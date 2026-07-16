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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 19:34

Infiniti QX80 с 650-сильным мотором: рестайлинг и новая стратегия выхода на рынок

Infiniti QX80 с 650-сильным мотором: рестайлинг и новая стратегия выхода на рынок

«Без права выбора»: Infiniti выпустит флагманский QX80 2028 только в одной топ-версии на 650 л.с.

Infiniti QX80 с 650-сильным мотором: рестайлинг и новая стратегия выхода на рынок

Infiniti изменила планы по выпуску QX80: теперь вместо нескольких модификаций появится одна мощная версия с 650-сильным двигателем и спортивным дизайном. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте крупных внедорожников и упростить выбор для покупателей.

Infiniti изменила планы по выпуску QX80: теперь вместо нескольких модификаций появится одна мощная версия с 650-сильным двигателем и спортивным дизайном. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте крупных внедорожников и упростить выбор для покупателей.

Новость о переносе выпуска 650-сильного Infiniti QX80 на 2028 год вызвала живой интерес как у поклонников марки, так и у экспертов автомобильного рынка. Главная причина — отказ от разработки множества промежуточных версий в пользу единственной универсальной комплектации, которая объединит лучшие решения двух концептуальных моделей. Подобный подход может серьёзно изменить расстановку сил в сегменте крупных внедорожников.

Вместо привычного выбора между различными модификациями инженеры Infiniti решили совместить агрессивный спортивный дизайн версии Track Spec с технической начинкой будущей модификации Red Sport. Это позволит создать сбалансированный автомобиль, ориентированный одновременно на динамику и семейный комфорт. Базовый двигатель V6 претерпевает глубокую модернизацию: новые турбокомпрессоры и доработанная система впуска увеличивают мощность до 650 лошадиных сил. Такой потенциал обеспечивает уверенное ускорение и быстрый обгон даже на загруженных трассах.

Особое внимание уделено управляемости и безопасности. Огромные 61-сантиметровые колёсные диски в сочетании с улучшенными тормозными механизмами Brembo обеспечивают надёжное замедление тяжёлого внедорожника без риска перегрева. Аэродинамический обвес снижает уровень шума на высоких скоростях, а новая выхлопная система добавляет характерный низкий звук, который ценят поклонники бренда за его узнаваемость и устойчивость автомобиля на дороге.

Ранее Infiniti планировала выпустить промежуточную версию QX80, однако теперь ставка сделана на полноценный рестайлинг в середине жизненного цикла модели. Это решение упростит выбор для покупателей и позволит компании сосредоточиться на одной топовой комплектации. Ожидается, что официальная цена будет объявлена ближе к старту продаж.

Новая стратегия Infiniti может свидетельствовать о стремлении компании укрепить позиции в премиальном сегменте и сделать QX80 более привлекательным для расширения на мировом рынке. Важно отметить, что конкуренты в этом классе также активно обновляют свои модели, а спрос на мощные и технологичные внедорожники в России остаётся стабильно высоким. Для покупателей это означает появление ещё одного сильного игрока, сочетающего скорость, дизайн и практичность.

Интересно, что подобная стратегия объединения нескольких концепций в одну модель уже встречалась на рынке электроскутеров: например, недавний выход Ninebot M90 с расширенным функционалом и улучшенными эксплуатационными показателями для городского транспорта, как отмечалось ранее в материалах о запуске Ninebot M90

Упомянутые модели: Infiniti QX80 (от 4 855 000 Р)
Упомянутые марки: Infiniti
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