22 декабря 2017, 10:52

Infiniti показала фрагмент нового флагмана

Infiniti распространила первое изображение прототипа своего нового флагманского седана. Автомобиль должен дебютировать в январе следующего года на автосалоне в Детройте.
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По словам исполнительного директора бренда Карима Хабиба, новый концепт Infiniti перенесет традиционную архитектуру седана на следующий ступень эволюции. Иными словами, машина отличится повышенным уровнем комфорта и получит совершенно новые опции.

Все технические подробности о готовящейся премьере пока что засекречены. Сообщается также, что автомобиль станет «первой демонстрацией нового языка дизайна Infiniti». Помимо этого, в Детройте компания покажет прндвестника своего первого серийного электрокара.
Новинки и концепт кары Инфинити

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Infiniti показала фрагмент нового флагмана
По словам исполнительного директора бренда Карима Хабиба, новый концепт Infiniti перенесет традиционную архитектуру седана на следующий ступень эволюции. Иными словами, машина отличится повышенным уровнем комфорта и получит совершенно новые опции.Все технические подробности о готовящейся премьере пока что засекречены. Сообщается также, что автомобиль станет «первой демонстрацией нового языка дизайна Infiniti». Помимо этого, в Детройте компания покажет прндвестника своего первого серийного электрокара.
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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