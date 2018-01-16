16 января 2018, 11:38

Infiniti Q Inspiration: будущее седанов

На автосалоне в Детройте Infiniti представила совершенно новый концепт под названием Q Inspiration. Проект демонстрирует то, в каком направлении будут развиваться среднеразмерные седаны.
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  Infiniti Q Inspiration: будущее седанов Infiniti Infiniti Q Inspiration: будущее седанов Infiniti Infiniti Q Inspiration: будущее седанов Infiniti Infiniti Q Inspiration: будущее седанов
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фото
  
Модель с купеобразным кузовом отличается необычной решеткой радиатора с вертикальными ребрами. В передней части также есть 2 больших воздухозаборника, которые обеспечивают дополнительное охлаждение моторного отсека. Помимо этого концепт получит активные аэродинамические элементы.Разработал дизайн машины Карим Хабиб. Для художника концепт стал первым проектом в компании Infiniti.

В салоне установлена «парящая» центральная консоль, фоновая подсветка, сиденья с «нулевой гравитацией» и индивидуальные сенсорные дисплеи для каждого пассажира. На мультимедийной системе есть возможность выбора индивидуального контента на каждый из экранов.

Под капотом концепта установлен турбомотор с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения. Автопилот способен самостоятельно управлять машиной на шоссе, следовать по заданному маршруту, а также поддерживать движение в пробках.
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Асламбек
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| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
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Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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Infiniti Q Inspiration: будущее седанов
Модель с купеобразным кузовом отличается необычной решеткой радиатора с вертикальными ребрами. В передней части также есть 2 больших воздухозаборника, которые обеспечивают дополнительное охлаждение моторного отсека. Помимо этого концепт получит активные аэродинамические элементы.Разработал дизайн машины Карим Хабиб. Для художника концепт стал первым проектом в компании Infiniti.В салоне установлена «парящая» центральная консоль, фоновая подсветка, сиденья с «нулевой гравитацией» и индивидуальные сенсорные дисплеи для каждого пассажира. На мультимедийной системе есть возможность выбора индивидуального контента на каждый из экранов. Под капотом концепта установлен турбомотор с изменяемой степенью сжатия и системой автономного вождения ProPilot следующего поколения. Автопилот способен самостоятельно управлять машиной на шоссе, следовать по заданному маршруту, а также поддерживать движение в пробках.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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