Доля зарубежных марок в России достигла 15%: Toyota, Hyundai и VW обгоняют конкурентов

7 августа 2026, 05:48
Иностранные автомобили увеличили долю на российском рынке до 15% в июле
Иностранные автомобили увеличили долю на российском рынке до 15% в июле
В июле на рынке заметны перемены. Интерес к зарубежным маркам растет. Российские производители не сдают позиции. Эксперты прогнозируют новые изменения.
В июле 2026 года российский автомобильный рынок оказался в центре внимания благодаря заметному росту доли иностранных марок. Зарубежные автомобили заняли уже 15% от общего объема продаж, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель.
Основной вклад в этот скачок вносят такие бренды, как Toyota, Honda, Volkswagen и Hyundai. Их модели стали особенно востребованы среди российских автолюбителей благодаря появлению новых предложений и расширению ассортимента. В то же время отечественные производители, включая АвтоВАЗ и ГАЗ, продолжают удерживать свои позиции, несмотря на усиливающуюся конкуренцию.
Эксперты отмечают, что интерес к иностранным автомобилям обусловлен не только стремлением получить доступ к современным технологиям и усовершенствованным системам безопасности. Существенную роль играет доступность кредитных программ, которые позволяют покупателям рассматривать более дорогие и хорошо оснащенные модели. Кроме того, появление новых модификаций зарубежных автомобилей значительно расширило выбор для потребителей.
Автоэксперты делают вывод, что структура рынка постепенно меняется: россияне все чаще готовы платить больше за дополнительные возможности и высокий уровень комфорта, если финансовые условия это позволяют. Такой подход повышает требования к качеству и функциональности транспортных средств.
Несмотря на рост популярности иностранных марок, российские автогиганты не сдают позиций. АвтоВАЗ и ГАЗ продолжают предлагать конкурентоспособные модели, ориентированные на массового покупателя. Их продукция остается востребованной благодаря разумному соотношению цены и качества, а также адаптации к местным условиям эксплуатации.
Аналитики прогнозируют, что при сохранении текущей экономической ситуации и стабильном уровне доходов доля иностранных автомобилей на российском рынке может продолжить расти. Однако многое будет зависеть от изменений в кредитной политике и появления новых моделей как у зарубежных, так и у отечественных производителей.
Таким образом, июль стал месяцем, когда российский автомобильный рынок продемонстрировал явный сдвиг в сторону зарубежных брендов. Покупатели все чаще делают выбор в пользу современных решений, а конкуренция между производителями становится все более острой.
Похожие материалы Тойота, Хонда, Фольксваген, Хендай, GAZ
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
-
07.08.2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях. Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
-
07.08.2026, 06:48
Suzuki Grand Vitara II: полный привод и надежность за 500 тысяч рублей
Мало кто знает, что на рынке подержанных внедорожников до 500 тысяч рублей можно найти действительно выносливые и неприхотливые варианты. Эксперт объяснил, какие детали Suzuki Grand Vitara II делают его уникальным предложением в своем сегменте. Что важно учесть при покупке и почему эта модель часто игнорируется - рассказываем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 06:31
Редкие детали для старых авто: почему 3D-печать не решает проблему дефицита
Мало кто задумывается, что поиск комплектующих для автомобилей с пробегом превращается в настоящую головоломку. Дефицит редких деталей, снятых с производства, становится все заметнее, а попытки изготовить их с нуля часто приводят к неожиданным расходам. Что грозит владельцам старых авто и какие решения предлагают специалисты - объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Хонда, Фольксваген, Хендай, GAZ
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
-
07.08.2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях. Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
-
07.08.2026, 06:48
Suzuki Grand Vitara II: полный привод и надежность за 500 тысяч рублей
Мало кто знает, что на рынке подержанных внедорожников до 500 тысяч рублей можно найти действительно выносливые и неприхотливые варианты. Эксперт объяснил, какие детали Suzuki Grand Vitara II делают его уникальным предложением в своем сегменте. Что важно учесть при покупке и почему эта модель часто игнорируется - рассказываем подробно.Читать далее
-
07.08.2026, 06:31
Редкие детали для старых авто: почему 3D-печать не решает проблему дефицита
Мало кто задумывается, что поиск комплектующих для автомобилей с пробегом превращается в настоящую головоломку. Дефицит редких деталей, снятых с производства, становится все заметнее, а попытки изготовить их с нуля часто приводят к неожиданным расходам. Что грозит владельцам старых авто и какие решения предлагают специалисты - объясняем подробно.Читать далее