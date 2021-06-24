Infiniti QX60 сменил поколение: что нового?
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Фото: Infiniti
Колесная база не изменилась (2 900 мм), а габаритная длина даже уменьшилась до 5 034 мм (-61 мм). Зато высота выросла до 1 770 мм (+28 мм), колея стала шире на 30 мм (1 699 мм), а дорожный просвет больше на 5 мм (170 мм). Потолок в салоне стал выше, а жизненного пространства во втором и третьем рядах – больше. Опционально можно заказать во втором ряду пару капитанских кресел, разделенных консолью.
Объем багажника немного уменьшили до 411 литров в стандартном положении (-39 литров) и до 2 135 литров с двумя сложенными задними рядами (-11 литров). Интересно, что объем со сложенным третьим рядом наоборот вырос до 1 178 литров (+40 литров).
В базовое оснащение вошел большой 12,3-дюймовый экран медиасистемы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и проводной Android Auto. В топовых версиях появляется цифровая приборная панель и проекционный экран. Пассажиров порадуют семь USB-разъемов. В помощь водителю предлагается система ProPilot Assist с адаптивным круиз-контролем и функцией удержания в полосе. Кроме того, система на основе данных навигатора способна заранее сбросить скорость перед поворотом или сниженным скоростным лимитом.
Опционально можно заказать аудиосистему Bose, трехзонный климат-контроль и экран вместо салонного зеркала заднего вида, на который передается изображение с камеры на корме.
Для североамериканского рынка автомобиль оснащают прежним 3,5-литровым бензиновым мотором V6, который выдает 299 л.с. и 366 Нм. На смену вариатору пришел 9-диапазонный «автомат». Есть четыре предустановленных режима ездовой электроники (Standard, Eco, Sport, Snow) и один настраиваемый (Personal). В системе полного привода появилась новая муфта подключения задней оси, которая срабатывает быстрее прежней.
Первые поставки Infiniti QX60 второго поколения запланированы на конец 2021 года. Позднее новинка доберется и до России. Уже известно, что мотор V6 дефорсируют для отечественного рынка до 283 л.с.
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