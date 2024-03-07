Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Проведенная сотрудниками Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Запорожской области автотехническая экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя иномарки не подвергались изменению и являются оригинальными. В Интерпол Республики Чехия российские полицейские направили уведомление о своей находке. Автомобиль поместили на арест-площадку. В ближайшее время Audi A6 вернут законному владельцу.
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Как изменились за год цены на трехлетние автомобили Большой немецкой тройки
Немецкие автомобили представительского класса традиционно пользовались в нашей стране любовью и уважением. С уходом из России «Большой немецкой тройки» жизнь владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz несколько осложнилось. Посмотрим, сказалось ли это на ценах трехлетних машин.Читать далее
-
06.10.2023, 09:34
В российские автосалоны вернулись новые автомобили Audi
Российские дилеры наладили поставки новых автомобилей Audi. В шоурумах бренда представлен практически весь модельный ряд. Единственный нюанс, все машины собраны не в Германии.Читать далее
-
10.08.2023, 13:22
73-летний водитель устроил смертельное ДТП на «Скандинавии»
Накануне, 9 августа, на трассе «Скандинавия» произошла серьезная авария. Пожилой водитель Honda Civic, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Audi A6.Читать далее
-
11.05.2023, 07:14
Дилеры назвали бестселлеры параллельного импорта в России
Схема параллельного импорта стала практически единственной возможностью приобрести автомобиль европейского или японского бренда. Дилеры рассказали, какие марки и модели пользуются наибольшим спросом.Читать далее
-
26.04.2023, 14:45
Появилось видео наезда на 4-летнего ребенка в петербургском дворе
Во дворе одного из домов по улице Коммуны в Санкт-Петербурге универсал Audi A6 совершил наезд на 4-летнего малыша, неожиданно выскочившего из-за припаркованного автомобиля.Читать далее
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