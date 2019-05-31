31 мая 2019, 12:03

Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка

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Производство хэтчбеков Infiniti Q30 и кроссоверов Infiniti QX30 прекращается летом 2019 года. Но российские дилеры Infiniti уже сейчас не принимают заказы на новые автомобили. Поставки остановлены, автосалоны распродают складские запасы.
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
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В соответствии с новой стратегией, Infiniti уходит с европейского рынка, не выдержав жесткой конкуренции с местными премиальными брендами - Jaguar Land Rover, BMW и Mercedez-Benz. Компания решила сосредоточиться на завоевании более перспективных рынков – США и Китая. В связи с этим остановят конвейер британского завода в Сандерленде, где выпускались хэтчбеки Infiniti Q30 и кроссоверы Infiniti QX30. Остановка производства ожидается летом, но российские дилеры марки уже не принимают новые заказы на эти две модели

Хэтчбек Infiniti Q30 дебютировал в 2015 году. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz GLA и делит с ним моторную гамму. Кроссовер Infiniti QX30 отличается от хэтчбека увеличенным на 30 мм дорожным просветом и расширенной колеей. На российский рынок новинки вышли осенью 2016 года.

Хэтчбек Infiniti Q30 продавался в России с моторами объемом 1,6 литра (149 л.с.) или 2,0 литра (211 л.с.), привод – передний или полный. Цены начинаются от 1 770 000 рублей. Кроссовер QX30 предлагается только в полноприводной модификации с 2,0-литровым двигателем и стоит минимум 2 281 000 рублей. Продаются модели не слишком бойко. За весь прошлый год российские дилеры реализовали только 29 хэтчбеков и 133 кроссовера.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Infiniti отзывает модели Q30 и QX30
Вроде такие дорогие автомобили, а все косяки какие-то в них находятся. Ведь только вышли, модели то, выглядят, как космические корабли, стоят почти столько же, очень обидно обнаружить в таком авто неисправность...
Николай
Форум Infiniti FX35
Ребята, помогите с проблемой. Плохо заводится Инфинити fx 35. Поменял бензонасос, промыл форсунки. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста
Руся
Форум Infiniti QX56
Цитата:| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить ...
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Infiniti Q30 и Infiniti QX30 уходят с российского рынка
{{material_125973}}В соответствии с новой стратегией, Infiniti уходит с европейского рынка, не выдержав жесткой конкуренции с местными премиальными брендами - Jaguar Land Rover, BMW и Mercedez-Benz. Компания решила сосредоточиться на завоевании более перспективных рынков – США и Китая. В связи с этим остановят конвейер британского завода в Сандерленде, где выпускались хэтчбеки Infiniti Q30 и кроссоверы Infiniti QX30. Остановка производства ожидается летом, но российские дилеры марки уже не принимают новые заказы на эти две моделиХэтчбек Infiniti Q30 дебютировал в 2015 году. Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz GLA и делит с ним моторную гамму. Кроссовер Infiniti QX30 отличается от хэтчбека увеличенным на 30 мм дорожным просветом и расширенной колеей. На российский рынок новинки вышли осенью 2016 года.Хэтчбек Infiniti Q30 продавался в России с моторами объемом 1,6 литра (149 л.с.) или 2,0 литра (211 л.с.), привод – передний или полный. Цены начинаются от 1 770 000 рублей. Кроссовер QX30 предлагается только в полноприводной модификации с 2,0-литровым двигателем и стоит минимум 2 281 000 рублей. Продаются модели не слишком бойко. За весь прошлый год российские дилеры реализовали только 29 хэтчбеков и 133 кроссовера.
2019-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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