30 мая 2019, 17:20

Infiniti QX60 с 283-сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей

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Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на рестайлинговый кроссовер QX60 с новым 3,5-литровым «атмосферником» мощностью 283 л.с. Покупатели могут выбирать из четырех уровней оснащения.
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60 с 283 сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
Infiniti QX60
Выпускается с 2014 г.
Новый от 3 358 200 до 4 158 000 Р
Отзывов: 2
Рестайлинговый кроссовер Infiniti QX60 продается у нас с 2016 года. Но до сих пор российским покупателям предлагались версии со старым атмосферным мотором, выдающим 262 л.с. и 334 Нм максимального крутящего момента. Модернизированный 3,5-литровый двигатель (индекс VQ35) развивает 283 л.с. и 350 Нм момента. Таких показателей удалось добиться благодаря новым поршням и выпускной системе, увеличенной степени сжатия с 10,3:1 до 11:1 и замене распределенного впрыска непосредственным.

Infiniti QX60 2019 модельного года предлагают в четырех комплектациях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech. Базовая Elegance стоит от 3 145 000 рублей. В список оснащения входят 8 подушек безопасности, биксеноновые фары, 8-дюймовый экран медиасистемы InTouch, камера заднего вида, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, кожаный салон, 3-зонный «климат», передние сидения с электроприводом и обогревом.

На следующем уровне Premium (от 3 480 000 рублей) дополнительно появляется навигация, аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером, система кругового обзора и парктроники по кругу. Комплектация Elite (от 3 735 000 рублей) отличается панорамной крышей, обогревом всех сидений и вентиляцией передних. Топовый кроссовер QX60 Hi-tech (от 3 975 000 рублей) может похвастать расширенным комплексом электронных ассистентов.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Infiniti временно не продает QX50 и QX60
Все таки, гибриды у нас пока не в тренде. Проблемы с зарядкой никуда пока не делись. Лучше бы вместо гибрида сделали версию QX60 с дизельным двигателем, вот она бы успехом пользовалась.
Владимир
Новый Infiniti QX60 поступит в продажу до конца года
У более ранних генераций проблемы с вариатором были, хочется надеяться, что в обновленном варианте этот узел довели до ума. В остальном, отличный автомобиль, странно, что он у нас непопулярен.
Сергей
Форум Infiniti FX35
Ребята, помогите с проблемой. Плохо заводится Инфинити fx 35. Поменял бензонасос, промыл форсунки. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста
Руся
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Infiniti QX60 с 283-сильным мотором оценили минимум в 3 145 000 рублей
{{model_no_show_6103}}Рестайлинговый кроссовер Infiniti QX60 продается у нас с 2016 года. Но до сих пор российским покупателям предлагались версии со старым атмосферным мотором, выдающим 262 л.с. и 334 Нм максимального крутящего момента. Модернизированный 3,5-литровый двигатель (индекс VQ35) развивает 283 л.с. и 350 Нм момента. Таких показателей удалось добиться благодаря новым поршням и выпускной системе, увеличенной степени сжатия с 10,3:1 до 11:1 и замене распределенного впрыска непосредственным.Infiniti QX60 2019 модельного года предлагают в четырех комплектациях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech. Базовая Elegance стоит от 3 145 000 рублей. В список оснащения входят 8 подушек безопасности, биксеноновые фары, 8-дюймовый экран медиасистемы InTouch, камера заднего вида, обогрев лобового стекла и боковых зеркал, кожаный салон, 3-зонный «климат», передние сидения с электроприводом и обогревом.На следующем уровне Premium (от 3 480 000 рублей) дополнительно появляется навигация, аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером, система кругового обзора и парктроники по кругу. Комплектация Elite (от 3 735 000 рублей) отличается панорамной крышей, обогревом всех сидений и вентиляцией передних. Топовый кроссовер QX60 Hi-tech (от 3 975 000 рублей) может похвастать расширенным комплексом электронных ассистентов.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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