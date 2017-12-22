Infiniti Q50 и Q60 отправляют на ремонт
Infiniti вынуждена отозвать с российского авторынка свои роскошные седаны Q50 и купе Q60, произведенные в период с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017-го. У машин может быть обнаружена ошибка программного обеспечения блока управления силовым агрегатом.
Ранее мы писали
Российский офис Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы ...Читать далее
Всего под отзыв попадает 131 автомобиль. Список VIN-номеров указан на портале ведомства. Специалисты дилерских центров бесплатно обновят программное обеспечение блока управления.
Буквально вчера стало известно о том, что Citroen отправит на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.
Комплектации и технические характеристики
|Infiniti Q50 Sport+NAVI 3.0 AT 4x4
|Infiniti Q60 3.0 АТ
|Год выпуска, с
|2016
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|седан
|купе
|Количество дверей/мест
|4/5
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|405
|405
|Объем двигателя
|2997
|2997
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|задний
|Городской цикл
|13.3
|Загородный цикл
|7.0
|Смешанный цикл
|9.3
|10.7
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
10 лет назад Infiniti официально пришел в Россию
09.01.2016, 10:41
В петербургской команде Infiniti появился третий игрок
09.04.2015, 21:50
Infiniti ставит на практичность
30.10.2013, 07:16
Infiniti Q50: персональный настрой
25.07.2013, 15:36
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Читайте по теме
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
04.12.2017, 10:40
10 лет назад Infiniti официально пришел в Россию
09.01.2016, 10:41
В петербургской команде Infiniti появился третий игрок
09.04.2015, 21:50
Infiniti ставит на практичность
30.10.2013, 07:16
Infiniti Q50: персональный настрой
25.07.2013, 15:36
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Интересные разделы
АвтоМосква Infiniti Автомудрость Infiniti АвтоПитер Infiniti Дизайн и тюнинг Infiniti Новинки и концепт кары Infiniti Новости и акции автосалонов Infiniti Автосалоны и дилеры марки Infiniti Аренда и прокат авто марки Infiniti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Infiniti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Infiniti
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное