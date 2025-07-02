Инфраструктура для электромобилей в России развивается быстрее, чем сам рынок электрокаров

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Статистика Минпромторга показывает, что за январь–май 2025 года в России было продано всего 3,8 тыс. новых электромобилей – это на 62% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Вместе с тем доля автомобилей отечественного производства выросла с 18% до 20%. По данным Sitronics Electro, за последние пять лет число быстрых зарядных станций в стране увеличилось в 17 раз, а парк электромобилей вырос в 12,4 раза. Тем не менее, компания с оптимизмом смотрит в будущее и планирует наращивать производство терминалов.

В 2025 году Sitronics Electro рассчитывает впервые выйти на серийное производство и выпустить около 100 зарядных устройств. Однако генеральный директор компании Андрей Гурленов в интервью ТАСС отметил, что ожидать значительного роста спроса не стоит. Причинами сдержанного прогноза называются переход программы субсидирования из Минэнерго в Минпромторг, а также заметное снижение объемов реализации электромобилей в стране.

По словам Гурленова, компания рассчитывает на долгосрочный рост интереса к зарядным станциям. Ключевыми факторами, которые могут стимулировать спрос, он назвал появление нового российского электромобиля «Атом» и расширение модельного ряда марки Evolute. Эти события, как ожидается, со временем приведут к увеличению потребности в доступной зарядной инфраструктуре и позволят нарастить объемы производства уже в следующем году.

В настоящее время в России насчитывается более 3 тыс. быстрых и почти 5 тыс. медленных зарядных станций, а также тысячи персональных устройств. При этом только 6% всех используемых электромобилей приходится на отечественные бренды.

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