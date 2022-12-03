Информация для тех, кто собрался выехать за город и опробовать толщину льда

В этот период, согласно предупреждениям МЧС, необходимо быть особенно внимательными и ни в коем случае не выходить и уж тем более не выезжать на машине на неокрепший лед.

«Органами местного самоуправления Ленинградской области принимаются правовые акты о запрете выхода на лед, - информирует пресс-служба правительства Ленинградской области. - На период становления льда на водных объектах региона для оказания помощи в готовности находятся силы и средства пяти поисково-спасательных отрядов Аварийно-спасательной службы Ленобласти, вооруженные судами на воздушной подушке, аэроботами, аэролодками».

В самое ближайшее время будут также организованы профилактическое дежурства и совместные рейды региональной Аварийно-спасательной службы с сотрудниками ГИМС, полицией, представителями администрации для профилактики и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

А вот как выглядит минимальный набор требований, которые необходимо соблюдать при нахождении на водном объекте в зимний период:

1. Не игнорируйте запрещающие знаки.

2. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния.

3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам.

4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед.

5. Рыбаки, не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду.

6. Не катайтесь на льдинах.

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