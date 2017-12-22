22 декабря 2017, 10:52
Infiniti показала фрагмент нового флагмана
Infiniti распространила первое изображение прототипа своего нового флагманского седана. Автомобиль должен дебютировать в январе следующего года на автосалоне в Детройте.
По словам исполнительного директора бренда Карима Хабиба, новый концепт Infiniti перенесет традиционную архитектуру седана на следующий ступень эволюции. Иными словами, машина отличится повышенным уровнем комфорта и получит совершенно новые опции.
Все технические подробности о готовящейся премьере пока что засекречены. Сообщается также, что автомобиль станет «первой демонстрацией нового языка дизайна Infiniti». Помимо этого, в Детройте компания покажет прндвестника своего первого серийного электрокара.
Все технические подробности о готовящейся премьере пока что засекречены. Сообщается также, что автомобиль станет «первой демонстрацией нового языка дизайна Infiniti». Помимо этого, в Детройте компания покажет прндвестника своего первого серийного электрокара.
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09.01.2016, 10:41
В петербургской команде Infiniti появился третий игрок
09.04.2015, 21:50
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30.10.2013, 07:16
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