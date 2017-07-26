26 июля 2017, 16:15

IndyCar испытала болиды для предстоящих гонок

В Индианаполисе состоялись первые тесты болидов, предназначенных для очередной серии гонок IndyCar. От предшественников они отличаются новым аэродинамическим обвесом, созданным по просьбам пилотов.
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Представители IndyCar опубликовали первые изображения универсального аэрообвеса Dallara, спроектированного для сезона 2018 года. Благодаря доработкам новое поколение болидов стало легче предшественников. Прижимная сила на 66% обеспечена за счет днища, что на 19% выше, чем у прошлой версии. Ожидается, что снижение сложности аэродинамических элементов снизит турбулентность, возникающую позади болида, а следовательно, упростит обгоны. Аэрообвесы выполнены в двух вариантах - для суперспидвеев и для коротких овалов или уличных трасс.

Новый аэро-комплект своим дизайном намекает на внешний вид болидов начала 1990х годов. Модель для гонок отличается повышенной безопасностью, подрезанными крыльями, что снижает вероятность закручивания болида при контакте с соперником или ошибки пилота. Также на болиды поставили передние и задние камеры, записи которых будут использоваться в трансляциях. Отметим, что перемены коснулись лишь внешнего «оперения» спорткаров. Моторный отсек не подвергся изменениям. Как и раньше, будут использоваться двигатели компаний Honda и Chevrolet.

Напомним, что IndyCar Series - это наиболее статусная серия гонок на машинах с открытыми колёсами в Северной Америке.

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Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, на сегодняшний день Хавал и так конкурентоспособен, по многим позициям он своих конкурентов перекрывает.
Стас
ЗСД: Западный Скоростной Диаметр | отзывы
Акция - постой в пробке на платной дороге! Ну сейчас-то хоорошо, народ по отпускам разъехался, а вот что во время кубка творилось - мрак. Ждем сентября. Что-то подсказывает - пользоваться ЗСД я перестану. ) )
Михалыч
Машщину для путешествий?
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
arallov_85
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IndyCar испытала болиды для предстоящих гонок
{{material_120171}}Представители IndyCar опубликовали первые изображения универсального аэрообвеса Dallara, спроектированного для сезона 2018 года. Благодаря доработкам новое поколение болидов стало легче предшественников. Прижимная сила на 66% обеспечена за счет днища, что на 19% выше, чем у прошлой версии. Ожидается, что снижение сложности аэродинамических элементов снизит турбулентность, возникающую позади болида, а следовательно, упростит обгоны. Аэрообвесы выполнены в двух вариантах - для суперспидвеев и для коротких овалов или уличных трасс.Новый аэро-комплект своим дизайном намекает на внешний вид болидов начала 1990х годов. Модель для гонок отличается повышенной безопасностью, подрезанными крыльями, что снижает вероятность закручивания болида при контакте с соперником или ошибки пилота. Также на болиды поставили передние и задние камеры, записи которых будут использоваться в трансляциях. Отметим, что перемены коснулись лишь внешнего «оперения» спорткаров. Моторный отсек не подвергся изменениям. Как и раньше, будут использоваться двигатели компаний Honda и Chevrolet.Напомним, что IndyCar Series - это наиболее статусная серия гонок на машинах с открытыми колёсами в Северной Америке.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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