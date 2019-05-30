30 мая 2019, 17:20
Infiniti QX60 с 283-сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
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Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на рестайлинговый кроссовер QX60 с новым 3,5-литровым «атмосферником» мощностью 283 л.с. Покупатели могут выбирать из четырех уровней оснащения.
Infiniti QX60
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 358 200 до 4 158 000 Р
Отзывов: 2
Infiniti QX60 2019 модельного года предлагают в четырех комплектациях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech. Базовая Elegance стоит от 3 145 000 рублей. В список оснащения входят 8 подушек безопасности, биксеноновые фары, 8-дюймовый экран медиасистемы InTouch, камера заднего вида, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, кожаный салон, 3-зонный «климат», передние сидения с электроприводом и обогревом.
На следующем уровне Premium (от 3 480 000 рублей) дополнительно появляется навигация, аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером, система кругового обзора и парктроники по кругу. Комплектация Elite (от 3 735 000 рублей) отличается панорамной крышей, обогревом всех сидений и вентиляцией передних. Топовый кроссовер QX60 Hi-tech (от 3 975 000 рублей) может похвастать расширенным комплексом электронных ассистентов.
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Тест-драйв Infiniti Q50: эгоист с амбициями
29.03.2017, 07:25
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
17.01.2017, 22:01
Тест-драйв Infiniti QX50: рестайлинг по-японски
30.11.2016, 08:17
Тест-драйв Infiniti Q70: для полной ясности
25.08.2015, 21:07
Тест-драйв Infiniti QX80: на полном серьезе
19.04.2015, 14:46
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
У более ранних генераций проблемы с вариатором были, хочется надеяться, что в обновленном варианте этот узел довели до ума. В остальном, отличный автомобиль, странно, что он у нас непопулярен.
Ребята, помогите с проблемой. Плохо заводится Инфинити fx 35. Поменял бензонасос, промыл форсунки. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста
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