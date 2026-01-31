Свежие рендеры Infiniti Q60 вызвали споры о будущем марки и возможном возвращении легковых моделей

31 января 2026, 07:48
Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж
Infiniti Q60 возвращается в цифровом образе: новая жизнь купе на фоне падения продаж
Падение интереса к Infiniti в США совпало с исчезновением купе Q60 и седана Q50. На фоне этого цифровой художник представил обновленный облик Q60, что вновь подняло вопрос о стратегии бренда и его ориентирах.
Падение продаж премиального Infiniti в США стало тревожным сигналом для всей отрасли: ставка только на кроссоверы и внедорожники не всегда оправдывает ожидания. По данным Nissan Group, в 2025 году Infiniti продала в США лишь 52 846 автомобилей, что на 9% меньше показателя прошлого года. На этом фоне исчезновение седана Q50 и купе Q60 выглядит не просто сменой приоритетов, а симптомом более глубоких проблем — потери индивидуальности марки.
Пока Nissan представляет обновленные кроссоверы Kicks и Pathfinder, а также новые Murano и Armada, поклонники Infiniti все чаще задаются вопросом: не слишком ли однобоким стал бренд? Ведь именно легковые модели когда-то формировали его узнаваемость и лояльность клиентов. В ответ на эти вопросы цифровой художник Никита Чуйко, известный под псевдонимом Кельсоник, создал серию рендеров, переосмысливающих дизайн купе Q60. Его работы мгновенно вызвали бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов.
Виртуальный рестайлинг Q60 не претендует на статус нового поколения, но показывает, как могла бы выглядеть модель после глубокого обновления. В первом варианте, выполненном в насыщенном цвете, купе получило агрессивную переднюю часть с узкими фарами и интегрированными дневными ходовыми огнями, массивную решетку радиатора в стиле SUV, новый бампер и вертикальные воздухозаборники. Задняя часть отличается трехмерными светодиодными фонарями и переработанным бампером.
Вторая версия, в белом цвете, сохранила изменения спереди, но предлагает два варианта оформления кормы: один повторяет оригинальный стиль, другой вдохновлен фонарями Nissan GT-R R35, дополненными крупной надписью Infiniti между ними. Оба варианта снабжены эффектными колесными дисками в стиле тюнинг-ателье.
Интересно, что в этих рендерах прослеживаются отсылки к Audi A5 Coupe, которая уже покинула рынок. Таким образом, цифровой Q60 словно «мстит» за уход немецкого конкурента, бросая вызов не только Mercedes-Benz CLE и BMW 4 Series, но и всему тренду на вытеснение классических купе кроссоверами. Визуальный язык обновленного Infiniti Q60 сочетает в себе узнаваемые спортивные черты японской дизайнерской школы с принципами сдержанности и акцента на деталях.
Вопрос о будущем Infiniti остается открытым. С одной стороны, рынок диктует спрос на кроссоверы и внедорожники, с другой — отказ от легковых моделей может окончательно стереть уникальность бренда. Рендеры Q60 стали поводом для дискуссии: стоит ли Nissan вернуться к развитию линейки купе и седанов, чтобы расширить аудиторию и вернуть интерес к марке? Или же ставка на внедорожники — единственно верный путь в современных условиях?
Пока Infiniti продолжает терять позиции, а Nissan фокусируется на массовых моделях, цифровые проекты Q60 напоминают: у бренда есть потенциал для возрождения, если он решится выйти за рамки текущих тенденций и предложит рынку нечто по-настоящему оригинальное.
