Индия ужесточает требования к безопасности: 6 эйрбегов должны быть в каждой машине
Обязательные 6 подушек безопасности вызвали недовольство автопроизводителей, включая лидера рынка Maruti Suzuki. Индийский авторынок по объему продаж занимает четвертое место в мире, но большинство новых автомобилей стоят менее 15 тысяч долларов. Сейчас в базовую комплектацию должно входить минимум две фронтальные подушки безопасности. По подсчетам властей, добавление еще четырех эйрбегов обойдется максимум в 75 долларов. Однако, эксперты говорят о более существенных затратах – 230 долларов.
Некоторые автопроизводители предлагают шесть подушек безопасности в более дорогих комплектациях, но не на базовом уровне. Министр утверждает, что право на безопасность должно быть у всех автомобилистов, независимо от стоимости машины. Внимание властей к ситуации на дорогах было вновь привлечено после резонансной аварии, в которой погиб Сайрус Мистри, индийский миллиардер и бывший глава концерна Tata.
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30.09.2022, 12:43
Китайская Geely купила себе немножечко Aston Martin
Китайский концерн Geely Holding продолжает скупать акции европейских автопроизводителей. Компания уже полностью владеет Volvo, Polestar и Lotus, также ей принадлежит 50% акций Smart и 9,69% акций Daimler. Теперь руки дошли и до британского Aston Martin.Читать далее
-
30.09.2022, 07:57
Что изменится для водителей в России с 1 октября
1 октября 2022 года в нашей стране в силу вступают ряд важных правовых актов, некоторые из них касаются автомобилистов. В частности, нововведения затрагивают систему ОСАГО и порядок предъявления водительских прав.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
-
30.09.2022, 06:59
Роскошный российский внедорожник представлен официально: подробности и цена
Российская люксовая марка Aurus официально представила свою третью модель. К седану Senat (индекс 4123) и минивэну Arsenal (4125) присоединился внедорожник Komendant (4124), названный в честь Комендантской башни Московского Кремля.Читать далее
-
29.09.2022, 18:51
Индийцы представили новую «электричку». Может ли она быть актуальна для нас?
В свете актуальной ситуации есть смысл внимательнее присмотреться к новинкам индийского автопрома, ведь кто его знает, возможно, не сегодня-завтра тамошние машины появятся в наших салонах. Читать далее
-
29.09.2022, 17:52
Дизельный кошмар Volkswagen продолжается: подан новый коллективный иск
Печальная история началась в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen устанавливал на свои дизельные автомобили обманное ПО, занижающее уровень выбросов в атмосферу во время экологических тестов. Скандал получил название «дизельгейт» и стоил немецкому концерну больше 30 млрд евро.Читать далее
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