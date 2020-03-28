Инфраструктура платных дорог функционирует в эти дни в штатном режиме
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Рассчитывать на их быструю и профессиональную помощь на дороге, а также при необходимости вызвать можно по короткому номеру: *390. В этом плане все останется без изменений.
Центры продаж и обслуживания, включая мобильный и временные пункты в Краснодарском крае, не берут никакого таймаута, за исключением дополнительных офисов продаж, расположенных в Ростове-на-Дону, Калуге, Краснодаре и д. Ложки – они вплоть до 5 апреля будут закрыты.
«Автодор» обращает внимание пользователей дорог на важные рекомендации медиков. А именно, соблюдение дистанции 1 метр в общественных местах. По этой самой причине во всех пунктах продаж планируется выход минимального числа персонала и нахождение не более одного посетителя в помещении одновременно.
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