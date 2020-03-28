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28 марта 2020, 13:02

Инфраструктура платных дорог функционирует в эти дни в штатном режиме

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Фото из открытых источников
Государственная компания «Автодор» намерена в полном объеме обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры на всех автомобильных дорогах, находящихся в ее доверительном управлении.
Инфраструктура платных дорог функционирует в эти дни в штатном режиме

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Речь, понятное дело, идет о «карантинном» времени, которое датируется периодом с 28 марта по 5 апреля текущего года. Это означает, что пункты взимания платы на платных магистралях, будут работать в штатном режиме. То же самое касается дежурства аварийных комиссаров, главных помощников автомобилистов на тех же «платниках».

Рассчитывать на их быструю и профессиональную помощь на дороге, а также при необходимости  вызвать можно по короткому номеру: *390. В этом плане все останется без изменений.

Центры продаж и обслуживания, включая мобильный и временные пункты в Краснодарском крае, не берут никакого таймаута, за исключением дополнительных офисов продаж, расположенных в Ростове-на-Дону, Калуге, Краснодаре и д. Ложки – они вплоть до 5 апреля будут закрыты.

«Автодор» обращает внимание пользователей дорог на важные рекомендации медиков. А именно, соблюдение дистанции 1 метр в общественных местах. По этой самой причине во всех пунктах продаж планируется выход минимального числа персонала и нахождение не более одного посетителя в помещении одновременно.


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Инфраструктура платных дорог функционирует в эти дни в штатном режиме
{{material_129491}} Речь, понятное дело, идет о «карантинном» времени, которое датируется периодом с 28 марта по 5 апреля текущего года. Это означает, что пункты взимания платы на платных магистралях, будут работать в штатном режиме. То же самое касается дежурства аварийных комиссаров, главных помощников автомобилистов на тех же «платниках».Рассчитывать на их быструю и профессиональную помощь на дороге, а также при необходимости  вызвать можно по короткому номеру: *390. В этом плане все останется без изменений.Центры продаж и обслуживания, включая мобильный и временные пункты в Краснодарском крае, не берут никакого таймаута, за исключением дополнительных офисов продаж, расположенных в Ростове-на-Дону, Калуге, Краснодаре и д. Ложки – они вплоть до 5 апреля будут закрыты.«Автодор» обращает внимание пользователей дорог на важные рекомендации медиков. А именно, соблюдение дистанции 1 метр в общественных местах. По этой самой причине во всех пунктах продаж планируется выход минимального числа персонала и нахождение не более одного посетителя в помещении одновременно.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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