы вычтите массу автомобиля и вес пассажиров. Оставшееся значение покажет грузоподъемность автомобиля - вес людей и багажа, который можно разместить в машине без снижения уровня безопасности. В противном случае покрышки быстрее придут в негодность, а на дороге с ямами и неровностями будут деформироваться.

Небезопасно ехать на максимально допустимой покрышками скорости с максимальной нагрузкой на резину. Индекс нагрузки показывает максимальный вес автомобиля. Советуем не приближаться к верхней границе вплотную.

Основной вес приходится на задние колеса: в багажнике хранится  основной груз, а на задних креслах размещаются пассажиры. Учтите это при расчете нагрузки.

Расшифровка

Ранее мы писали
Совсем скоро водители выстроятся в очередь на шиномонтаж, чтобы «переобуться» в летнюю резину. Если ваш комплект ...
Читать далее
Проще всего высчитать максимальную нагрузку по таблице, которую мы разместили выше. Менеджеры в магазинах автомобильных шин тоже должны быть подкованы в вопросе расшифровке индексов.

Обратите внимание на индексы, рекомендованные производителем автомобиля - они должны быть указаны в инструкции по эксплуатации авто. Чем больше разница индексов между подобранными вами покрышками и рекомендуемыми производителем, тем меньше комфорта вы будете ощущать за рулем.

Покрышки для грузовых автомобилей маркируются двумя индексами нагрузки. Это связано с тем, что грузовики часто ездят на сдвоенных колесах. И в этом случае двойное обозначение показывает нагрузку при использовании одного или двух колес. Других отличий в индексе нагрузки шин между легковыми и грузовыми авто нет.

Полезные онлайн-сервисы

Почти во всех онлайн-магазинах, в которых можно подобрать шины, имеется онлайн-калькулятор, который помогает высчитать индекс нагрузки шин. Для того, чтобы понять, покрышки с каким индексом можно покупать, нужно будет ввести значения массы автомобиля и максимальный суммарный вес багажа, водителя и пассажиров.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АВТОКОММАРКЕТ | отзывы
Столько негатива льётся просто так. Хочу поделиться опытом приобретения авто в Автокоммаркете. Купил хундай 78. Менеджер Георгий прекрасно справился со своими обязанностями. Рассказал характеристики по машине, ответил на все вопросы. Алёна рассказала по документам, оформлению в ГАИ. И шприцовку подарили ...
АндрейандрейА
Тягачи FAW, стоят ли своих денег ??
Да вродь нормальная марка. Сколько ездил по межгороду, на стоянках дальнобоев много видел фавоских тягачей. Спрос есть, значит и качество на уровне. Иначе кто бы их покупал...
Максим Романюк
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксвиха субаровская хороша, плавно так переигралась из паркетников в кроссоверы и не уступает место зубастым мастодонтам:) . Жалко что лесник по цене не влез в условия, так бы субару оказались явно в пятерке, а вообще радует тот факт, что пусть и пятьсот с лишним человек, но все таки да выбирают качество ...
Илья
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Индекс нагрузки шин: таблица, как рассчитать, расшифровка
Не относитесь к этому показателю легкомысленно: производители автомобилей не зря рекомендуют использовать определенные значения и индексы при выборе шин, это имеет большое значение. Разбираемся, как рассчитать индекс нагрузки и как его расшифровать. А также в материале вы найдете две таблицы с обозначениями индексов нагрузки и скорости.Что такое индекс нагрузкиИндекс показывает максимальную нагрузку в кг на одну покрышку при максимально допустимой скорости. Скоростные ограничения отмечены там же, на боковине шины, рядом с возможной грузоподъемностью. Чем выше индекс, тем тяжелее и жестче сама покрышка. Слишком жесткие шины мешают комфорту в автомобиле, а их вес отрицательно сказывается на сроке службы подвески и расходе топлива. Покрышки с низким индексом легкие и мягкие, но изнашиваются заметно быстрее.Какими бывают индексы нагрузкиОпределить верный индекс поможет инструкция по эксплуатации автомобиля - производитель всегда указывает допустимые индексы скорости и нагрузки. Цифра складывается исходя из веса машины, ее технических характеристик, формул, тестов и других магических знаниях, которые доступны только инженерам конкретного бренда.  Поэтому при выборе шин остановитесь на тех индексах, которые рекомендует бренд автомобиля: так езда будет комфортнее, а технические узлы типа подвески прослужат дольше. Индексы нагрузки обозначаются цифрами от 0 до 279. Стандартный показатель грузоподъемности легкового автомобиля - от 62 до 126. Для малолитражных небольших автомобилей А-класса используются шины с индексом 60, каждое колесо выдерживает до 250 кг. Покрышки автомобилей В-класса выдерживают до 315 кг, индекс 68. Для представителей  С-класса шины маркируются индексом 75 - это 385 кг на одну покрышку. Шины минивэнов и кроссоверов способны выдерживать до 545 кг, это индекс 87. Колеса внедорожников и коммерческого транспорта самые способные - удерживают на себе до 775 кг, это 99 индекс.    Индексы скорости автомобильных шинЕсли индекс нагрузки маркируется цифрами, то показания скорости обозначаются латинскими буквами и располагаются там же - на боковине покрышки. Индекс показывает, какую максимальную скорость выдерживает шина. Все значения вы можете посмотреть в таблице: Таблица индексов нагрузкиИндекс показывает, какой вес может выдержать одно колесо. Покрышки легковых и внедорожных авто выдерживают вес в диапазоне 250-1650 кг. Подробнее с обозначением индекса нагрузки вы можете ознакомиться в таблице:Как рассчитать индекс нагрузки шин для автомобиляНагрузку на шину нужно умножить на 4 - по количеству колес. Из итоговой суммы вычтите массу автомобиля и вес пассажиров. Оставшееся значение покажет грузоподъемность автомобиля - вес людей и багажа, который можно разместить в машине без снижения уровня безопасности. В противном случае покрышки быстрее придут в негодность, а на дороге с ямами и неровностями будут деформироваться.Небезопасно ехать на максимально допустимой покрышками скорости с максимальной нагрузкой на резину. Индекс нагрузки показывает максимальный вес автомобиля. Советуем не приближаться к верхней границе вплотную.Основной вес приходится на задние колеса: в багажнике хранится  основной груз, а на задних креслах размещаются пассажиры. Учтите это при расчете нагрузки.Расшифровка{{material_126168}}Проще всего высчитать максимальную нагрузку по таблице, которую мы разместили выше. Менеджеры в магазинах автомобильных шин тоже должны быть подкованы в вопросе расшифровке индексов.Обратите внимание на индексы, рекомендованные производителем автомобиля - они должны быть указаны в инструкции по эксплуатации авто. Чем больше разница индексов между подобранными вами покрышками и рекомендуемыми производителем, тем меньше комфорта вы будете ощущать за рулем. Покрышки для грузовых автомобилей маркируются двумя индексами нагрузки. Это связано с тем, что грузовики часто ездят на сдвоенных колесах. И в этом случае двойное обозначение показывает нагрузку при использовании одного или двух колес. Других отличий в индексе нагрузки шин между легковыми и грузовыми авто нет.Полезные онлайн-сервисыПочти во всех онлайн-магазинах, в которых можно подобрать шины, имеется онлайн-калькулятор, который помогает высчитать индекс нагрузки шин. Для того, чтобы понять, покрышки с каким индексом можно покупать, нужно будет ввести значения массы автомобиля и максимальный суммарный вес багажа, водителя и пассажиров.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Ростовская область Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.