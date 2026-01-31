Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

31 января 2026, 07:48

Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж

Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж

Свежие рендеры Infiniti Q60 вызвали споры о будущем марки и возможном возвращении легковых моделей

Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж

Падение интереса к Infiniti в США совпало с исчезновением купе Q60 и седана Q50. На фоне этого цифровой художник представил обновленный облик Q60, что вновь подняло вопрос о стратегии бренда и его ориентирах.

Падение продаж премиального Infiniti в США стало тревожным сигналом для всей отрасли: ставка только на кроссоверы и внедорожники не всегда оправдывает ожидания. По данным Nissan Group, в 2025 году Infiniti продала в США лишь 52 846 автомобилей, что на 9% меньше показателя прошлого года. На этом фоне исчезновение седана Q50 и купе Q60 выглядит не просто сменой приоритетов, а симптомом более глубоких проблем — потери индивидуальности марки.

Пока Nissan представляет обновленные кроссоверы Kicks и Pathfinder, а также новые Murano и Armada, поклонники Infiniti все чаще задаются вопросом: не слишком ли однобоким стал бренд? Ведь именно легковые модели когда-то формировали его узнаваемость и лояльность клиентов. В ответ на эти вопросы цифровой художник Никита Чуйко, известный под псевдонимом Кельсоник, создал серию рендеров, переосмысливающих дизайн купе Q60. Его работы мгновенно вызвали бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов.

Виртуальный рестайлинг Q60 не претендует на статус нового поколения, но показывает, как могла бы выглядеть модель после глубокого обновления. В первом варианте, выполненном в насыщенном цвете, купе получило агрессивную переднюю часть с узкими фарами и интегрированными дневными ходовыми огнями, массивную решетку радиатора в стиле SUV, новый бампер и вертикальные воздухозаборники. Задняя часть отличается трехмерными светодиодными фонарями и переработанным бампером.

Вторая версия, в белом цвете, сохранила изменения спереди, но предлагает два варианта оформления кормы: один повторяет оригинальный стиль, другой вдохновлен фонарями Nissan GT-R R35, дополненными крупной надписью Infiniti между ними. Оба варианта снабжены эффектными колесными дисками в стиле тюнинг-ателье.

Интересно, что в этих рендерах прослеживаются отсылки к Audi A5 Coupe, которая уже покинула рынок. Таким образом, цифровой Q60 словно «мстит» за уход немецкого конкурента, бросая вызов не только Mercedes-Benz CLE и BMW 4 Series, но и всему тренду на вытеснение классических купе кроссоверами. Визуальный язык обновленного Infiniti Q60 сочетает в себе узнаваемые спортивные черты японской дизайнерской школы с принципами сдержанности и акцента на деталях.

Вопрос о будущем Infiniti остается открытым. С одной стороны, рынок диктует спрос на кроссоверы и внедорожники, с другой — отказ от легковых моделей может окончательно стереть уникальность бренда. Рендеры Q60 стали поводом для дискуссии: стоит ли Nissan вернуться к развитию линейки купе и седанов, чтобы расширить аудиторию и вернуть интерес к марке? Или же ставка на внедорожники — единственно верный путь в современных условиях?

Пока Infiniti продолжает терять позиции, а Nissan фокусируется на массовых моделях, цифровые проекты Q60 напоминают: у бренда есть потенциал для возрождения, если он решится выйти за рамки текущих тенденций и предложит рынку нечто по-настоящему оригинальное.

Упомянутые модели: Infiniti Q60 (от 3 030 000 Р)
Упомянутые марки: Infiniti
