26 июля 2017, 16:15
IndyCar испытала болиды для предстоящих гонок
В Индианаполисе состоялись первые тесты болидов, предназначенных для очередной серии гонок IndyCar. От предшественников они отличаются новым аэродинамическим обвесом, созданным по просьбам пилотов.
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Новый аэро-комплект своим дизайном намекает на внешний вид болидов начала 1990х годов. Модель для гонок отличается повышенной безопасностью, подрезанными крыльями, что снижает вероятность закручивания болида при контакте с соперником или ошибки пилота. Также на болиды поставили передние и задние камеры, записи которых будут использоваться в трансляциях. Отметим, что перемены коснулись лишь внешнего «оперения» спорткаров. Моторный отсек не подвергся изменениям. Как и раньше, будут использоваться двигатели компаний Honda и Chevrolet.
Напомним, что IndyCar Series - это наиболее статусная серия гонок на машинах с открытыми колёсами в Северной Америке.
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Комментарии пользователей
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Ну, на сегодняшний день Хавал и так конкурентоспособен, по многим позициям он своих конкурентов перекрывает.
Акция - постой в пробке на платной дороге! Ну сейчас-то хоорошо, народ по отпускам разъехался, а вот что во время кубка творилось - мрак. Ждем сентября. Что-то подсказывает - пользоваться ЗСД я перестану. ) )
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
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