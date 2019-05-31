31 мая 2019, 12:03
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
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Производство хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30 прекращается летом 2019 года. Но российские дилеры Infiniti уже сейчас не принимают заказы на новые автомобили. Поставки остановлены, автосалоны распродают складские запасы.
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Хэтчбек Infiniti Q30 дебютировал в 2015 году. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz GLA и делит с ним моторную гамму. Кроссовер Infiniti QX30 отличается от хэтчбека увеличенным на 30 мм дорожным просветом и расширенной колеей. На российский рынок новинки вышли осенью 2016 года.
Хэтчбек Infiniti Q30 продавался в России с моторами объемом 1,6 литра (149 л.с.) или 2,0 литра (211 л.с.), привод – передний или полный. Цены начинаются от 1 770 000 рублей. Кроссовер QX30 предлагается только в полноприводной модификации с 2,0-литровым двигателем и стоит минимум 2 281 000 рублей. Продаются модели не слишком бойко. За весь прошлый год российские дилеры реализовали только 29 хэтчбеков и 133 кроссовера.
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Комментарии пользователей
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