Индийцы представили новую «электричку». Может ли она быть актуальна для нас?

Новость дня - компания Tata Motors представила Tiago EV, полностью электрическую модель с базовой ценой 849 000 рупий, что эквивалентно 10 700 евро.

Автомобиль предлагается с двумя типами аккумуляторов (19,2 и 24 кВт/ч), которые рассчитаны на дальность хода 250 и 315 км соответственно (в модифицированном индийском ездовом цикле (MIDC).

Фронтальный электродвигатель производит 45 кВт в сочетании с небольшой батареей, а 55 кВт - с блоком накопления энергии 24 кВт/ч. Если на автомобиле используется более крупная батарея, цены начинаются от 999 000 рупий (12 600 евро) и, в зависимости от оборудования, могут доходить до 1 179 000 млн рупий (около 14 900 евро).

В базовой версии обе АКБ можно заряжать только от устройства 3,3 кВт переменного тока, для большой батареи дополнительно доступно зарядное устройство на 7,2 кВт переменного тока. При быстром зарядном устройстве постоянного тока стандартный процесс зарядки от 10 до 80% занимает 57 минут.

Заказы на электромобиль откроются 10 октября 2022 года, а поставки запланированы на январь 2023-го. Базовая цена указана для первых 10 000 заказов, при этом 2000 машин зарезервированы владельцами предыдущих электрических моделей - Nexon EV и Tigor EV.

Tiago EV является электрическим преобразованием малолитражного бензинового автомобиля Tiago, доступного на рынке с 2016 года. В будущем ожидается появление моделей Tata на чисто электрической платформе, разработанных с чистого листа.

В апреле этого года компания представила Avinya Concept, в основе которого лежит собственная платформа электромобилей Pure EV. В ближайшие 2 года, помимо Nexon EV, Tigor EV (и теперь Tiago EV), на рынок должна выйти еще одна электрическая машина, построенная на базе ТС с ДВС, и только после этого должны появиться «электрички» на чистых EV-платформах.

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