Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии

18.01.2024, 06:00

Как изменились за год цены на трехлетние автомобили Большой немецкой тройки

Немецкие автомобили представительского класса традиционно пользовались в нашей стране любовью и уважением. С уходом из России «Большой немецкой тройки» жизнь владельцев Audi, BMW и Mercedes-Benz несколько осложнилось. Посмотрим, сказалось ли это на ценах трехлетних машин.Читать далее