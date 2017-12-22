22 декабря 2017, 18:11

Infiniti Q50 и Q60 отправляют на ремонт

Infiniti вынуждена отозвать с российского авторынка свои роскошные седаны Q50 и купе Q60, произведенные в период с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017-го. У машин может быть обнаружена ошибка программного обеспечения блока управления силовым агрегатом.
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Российский офис Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы ...
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Как сообщается на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ошибка препятствует сообщениям о неисправности коробки передач, а также не дает диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.

Всего под отзыв попадает 131 автомобиль. Список VIN-номеров указан на портале ведомства. Специалисты дилерских центров бесплатно обновят программное обеспечение блока управления.

Буквально вчера стало известно о том, что Citroen отправит на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q50 Sport+NAVI 3.0 AT 4x4Infiniti Q60 3.0 АТ
Год выпуска, с2016 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовседан купе
Количество дверей/мест4/5 2/4
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин405 405
Объем двигателя2997 2997
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая автоматическая 7-ступенчатая
Приводполный задний
Городской цикл13.3
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл9.3 10.7
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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Infiniti Q50 и Q60 отправляют на ремонт
{{material_122115}}Как сообщается на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ошибка препятствует сообщениям о неисправности коробки передач, а также не дает диагностировать ее на сервисе при помощи специального оборудования.Всего под отзыв попадает 131 автомобиль. Список VIN-номеров указан на портале ведомства. Специалисты дилерских центров бесплатно обновят программное обеспечение блока управления.Буквально вчера стало известно о том, что Citroen отправит на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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