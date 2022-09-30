Индия ужесточает требования к безопасности: 6 эйрбегов должны быть в каждой машине

Ранее мы писали Гибель миллиардера в ДТП вынуждает власти усилить требования к безопасности Индийский миллиардер Сайрус Мистри, бывший глава автомобильного концерна Tata Group, погиб 6 сентября в нелепой ... Читать далее

Начиная с 1 октября 2023 года все легковые автомобили в Индии должны быть оснащены минимум шестью подушками безопасности, пишет Reuters . Такое требование станет очередным шагом правительства на пути к снижению смертности на местных дорогах. По данным Всемирного банка, в 2021 году в результате ДТП в Индии каждый час гибнет 18 человек. Ранее автопроизводителей обязали включить в базовую комплектацию всех машин систему оповещения о непристегнутых ремнях безопасности у пассажиров второго ряда. Контролировать пользование ремнями будут полицейские, они же будут штрафовать всех пассажиров, сидящих как спереди, так и сзади.

Обязательные 6 подушек безопасности вызвали недовольство автопроизводителей, включая лидера рынка Maruti Suzuki. Индийский авторынок по объему продаж занимает четвертое место в мире, но большинство новых автомобилей стоят менее 15 тысяч долларов. Сейчас в базовую комплектацию должно входить минимум две фронтальные подушки безопасности. По подсчетам властей, добавление еще четырех эйрбегов обойдется максимум в 75 долларов. Однако, эксперты говорят о более существенных затратах – 230 долларов.

Фото: unsplash.com

Некоторые автопроизводители предлагают шесть подушек безопасности в более дорогих комплектациях, но не на базовом уровне. Министр утверждает, что право на безопасность должно быть у всех автомобилистов, независимо от стоимости машины. Внимание властей к ситуации на дорогах было вновь привлечено после резонансной аварии, в которой погиб Сайрус Мистри, индийский миллиардер и бывший глава концерна Tata.

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