Инфраструктура для электромобилей в России развивается быстрее, чем сам рынок электрокаров
В 2025 году Sitronics Electro рассчитывает впервые выйти на серийное производство и выпустить около 100 зарядных устройств. Однако генеральный директор компании Андрей Гурленов в интервью ТАСС отметил, что ожидать значительного роста спроса не стоит. Причинами сдержанного прогноза называются переход программы субсидирования из Минэнерго в Минпромторг, а также заметное снижение объемов реализации электромобилей в стране.
По словам Гурленова, компания рассчитывает на долгосрочный рост интереса к зарядным станциям. Ключевыми факторами, которые могут стимулировать спрос, он назвал появление нового российского электромобиля «Атом» и расширение модельного ряда марки Evolute. Эти события, как ожидается, со временем приведут к увеличению потребности в доступной зарядной инфраструктуре и позволят нарастить объемы производства уже в следующем году.
В настоящее время в России насчитывается более 3 тыс. быстрых и почти 5 тыс. медленных зарядных станций, а также тысячи персональных устройств. При этом только 6% всех используемых электромобилей приходится на отечественные бренды.
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02.07.2025, 08:06
Bentley обновила эмблему впервые за 23 года
Bentley официально представила обновленную версию своей знаменитой эмблемы Winged B – пятую по счету за всю 106-летнюю историю бренда. Новый логотип дебютирует на концепт-каре, премьера которого состоится 8 июля. Ожидается, что автомобиль станет полностью электрическим и заложит основу для нового дизайнерского направления марки.Читать далее
-
01.07.2025, 18:10
Директора автошколы обвинили в мошенничестве: взятки с учеников брал, но в ГИБДД не передавал
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из частных автошкол, который обвиняется в массовом мошенничестве. По версии следствия, мужчина в течение пяти лет систематически обманывал учеников своего образовательного центра: полсотни пострадавших и миллион рублей ущерба. Читать далее
-
01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
01.07.2025, 16:20
Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»
АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
-
01.07.2025, 15:21
Дождь, дрифт и закрученная интрига: итоги второго этапа IDDC 2025 в Ленобласти
А минувший уикенд, 28 по 29 июня, автодром под Петербургом превратился в центр автомобильного экстрима. На Игора Драйв прошел второй этап Кубка Северо-Запада по дрифту IDDC 2025. Результаты финала стали полной неожиданностью даже для опытных болельщиков.Читать далее
-
01.07.2025, 14:53
Компания по аренде автомобилей «Бетмобил» проиграла суд Роспатенту
Спор между российской компанией «Бетмобил» и Роспатентом о регистрации товарного знака «Betmobile» завершился в пользу патентного ведомства. Фирма планировала использовать бренд для предоставления услуг в сфере аренды автомобилей и бизнес-консалтинга, однако заявка была отклонена из-за возможных ассоциаций с Бэтмобилем – машиной культового персонажа комиксов из вселенной DC Comics. Читать далее
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