Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны

По данным Управления делами президента, замене подлежит четверть служебного автопарка. В первую очередь речь идет об автомобилях, которые уже выработали свой ресурс и требуют неоправданно дорогого ремонта. Отслужившие свой срок в гараже Госдумы Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска продают с открытых аукционных торгов. Вырученные за них деньги направят на закупку новых автомобилей и оборудования к ним, сообщили «Парламентской газете» в Управделами. В ведомстве отметили, что в конце прошлого года уже закупили 105 новеньких Lada Vesta, из которых 33 автомобиля направили в гараж Госдумы.

Но не все депутаты согласны с таким порядком обновления автопарка. Например, Олег Леонов из фракции «Новые люди» заявил о необходимости пересмотреть подход к «выбывшим» иномаркам. Он предложил продавать машины среди сотрудников аппарата Госдумы. Автомобили с большим пробегом, которые трудно продать, можно отправлять в новые регионы, испытывающие дефицит транспорта. Их можно использовать для доставки гуманитарных грузов или развоза корреспонденции.

Фото: Ford

Депутат Олег Нилов из ЛДПР резонно возразил, что вряд ли уместно передавать в приграничные районы автомобили представительского класса, с большим пробегом да еще требующие серьезного ремонта. Такой «широкий жест» народных избранников вызовет лишь насмешки.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р ) , Ford Focus (от 889 000 Р ) , Ford Mondeo (от 1 425 000 Р )

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