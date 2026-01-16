Компактный кроссовер из Индии: чем он лучше бюджетных российских авто – сенсация или подвох?

16 января 2026, 13:44
Индийский Tata Punch удивил оснащением и ценой ниже Lada Granta на старте продаж
В Индии стартовали продажи обновленного Tata Punch. Автомобиль удивил ценой и оснащением. В базовой версии есть опции, которых нет у конкурентов. Российские автолюбители уже обсуждают возможный импорт. Неожиданные детали в материале.
Индийский автогигант Tata вывел на рынок рестайлинговую версию компактного кроссовера Punch, который сразу же привлек внимание не только местных покупателей, но и зарубежных автолюбителей. Причина проста: стартовая стоимость автомобиля составляет всего 6,2 тысячи долларов, что по текущему курсу чуть превышает 486 тысяч рублей. Для сравнения, даже самая доступная Lada Granta в России стоит заметно дороже, а по уровню оснащения уступает индийской новинке.
Как сообщает Autonews, обновленный Tata Punch получил целый набор опций, которые редко встретишь в бюджетных моделях. Уже в начальной комплектации кроссовер оснащен цифровой приборной панелью, отдельным мультимедийным экраном, климат-контролем и даже камерой кругового обзора. Для автомобилей этого ценового сегмента подобное оснащение выглядит настоящим прорывом.
Внешне рестайлинговый Punch тоже изменился. Передняя часть теперь украшена раздельными светодиодными фарами, массивным бампером с выразительной пластиковой отделкой и серебристой накладкой. Сзади появилась светодиодная полоса, объединяющая фонари, что добавляет автомобилю современности и узнаваемости на дороге.
Под капотом у Tata Punch установлен 1,2-литровый двигатель, который предлагается в двух вариантах: атмосферный мощностью 88 лошадиных сил и турбированный, выдающий уже 120 сил. Такой выбор позволяет подобрать автомобиль под разные задачи и предпочтения, а для городских условий оба мотора выглядят вполне уместно.
Диапазон цен на обновленный Punch в Индии варьируется от 6,2 до 11,7 тысяч долларов (от 486 до 919 тысяч рублей), в зависимости от комплектации. За максимальную версию придется выложить почти миллион рублей, но и оснащение там будет соответствующее: полный набор электронных помощников, расширенная мультимедийная система, улучшенные материалы отделки.
На фоне российских реалий Tata Punch выглядит крайне заманчиво. Даже базовая Lada Granta, которая традиционно считается самым доступным новым автомобилем в стране, стоит дороже индийского кроссовера, но при этом не может похвастаться ни цифровой панелью, ни камерой кругового обзора. Впрочем, если Punch и появится в России, то только по схеме параллельного импорта, а значит, цена будет совсем другой - с учетом всех пошлин и сборов.
Пока официальных планов по поставкам Tata Punch в Россию нет, но интерес к модели уже подогрет. Российские автолюбители обсуждают, насколько реально приобрести такой автомобиль и как он поведет себя в наших условиях. Впрочем, даже если Punch доберется до отечественного рынка, его стоимость вряд ли останется столь же привлекательной, как в Индии. Но сам факт появления столь оснащенного и доступного кроссовера из Индии - это сигнал для всего рынка: конкуренция в бюджетном сегменте становится все острее.
