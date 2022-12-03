Информация для тех, кто собрался выехать за город и опробовать толщину льда
В этот период, согласно предупреждениям МЧС, необходимо быть особенно внимательными и ни в коем случае не выходить и уж тем более не выезжать на машине на неокрепший лед.
«Органами местного самоуправления Ленинградской области принимаются правовые акты о запрете выхода на лед, - информирует пресс-служба правительства Ленинградской области. - На период становления льда на водных объектах региона для оказания помощи в готовности находятся силы и средства пяти поисково-спасательных отрядов Аварийно-спасательной службы Ленобласти, вооруженные судами на воздушной подушке, аэроботами, аэролодками».
В самое ближайшее время будут также организованы профилактическое дежурства и совместные рейды региональной Аварийно-спасательной службы с сотрудниками ГИМС, полицией, представителями администрации для профилактики и обеспечения безопасности людей на водных объектах.
А вот как выглядит минимальный набор требований, которые необходимо соблюдать при нахождении на водном объекте в зимний период:
1. Не игнорируйте запрещающие знаки.
2. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния.
3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам.
4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед.
5. Рыбаки, не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду.
6. Не катайтесь на льдинах.
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02.12.2022, 15:48
Какие автомобили лучше не ставить на ручник в мороз: мнение автомеханика
С наступлением зимы самое время вспомнить азы эксплуатации автомобилей в мороз. Основное внимание обычно уделяют состоянию аккумулятора и прогреву мотора. У тормозной системы тоже особенности, о которых важно помнить в холодное время года.Читать далее
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Как лучше всего хранить шины (буквально одной строкой)
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01.12.2022, 15:29
Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными
На российском рынке сохраняется непростая ситуация с автомобильными комплектующими. Оригинальные запасти стоят дорого, и ждать их нередко приходится по нескольку недель. У автовладельцев появляется соблазн приобрести детали и расходники подешевле.Читать далее
-
01.12.2022, 08:43
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-
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