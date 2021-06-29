29 июня 2021, 08:31
Infiniti Q60 с убийственными колесами припарковался на местах для инвалидов
В Техасе (США) набирает популярность так называемая слэб-культура. Ее отличительная особенность – дикие колесные диски, ступицы которых выступают за габариты автомобиля минимум на 10 – 15 сантиметров.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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В большинстве стран такие колеса официально запрещены. Они представляют опасность не только для других машин, но и для пешеходов. Помимо проблем с габаритами, диски увеличивают неподрессоренную массу, а их центр тяжести, по всей видимости, находится за пределами автомобиля.
Упомянутые модели: Infiniti Q60 (от 3 030 000 Р)
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