Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 15:01

Inmotion RS: ограниченная серия электросамокатов с мощностью 8,4 кВт и запасом хода до 161 км

Inmotion RS: ограниченная серия электросамокатов с мощностью 8,4 кВт и запасом хода до 161 км

Ракета на колесах: Inmotion RS с двумя моторами по 4200 Вт разгоняется до 126 км/ч

Inmotion RS: ограниченная серия электросамокатов с мощностью 8,4 кВт и запасом хода до 161 км

На рынке появился лимитированный электросамокат Inmotion RS - всего 20 экземпляров. Модель выделяется высокой мощностью, регулируемой геометрией и современными системами безопасности. Это предложение для опытных райдеров, которые ценят технологичность и надежность.

На рынке появился лимитированный электросамокат Inmotion RS - всего 20 экземпляров. Модель выделяется высокой мощностью, регулируемой геометрией и современными системами безопасности. Это предложение для опытных райдеров, которые ценят технологичность и надежность.

Ограниченное предложение от Inmotion привлекло внимание рынка: на складе осталось всего 20 электросамокатов RS, и это не просто очередная новинка, флагман для тех, кто ищет максимальные возможности. Модель ориентирована на опытных пользователей, здесь важна не только скорость, но и адаптивность к различным условиям.

Главная формула Inmotion RS — два электромотора по 4200 Вт каждый, что в сумме дает 8,4 кВт. По заявлению производителя, в тестовом режиме без нагрузки самокат может разогнаться до 126 км/ч, а с райдером - стабильно держит более 110 км/ч. Подобная динамика редко встречается даже среди премиальных моделей. Конструкция позволяет преодолевать уклоны до 50%, модульная рама поддерживает четыре режима работы: от внедорожного до современного. 

Система торможения построена на двухпоршневых механизмах Zoom с электронной ABS и ограниченным отключением привода. Это решение повышает безопасность при резком торможении и снижает риск блокировки колес. Аккумулятор емкостью 2880 Втч (40 Ач, 72 В) обеспечивает до 161 км пробега по паспорту, но в таких условиях этот показатель обычно снижается на треть, а при максимальной скорости - почти вдвое. Полная зарядка занимает 8,5 часов с одним зарядным устройством и 4,5 часа при использовании двух.

Для защиты электроники встроен интеллектуальный BMS-модуль с многоуровневой системой контроля: защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки по току. Корпус соответствует стандарту влагозащиты IP56, что позволяет использовать самокат даже в сложных климатических условиях.

Цена Inmotion RS составляет 3100 долларов. 

Среди растущей популярности электротранспортов стоит отметить, что подобные решения уже находят отклик у российских райдеров. Например, спрос на мощные эндуро-модели, а также стабильно высокие — подробнее о тенденциях можно узнать в материалах о современных эндуро-байках по принципу PROGASI Race 300 Air Orange . В целом, появление Inmotion RS на рынке может привести к смещению интереса к более технологичным и универсальным устройствам, способным конкурировать с конкурентами мотоциклами и скутерами по гибкому оснащению и безопасности.

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