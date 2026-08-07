Доля зарубежных марок в России достигла 15%: Toyota, Hyundai и VW обгоняют конкурентов

Иностранные автомобили увеличили долю на российском рынке до 15% в июле

В июле на рынке заметны перемены. Интерес к зарубежным маркам растет. Российские производители не сдают позиции. Эксперты прогнозируют новые изменения.

В июле на рынке заметны перемены. Интерес к зарубежным маркам растет. Российские производители не сдают позиции. Эксперты прогнозируют новые изменения.

В июле 2026 года российский автомобильный рынок оказался в центре внимания благодаря заметному росту доли иностранных марок. Зарубежные автомобили заняли уже 15% от общего объема продаж, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель.

Основной вклад в этот скачок вносят такие бренды, как Toyota, Honda, Volkswagen и Hyundai. Их модели стали особенно востребованы среди российских автолюбителей благодаря появлению новых предложений и расширению ассортимента. В то же время отечественные производители, включая АвтоВАЗ и ГАЗ, продолжают удерживать свои позиции, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.

Эксперты отмечают, что интерес к иностранным автомобилям обусловлен не только стремлением получить доступ к современным технологиям и усовершенствованным системам безопасности. Существенную роль играет доступность кредитных программ, которые позволяют покупателям рассматривать более дорогие и хорошо оснащенные модели. Кроме того, появление новых модификаций зарубежных автомобилей значительно расширило выбор для потребителей.

Автоэксперты делают вывод, что структура рынка постепенно меняется: россияне все чаще готовы платить больше за дополнительные возможности и высокий уровень комфорта, если финансовые условия это позволяют. Такой подход повышает требования к качеству и функциональности транспортных средств.

Несмотря на рост популярности иностранных марок, российские автогиганты не сдают позиций. АвтоВАЗ и ГАЗ продолжают предлагать конкурентоспособные модели, ориентированные на массового покупателя. Их продукция остается востребованной благодаря разумному соотношению цены и качества, а также адаптации к местным условиям эксплуатации.

Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущей экономической ситуации и стабильном уровне доходов доля иностранных автомобилей на российском рынке может продолжить расти. Однако многое будет зависеть от изменений в кредитной политике и появления новых моделей как у зарубежных, так и у отечественных производителей.

Таким образом, июль стал месяцем, когда российский автомобильный рынок продемонстрировал явный сдвиг в сторону зарубежных брендов. Покупатели все чаще делают выбор в пользу современных решений, а конкуренция между производителями становится все более острой.