INEOS Grenadier Game Viewer удивит возможностями – сафари-версия уже готова к приключениям

INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой

INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.

INEOS Grenadier Game Viewer – это не просто очередная модификация популярного внедорожника, а настоящий инструмент для тех, кто мечтает о настоящих приключениях в африканской саванне. Новая версия создана специально для сафари и отличается повышенной адаптацией к суровым условиям дикой природы. Как сообщает autoevolution, модель будет производиться на заводе в Ботсване, начало производства намечено на 2026 год.

Вопреки ассоциации с игровыми приставками, название Game Viewer отсылает к наблюдению за дикими животными, а не к видеоиграм. Автомобиль получил специальную подготовку: открытый кузов, усиленную защиту, дополнительное место для пассажиров и оборудование для длительных поездок по бездорожью. Все доработки осуществляют подразделение INEOS Kavango, которое отвечает за выполнение заказов и адаптацию техники под нужды клиентов.

Главная особенность Game Viewer – гибкая конфигурация. Клиенты могут выбирать различные варианты посадочных мест, защитных дуг, багажных систем и даже встроенных холодильников для воды и провизии. Внедорожник рассчитан на использование ресурсов в самых экстремальных условиях, где важна не только проходимость, но и комфорт для пассажиров, наблюдающих за животными в их естественной среде.

Производитель уделил особое внимание деталям: усиленная подвеска, увеличенный клиренс, специальные сиденья и система фильтрации воздуха делают Grenadier Game Viewer спутником для сафари-туров. В салоне предусмотрены крепления для фото- и видеотехники, а также дополнительная розетка для зарядки оборудования. Все элементы интерьера изготовлены из прочных материалов, устойчивых к пыли и влаге.

INEOS Grenadier Game Viewer станет первой моделью бренда, полностью собранной для экстримальных условий. Это не только расширяет географию производства, но и позволяет учесть особенности эксплуатации в местных условиях. Первые автомобили поступят к покупателям уже в начале 2026 года, спрос на новинку среди туроператоров и мировых гидов высокий, уже сейчас стоит очередь ожидания в компании.

Таким образом, INEOS вносит свой вклад в развитие нишевых зон и предлагает рынку не просто автомобиль, а готовое решение для путешествий. Game Viewer – это пример того, как современные технологии и индивидуальный подход могут изменить представление о классическом внедорожнике. Остается только дождаться начала продаж и оценить новинку в деле.