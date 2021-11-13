Индийский автопром готовится завоевать планету: к чему нам готовиться
Фото: Mahindra
Компания надеется по возможности быстро пройти период реорганизации модельного ряда, сделав акцент на электрокары, и довести объем продаж таких машин до 20% в течение 3 лет. Кроме того, Mahindra & Mahindra ищет возможность расширения своего присутствия в такой области применения EV, как коммунальные автомобили.
Исполнительный директор Mahindra & Mahindra Раджеш Джеджурикар заявил: «В нашей работе сильно прослеживается фокус на электричестве, некоторые из таких машин будут совершенно новыми. Думаю, что к 2027 году минимум 20% от общего объема наших коммунальных транспортных средств будут работать на чистой тяге».
Это несколько контрастирует с другой крупной индийской автомобильной компанией - Tata, которая сосредоточена на небольших электромобилях, и имеет немного форы в сегменте малых автомобилей, по сравнению с Mahindra & Mahindra.
В своей новой стратегии Mahindra & Mahindra рассчитывает на эффект от сотрудничества с израильским стартапом Ree Automotive и компанией Amazon India. Представитель компании добавил, что инвестиции партнеров должны будут не только помочь компании накопить необходимый капитал, но и, что самое важное, получить представление о технологии производства электромобилей.
Не исключено, что грядущие электрические SUV, над которыми планируют работать Mahindra & Mahindra и ее партнеры, будут выпускаться совершенно под другой маркой, дочерней.
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