Похожие материалы Инфинити
-
06.04.2018, 09:58
Infiniti откажется от заднего привода
Седаны Q50, Q70 и купе Q60 переведут на новую архитектуру. Решено отказаться от заднего привода в пользу электрической платформы с полным приводом. Начиная с 2021 года, все новые модели Infiniti будут полноприводными.Читать далее
-
31.01.2026, 08:19
Rolls-Royce Spectre: виртуальный V8 и эффектный тюнинг для электрокупе
Rolls-Royce Spectre - первый электрокар бренда, который вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей. Некоторые считают, что ему не хватает классического V8, другие уверены: тишина и электротяга - идеальное сочетание для роскошного гран-турера. В чем суть спора и как изменился облик модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 08:04
Премиальный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter: сочетание комфорта и проходимости
Современные автодома удивляют не только уровнем оснащения, но и возможностями для путешествий. Новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года способен вместить пятерых и обеспечить им комфорт даже вдали от цивилизации. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
-
31.01.2026, 07:31
20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника
Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.Читать далее
-
31.01.2026, 06:48
Виртуальный Cadillac Escalade Snowfall: белоснежный внедорожник на 28-дюймовых дисках
В сети обсуждают необычный рендер Cadillac Escalade пятого поколения с экстремально белым оформлением и гигантскими 28-дюймовыми дисками. Такой подход к дизайну вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для жарких споров.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
31.01.2026, 06:21
Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет
Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.Читать далее
-
31.01.2026, 05:48
Point Break: универсальный кемпер для работы, путешествий и жизни вне города
Point Break - это не просто очередной кемпер, а многофункциональный автомобиль, который способен заменить и рабочий транспорт, и уютное жилье для путешествий. В условиях растущей популярности мобильного образа жизни такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
30.01.2026, 21:14
Российские грузовики для экстремальных условий: рейтинг моделей
В 2026 году российские грузовики снова оказались в центре внимания из-за сложных дорожных условий и климата. Эксперты выделили пять моделей, которые доказали свою надежность и выносливость в самых тяжелых регионах страны.Читать далее
-
30.01.2026, 21:03
Редкий кабриолет Lada Samara: как «Наташа» стала символом амбиций АвтоВАЗа
Lada Samara Cabrio, известная как «Наташа», - один из самых необычных проектов АвтоВАЗа конца 80-х. Этот кабриолет разрабатывался специально для западного рынка и сегодня считается коллекционной редкостью.Читать далее
Похожие материалы Инфинити
-
06.04.2018, 09:58
Infiniti откажется от заднего привода
Седаны Q50, Q70 и купе Q60 переведут на новую архитектуру. Решено отказаться от заднего привода в пользу электрической платформы с полным приводом. Начиная с 2021 года, все новые модели Infiniti будут полноприводными.Читать далее
-
31.01.2026, 08:19
Rolls-Royce Spectre: виртуальный V8 и эффектный тюнинг для электрокупе
Rolls-Royce Spectre - первый электрокар бренда, который вызвал бурю обсуждений среди автолюбителей. Некоторые считают, что ему не хватает классического V8, другие уверены: тишина и электротяга - идеальное сочетание для роскошного гран-турера. В чем суть спора и как изменился облик модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 08:04
Премиальный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter: сочетание комфорта и проходимости
Современные автодома удивляют не только уровнем оснащения, но и возможностями для путешествий. Новый кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2025 года способен вместить пятерых и обеспечить им комфорт даже вдали от цивилизации. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
31.01.2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.Читать далее
-
31.01.2026, 07:31
20 000 км на дизельном Haval H9: что выявила эксплуатация большого рамного внедорожника
Дизельный Haval H9 прошел 20 000 км по российским дорогам и бездорожью. В материале - реальные плюсы и минусы, особенности эксплуатации, расходы и нюансы, которые могут повлиять на выбор внедорожника в 2026 году.Читать далее
-
31.01.2026, 06:48
Виртуальный Cadillac Escalade Snowfall: белоснежный внедорожник на 28-дюймовых дисках
В сети обсуждают необычный рендер Cadillac Escalade пятого поколения с экстремально белым оформлением и гигантскими 28-дюймовыми дисками. Такой подход к дизайну вызвал неоднозначную реакцию и стал поводом для жарких споров.Читать далее
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
31.01.2026, 06:21
Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет
Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.Читать далее
-
31.01.2026, 05:48
Point Break: универсальный кемпер для работы, путешествий и жизни вне города
Point Break - это не просто очередной кемпер, а многофункциональный автомобиль, который способен заменить и рабочий транспорт, и уютное жилье для путешествий. В условиях растущей популярности мобильного образа жизни такие решения становятся особенно актуальными.Читать далее
-
30.01.2026, 21:14
Российские грузовики для экстремальных условий: рейтинг моделей
В 2026 году российские грузовики снова оказались в центре внимания из-за сложных дорожных условий и климата. Эксперты выделили пять моделей, которые доказали свою надежность и выносливость в самых тяжелых регионах страны.Читать далее
-
30.01.2026, 21:03
Редкий кабриолет Lada Samara: как «Наташа» стала символом амбиций АвтоВАЗа
Lada Samara Cabrio, известная как «Наташа», - один из самых необычных проектов АвтоВАЗа конца 80-х. Этот кабриолет разрабатывался специально для западного рынка и сегодня считается коллекционной редкостью.Читать далее