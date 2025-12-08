INEOS Grenadier Game Viewer удивит возможностями – сафари-версия уже готова к приключениям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 21:13

INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой

INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой

INEOS Grenadier Game Viewer удивит возможностями – сафари-версия уже готова к приключениям

INEOS Grenadier Game Viewer: новый внедорожник для сафари с уникальной подготовкой

INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.

INEOS Grenadier Game Viewer создан для настоящих сафари-экспедиций. Это не просто внедорожник, а полностью адаптированная версия для дикой природы. Производство стартует в Ботсване в 2026 году. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее ждут любители приключений.

INEOS Grenadier Game Viewer – это не просто очередная модификация популярного внедорожника, а настоящий инструмент для тех, кто мечтает о настоящих приключениях в африканской саванне. Новая версия создана специально для сафари и отличается повышенной адаптацией к суровым условиям дикой природы. Как сообщает autoevolution, модель будет производиться на заводе в Ботсване, начало производства намечено на 2026 год.

Вопреки ассоциации с игровыми приставками, название Game Viewer отсылает к наблюдению за дикими животными, а не к видеоиграм. Автомобиль получил специальную подготовку: открытый кузов, усиленную защиту, дополнительное место для пассажиров и оборудование для длительных поездок по бездорожью. Все доработки осуществляют подразделение INEOS Kavango, которое отвечает за выполнение заказов и адаптацию техники под нужды клиентов.

Главная особенность Game Viewer – гибкая конфигурация. Клиенты могут выбирать различные варианты посадочных мест, защитных дуг, багажных систем и даже встроенных холодильников для воды и провизии. Внедорожник рассчитан на использование ресурсов в самых экстремальных условиях, где важна не только проходимость, но и комфорт для пассажиров, наблюдающих за животными в их естественной среде.

Производитель уделил особое внимание деталям: усиленная подвеска, увеличенный клиренс, специальные сиденья и система фильтрации воздуха делают Grenadier Game Viewer спутником для сафари-туров. В салоне предусмотрены крепления для фото- и видеотехники, а также дополнительная розетка для зарядки оборудования. Все элементы интерьера изготовлены из прочных материалов, устойчивых к пыли и влаге.

INEOS Grenadier Game Viewer станет первой моделью бренда, полностью собранной для экстримальных условий. Это не только расширяет географию производства, но и позволяет учесть особенности эксплуатации в местных условиях. Первые автомобили поступят к покупателям уже в начале 2026 года, спрос на новинку среди туроператоров и мировых гидов высокий, уже сейчас стоит очередь ожидания в компании.

Таким образом, INEOS вносит свой вклад в развитие нишевых зон и предлагает рынку не просто автомобиль, а готовое решение для путешествий. Game Viewer – это пример того, как современные технологии и индивидуальный подход могут изменить представление о классическом внедорожнике. Остается только дождаться начала продаж и оценить новинку в деле.

Упомянутые модели: Ineos Grenadier
Упомянутые марки: Ineos
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Инеос

Похожие материалы Инеос

Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Челябинск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться