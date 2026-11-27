27 ноября 2026, 10:52
Что известно о новом заднеприводном седане Infiniti на базе Skyline?
Что известно о новом заднеприводном седане Infiniti на базе Skyline?
Седан Infiniti ожидают в США к 2027 году. Основой может стать следующее поколение Nissan Skyline. Для модели рассматривают задний привод и механическую трансмиссию. Трехлитровый битурбированный V6 может развивать около 400 л. с.
Покупатели Infiniti G35 и G37, по словам руководителя продуктового планирования Nissan и Infiniti в Северной Америке Понза Пандикутира, ищут современную машину с прежним характером. Об этом он говорил в беседе с Edmunds на автосалоне в Лос-Анджелесе. Motor1 передает, что Пандикутира намекнул: в компании рассматривают возвращение обозначения G. Однако название еще не выбрали.
Ответом может стать спортивный седан, люксовая производная следующего поколения Nissan Skyline. Публичную премьеру нового Skyline издания ожидают в декабре 2026 года, а выход родственного Infiniti на рынок США - в 2027-м. Американскую версию, как сообщается, будут позиционировать отдельно от Skyline; имя Skyline, вероятно, останется за японским и другими зарубежными рынками.
Для силовой установки рассматривают 3,0-литровый бензиновый V6 с двумя турбокомпрессорами. Ориентиром служит Nissan Z: его двигатель развивает 400 л. с. и 350 фунт-футов крутящего момента, или примерно 475 Н·м. Это техническая аналогия, а не спецификация будущего седана. В других публикациях упоминается мотор VR30DDTT и предварительная оценка мощности около 405 л. с.
Еще один значимый для поклонников марки пункт - механическая коробка передач. В сочетании с задним приводом она могла бы отличить новинку от обычного люксового седана и дать водителю больше контроля над переключениями. Автомобиль связывают с заднеприводной компоновкой, однако покупателям могут предложить механическую и автоматическую трансмиссии. CarBuzz рассматривает вариант с возвращением имени G, но окончательная конфигурация пока остается интригой.
Спрос на такой автомобиль связывают с владельцами прежних G35 и G37. Q50 пришел на смену этим седанам, но, по оценкам автомобильных изданий, не вполне повторил их образ спортивной машины для водителя. Выпуск Q50 завершился после 2024 модельного года. Возвращение обозначения G может вновь привлечь эту аудиторию. Покупателям прежних моделей были важны задний привод и мощный V6; ценили они и вовлеченность в управление.
По предполагаемой схеме Infiniti станет люксовой версией Skyline. Современная платформа Nissan, как ожидается, должна гарантировать более предсказуемую динамику и надежность по сравнению с кастомными спортивными решениями. Главными конкурентами станут: BMW 3 Series и Cadillac CT4-V, а также Genesis G70.
Главная неопределенность касается характера будущего седана. Пока не ясно, получит ли он управляемость, соответствующую наследию G-серии, или знакомое имя вернется на машине с более консервативной настройкой, близкой к Q50.
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