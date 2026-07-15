Почему самый мощный Infiniti не выйдет в 2026 году и что ждёт покупателей

15 июля 2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новость о переносе запуска Infiniti QX80 Red Sport может стать неожиданной, ведь речь идет о долгожданной премьере самого мощного кроссовера бренда. Решение компании отложить выход модели более чем на год связано не только с желанием усилить позиции на рынке, но и с необходимостью соответствовать ожиданиям покупателей в премиальном сегменте, где конкуренция с Mercedes-AMG и BMW M становится все более острой.
Изначально Infiniti планировала представить QX80 Red Sport в декабре 2026 года. Однако в процессе работы над проектом стало ясно: просто увеличить мощность двигателя недостаточно для автомобиля стоимостью свыше 100 тысяч долларов. Руководство бренда, по словам главы Infiniti Americas Эрика Ледье, пришло к выводу, что для успешного дебюта требуется комплексная доработка всех ключевых узлов и деталей. В результате инженеры пересмотрели концепцию: теперь QX80 Red Sport получит не только форсированный мотор, но и модернизированную подвеску, усиленные тормоза, новый аэродинамический обвес, активную выхлопную систему и полностью обновленный интерьер.
Внешность автомобиля также претерпит значительные изменения. По словам представителей Infiniti, кроссовер обзаведется новой передней частью кузова, расширенными колесными арками и 24-дюймовыми дисками. Под капотом останется 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, но его мощность увеличат более чем на 20% по сравнению со стандартной версией (450 л.с.), что позволит превысить отметку в 600 л.с. Ожидается, что разгон до 100 км/ч займет менее пяти секунд - показатель, который ранее был недостижим для моделей Infiniti такого класса.
Интересно, что компания рассматривает возможность выпуска еще более экстремальной модификации - QX80 Track Spec, которая может получить около 700 л.с. и ряд технических решений от Nissan GT-R. Однако этот проект пока находится на стадии обсуждения и требует серьезных инвестиций, а также глубокой переработки силовой установки. В любом случае, основной акцент сейчас делается на Red Sport, который должен выйти на рынок одновременно с плановым рестайлингом QX80 в первой половине 2028 года.
По предварительным оценкам, стоимость новинки окажется примерно на 30 тысяч долларов выше текущей версии QX80 Sport, цена которой в США стартует от 104 тысяч долларов. Это создает новую планку для премиальных внедорожников Infiniti и может изменить расстановку сил в сегменте. Для сравнения, недавно обновленная Lada Niva Legend также претерпела ряд доработок, что подробно разбиралось в материале о переменах в российской классике.
Если рассматривать ситуацию в целом, перенос сроков запуска и масштабные изменения в проекте QX80 Red Sport указывают на то, что Infiniti стремится не просто догнать конкурентов, а предложить продукт, который сможет выделиться на фоне Mercedes-AMG и BMW M. Важно отметить, что в последние годы премиальный сегмент SUV становится все более технологичным: производители делают ставку не только на мощность, но и на управляемость, комфорт, инновационные системы безопасности и индивидуализацию. Для покупателей в России это означает появление новых опций в классе дорогих внедорожников, а для рынка - усиление конкуренции и рост требований к качеству. Судя по имеющимся данным, Infiniti готова инвестировать в долгосрочный успех, даже если для этого приходится жертвовать сроками выхода новых моделей.
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