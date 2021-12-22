22 декабря 2021, 07:40
Инспектор ДПС из Коми отпел нарушительницу за непристегнутый ремень
Веселый лейтенант ГИБДД Вадим Ветошкин прославился на всю страну после публикации забавного видео. Коллеги говорят, что он хороший мужик и просто любит пошутить.
Дарья Климова Фото: РБК
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После того как видео разлетелось по Сети, полиция Коми начала проверку. К счастью признаков оскорбления чувств верующих не обнаружили, хотя официальные представители РПЦ и назвали такую проповедь «неудачной шуткой». Как выяснил телеграм-канал Life shot, наказывать инспектора за молитву из КоАП не планируют.
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22.12.2021, 08:16
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21.12.2021, 14:00
Видеоподборка с Нюрбургринга: как не надо ездить по трассе
21.12.2021, 13:59
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