Индийский производитель автомобилей Tata Motors разработал самый маленький штурмовой автомобиль
Фото: motor1.com
Маленький и мощный Micro Bullet-Proof Vehicle (MBPV) Tata Motors имеет эксцентричный вид, но это настоящая боевая машина, предназначенная для решения внутренних конфликтов. Она была разработана для помощи элитным силам Индии в местах, где не подходят более крупные боевые машины.
Индийский производитель автомобилей Tata Motors разработал MBPV как защищенное мобильное решение для использования в ограниченных помещениях, таких как торговые центры, вокзалы, аэропорты и другие небольшие объекты. Этот бронированный автомобиль отличается защитными пуленепробиваемыми панелями, компактными размерами, высокой мощностью и высокой маневренностью, он даже может подниматься по лестнице.
У MBPV есть огневые порты, а бронированные окна обеспечивают круговой обзор. Машину приводит в действие электродвигатель, что позволяет ему работать относительно тихо.
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