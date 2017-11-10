10 ноября 2017, 14:08

Infiniti обновила внедорожник QX80

Infiniti рассекретила обновленный внедорожник QX80, живой дебют которого состоится 14 ноября в Дубае. Автомобиль отличается от предшественника оптикой и улучшенной шумоизоляцией.
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Infiniti обновила внедорожник QX80 Infiniti QX80

Infiniti QX80
Выпускается с 2014 г.
Новый от 4 955 000 до 5 105 000 Р
Отзывов: 4
Так, после обновления у модели стали другими фары головного света, вдобавок к этому они теперь расположены выше. Также изменились задние фонари, крышка багажника, решетка радиатора и бампера.

В салоне приборная панель теперь подсвечивается по-новому. Для разных комплектаций предусмотрят несколько вариантов отделки интерьера. Для удобства были установлены другие подстаканники и увеличенные экраны задней мультимедийной системы.

А вот под капотом остался прежний 5,6-литровый двигатель V8, мощность которого составляет 405 л. с. и 560 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 7-диапазонная автоматическая трансмиссия. С места до «сотни» машина способная разогнаться за 6,5 секунды, а максимальная скорость внедорожника составляет 210 км/ч.

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Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Тест Infiniti QX80: на полном серьезе
Здравствуйте, на форуме недавно, не подскажите, где можно найти схему ремонта для этой машины http:// www.avtome.ru/ Lada/ 2110/ Спасибо.
skyman777
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| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
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Infiniti обновила внедорожник QX80
{{model_3335}} Так, после обновления у модели стали другими фары головного света, вдобавок к этому они теперь расположены выше. Также изменились задние фонари, крышка багажника, решетка радиатора и бампера.В салоне приборная панель теперь подсвечивается по-новому. Для разных комплектаций предусмотрят несколько вариантов отделки интерьера. Для удобства были установлены другие подстаканники и увеличенные экраны задней мультимедийной системы.А вот под капотом остался прежний 5,6-литровый двигатель V8, мощность которого составляет 405 л. с. и 560 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 7-диапазонная автоматическая трансмиссия. С места до «сотни» машина способная разогнаться за 6,5 секунды, а максимальная скорость внедорожника составляет 210 км/ч.
2017-11-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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