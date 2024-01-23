Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Но не все депутаты согласны с таким порядком обновления автопарка. Например, Олег Леонов из фракции «Новые люди» заявил о необходимости пересмотреть подход к «выбывшим» иномаркам. Он предложил продавать машины среди сотрудников аппарата Госдумы. Автомобили с большим пробегом, которые трудно продать, можно отправлять в новые регионы, испытывающие дефицит транспорта. Их можно использовать для доставки гуманитарных грузов или развоза корреспонденции.
Депутат Олег Нилов из ЛДПР резонно возразил, что вряд ли уместно передавать в приграничные районы автомобили представительского класса, с большим пробегом да еще требующие серьезного ремонта. Такой «широкий жест» народных избранников вызовет лишь насмешки.
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
-
10.01.2024, 14:06
В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline отличается форсированным 1,6-литровым мотором и спортивными настройками шасси.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
26.12.2023, 13:48
Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)
Министр финансов России Антон Силуанов восторженно отозвался об отечественном бизнес-седане Lada Aura, построенном на базе «Весты» и сообщил, что в его ведомстве ждут первые пять автомобилей.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
11.01.2024, 08:48
Депутаты рассказали, как их пересаживают на отечественные автомобили
В конце декабря 2023 года автопарк Госдумы пополнился первой партией Lada Vesta. Первыми на отечественные машины пересели сотрудники аппарата Комитета по контролю.Читать далее
-
10.01.2024, 14:06
В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline отличается форсированным 1,6-литровым мотором и спортивными настройками шасси.Читать далее
-
29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
26.12.2023, 13:48
Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)
Министр финансов России Антон Силуанов восторженно отозвался об отечественном бизнес-седане Lada Aura, построенном на базе «Весты» и сообщил, что в его ведомстве ждут первые пять автомобилей.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
- 1 628 000 РFord Mondeo 2016 в Москве
- 1 096 000 РВАЗ (Lada) Веста 2021 в Москве
- 1 135 000 РFord Mondeo 2011 в Москве
- 2 198 000 РFord Mondeo 2016 в Москве
- 632 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 1 847 000 РFord Mondeo 2015 в Москве
- 839 000 РВАЗ (Lada) Веста 2016 в Москве
- 1 300 000 РFord Mondeo 2015 в Москве
- 2 484 000 РFord Mondeo 2018 в Москве
- 1 190 000 РFord Focus 2014 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий