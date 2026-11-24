24 ноября 2026, 14:50
На что смотрит инспектор ДПС в вашей машине, пока вы ищете документы?
24 ноября 2026, 14:50
На что смотрит инспектор ДПС в вашей машине, пока вы ищете документы?
Как инспектор ДПС оценивает авто на глаз и по запаху еще до проверки прав?
На что смотрит инспектор ДПС в вашей машине, пока вы ищете документы?
ДПС может оценить состояние машины еще до беседы. Инспектор заметит повреждение шин или неисправную оптику. Запах бензина также может его насторожить. При необходимости проверку продолжат специальными приборами.
Под капотом инспектор может обратить внимание на следы тормозной жидкости или моторного масла, если попросит открыть капот. Формально поводом для этого может стать сверка номеров автомобиля, однако осмотр даёт возможность заметить и возможные утечки. В американских правилах периодического контроля коммерческого транспорта среди дефектов перечислены утечки в жидкостных магистралях и соединениях, неисправность тормозов, включенный индикатор низкого уровня тормозной жидкости и спущенная шина или заметная утечка воздуха.
Как пишет njcar.ru, неисправности часто видны еще по пути к водительской двери. У колеса можно заметить повреждение боковины шины или изношенный протектор. В базе Федерального управления безопасности автоперевозчиков США среди нарушений для коммерческого транспорта указаны глубина протектора менее 2/32 дюйма и неисправные тормоза. Там же отмечен дефектный индикатор ABS; учитываются и повреждения шин, включая оголенный корд или слой каркаса. Рядом с машиной инспектору может стать заметен резкий запах бензина: он указывает на возможную утечку топлива или неисправность выхлопной системы. Сам запах однако назван возможным признаком, а не подтверждением поломки.
Во время разговора внимание может переключиться на приборную панель. Если там горит предупреждающий индикатор ABS или Check Engine, инспектор может спросить, давно ли водитель его заметил. Вблизи также проще увидеть поврежденные фары или перегоревшие лампы стоп-сигналов. В перечне нарушений отдельно указаны неработающие фары и стоп-сигналы. Там же перечислены повреждения шин.
Обычная остановка часто начинается с того, что инспектор идет к автомобилю, пока водитель готовит документы и опускает стекло. Но оценка технического состояния может начаться раньше общения: часть признаков видна снаружи, другие проявляются уже в салоне или под капотом. Поэтому водителю важно помнить, что внешнее состояние машины также попадает в поле внимания экипажа.
Если после осмотра причина неисправности остается неясной, проверку могут продолжить специальными приборами, они есть у каждого экипажа ДПС.
Похожие материалы
-
24.11.2026, 15:22
Права категории BE при буксировке прицепа: когда категории B уже недостаточно
Категория B подходит не для любой связки автомобиля и прицепа: важны разрешенная масса прицепа и данные в документах на машину. Если для поездки нужна BE, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль могут задержать.Читать далее
-
24.11.2026, 11:29
Какие детали запрещено менять в автомобиле без разрешения ГАИ и чем грозит самовольный тюнинг
Повторный тюнинг может грозить штрафом до 5000 рублей. Автомобиль могут отправить на штрафстоянку. Изменение сиденья способно повлиять на положение водителя. Колеса большего диаметра могут исказить показания спидометра.Читать далее
-
24.11.2026, 11:05
Сколько миллиардов принесут бюджету штрафы ГИБДД после повышения ставок и сокращения скидки
Госдума одобрила во втором чтении законопроекты, которые напрямую затронут кошельки водителей. Смотрим, сколько бюджет планирует собрать со штрафов и на сколько вырастут акцизы на бензин и дизель.Читать далее
-
23.11.2026, 23:01
Кому отдадут новые бесплатные парковки в центре Москвы до 2027 года
Первые места с новым знаком появились на Рождественке и проспекте Вернадского. Эксперимент продлится до 21 мая 2027 года. Проверят спрос и удобство парковки. Право многодетных семей на бесплатную стоянку на платных городских местах сохраняется.Читать далее
-
23.11.2026, 18:55
Как оспорить штраф за непредоставление преимущества пешеходу: разъяснения Верховного суда
Кадр, на котором автомобиль оказался на «зебре», сам по себе не подтверждает, что водитель помешал пешеходу. Для спора важны траектории и реакция человека, а запись регистратора может подкрепить возражения. На обжалование постановления дают 10 дней.Читать далее
-
23.11.2026, 17:56
Можно ли объезжать автобус на остановке через сплошную
Полностью сломавшаяся машина может стать препятствием. Штраф за такой объезд составит до 1500 рублей. Для автобуса у остановки правило другое. Движение по обочине также может закончиться штрафом.Читать далее
-
23.11.2026, 15:31
Как правильно проезжать сужение дороги, чтобы не получить штраф и не лишиться прав
Предупреждающий знак сам по себе не наказывает водителя. Последствия зависят от того, кто перестраивается и как организован встречный разъезд. Разбираемся, когда придется уступить и за какие маневры предусмотрены штрафы.Читать далее
-
23.11.2026, 13:07
Когда поездка с прицепом закончится штрафстоянкой и крупным штрафом
Смена автомобиля может потребовать категорию BE. Для расчета важны разрешенные массы машины и прицепа. Штраф достигает 15 тысяч рублей. Автомобиль также могут задержать.Читать далее
-
23.11.2026, 12:43
Почему после взгляда на навигатор дорога на секунду расплывается
После взгляда на дорогу приборы могут казаться нечеткими. Елена Корнилова объяснила механизм аккомодации. На скорость влияют возраст и зрительная нагрузка. Перед поездкой стоит проверить зрение и коррекцию.Читать далее
-
23.11.2026, 10:46
Где по правилам можно крепить видеорегистратор и телефон на лобовом стекле, чтобы не получить штраф
Само устройство на стекле не означает штрафа. Решает обзор с водительского места. За его ограничение предусмотрены предупреждение или 500 рублей. ГИБДД объяснила, какие предметы исключены из запрета.Читать далее
Похожие материалы
-
24.11.2026, 15:22
Права категории BE при буксировке прицепа: когда категории B уже недостаточно
Категория B подходит не для любой связки автомобиля и прицепа: важны разрешенная масса прицепа и данные в документах на машину. Если для поездки нужна BE, штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей, а автомобиль могут задержать.Читать далее
-
24.11.2026, 11:29
Какие детали запрещено менять в автомобиле без разрешения ГАИ и чем грозит самовольный тюнинг
Повторный тюнинг может грозить штрафом до 5000 рублей. Автомобиль могут отправить на штрафстоянку. Изменение сиденья способно повлиять на положение водителя. Колеса большего диаметра могут исказить показания спидометра.Читать далее
-
24.11.2026, 11:05
Сколько миллиардов принесут бюджету штрафы ГИБДД после повышения ставок и сокращения скидки
Госдума одобрила во втором чтении законопроекты, которые напрямую затронут кошельки водителей. Смотрим, сколько бюджет планирует собрать со штрафов и на сколько вырастут акцизы на бензин и дизель.Читать далее
-
23.11.2026, 23:01
Кому отдадут новые бесплатные парковки в центре Москвы до 2027 года
Первые места с новым знаком появились на Рождественке и проспекте Вернадского. Эксперимент продлится до 21 мая 2027 года. Проверят спрос и удобство парковки. Право многодетных семей на бесплатную стоянку на платных городских местах сохраняется.Читать далее
-
23.11.2026, 18:55
Как оспорить штраф за непредоставление преимущества пешеходу: разъяснения Верховного суда
Кадр, на котором автомобиль оказался на «зебре», сам по себе не подтверждает, что водитель помешал пешеходу. Для спора важны траектории и реакция человека, а запись регистратора может подкрепить возражения. На обжалование постановления дают 10 дней.Читать далее
-
23.11.2026, 17:56
Можно ли объезжать автобус на остановке через сплошную
Полностью сломавшаяся машина может стать препятствием. Штраф за такой объезд составит до 1500 рублей. Для автобуса у остановки правило другое. Движение по обочине также может закончиться штрафом.Читать далее
-
23.11.2026, 15:31
Как правильно проезжать сужение дороги, чтобы не получить штраф и не лишиться прав
Предупреждающий знак сам по себе не наказывает водителя. Последствия зависят от того, кто перестраивается и как организован встречный разъезд. Разбираемся, когда придется уступить и за какие маневры предусмотрены штрафы.Читать далее
-
23.11.2026, 13:07
Когда поездка с прицепом закончится штрафстоянкой и крупным штрафом
Смена автомобиля может потребовать категорию BE. Для расчета важны разрешенные массы машины и прицепа. Штраф достигает 15 тысяч рублей. Автомобиль также могут задержать.Читать далее
-
23.11.2026, 12:43
Почему после взгляда на навигатор дорога на секунду расплывается
После взгляда на дорогу приборы могут казаться нечеткими. Елена Корнилова объяснила механизм аккомодации. На скорость влияют возраст и зрительная нагрузка. Перед поездкой стоит проверить зрение и коррекцию.Читать далее
-
23.11.2026, 10:46
Где по правилам можно крепить видеорегистратор и телефон на лобовом стекле, чтобы не получить штраф
Само устройство на стекле не означает штрафа. Решает обзор с водительского места. За его ограничение предусмотрены предупреждение или 500 рублей. ГИБДД объяснила, какие предметы исключены из запрета.Читать далее
- 3 990 000 РHongqi HS5 2025 в Москве
- 1 548 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 4 899 000 РHongqi HS5 2026 в Москве
- 3 269 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 12 990 000 РBMW X5 M 2021 в Москве
- 4 190 000 РHongqi HS5 2026 в Москве
- 3 990 000 РHongqi H5 2025 в Москве
- 2 257 000 РKIA Optima 2018 в Москве