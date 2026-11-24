На что смотрит инспектор ДПС в вашей машине, пока вы ищете документы?

ДПС может оценить состояние машины еще до беседы. Инспектор заметит повреждение шин или неисправную оптику. Запах бензина также может его насторожить. При необходимости проверку продолжат специальными приборами.

Под капотом инспектор может обратить внимание на следы тормозной жидкости или моторного масла, если попросит открыть капот. Формально поводом для этого может стать сверка номеров автомобиля, однако осмотр даёт возможность заметить и возможные утечки. В американских правилах периодического контроля коммерческого транспорта среди дефектов перечислены утечки в жидкостных магистралях и соединениях, неисправность тормозов, включенный индикатор низкого уровня тормозной жидкости и спущенная шина или заметная утечка воздуха.

Как пишет njcar.ru, неисправности часто видны еще по пути к водительской двери. У колеса можно заметить повреждение боковины шины или изношенный протектор. В базе Федерального управления безопасности автоперевозчиков США среди нарушений для коммерческого транспорта указаны глубина протектора менее 2/32 дюйма и неисправные тормоза. Там же отмечен дефектный индикатор ABS; учитываются и повреждения шин, включая оголенный корд или слой каркаса. Рядом с машиной инспектору может стать заметен резкий запах бензина: он указывает на возможную утечку топлива или неисправность выхлопной системы. Сам запах однако назван возможным признаком, а не подтверждением поломки.

Во время разговора внимание может переключиться на приборную панель. Если там горит предупреждающий индикатор ABS или Check Engine, инспектор может спросить, давно ли водитель его заметил. Вблизи также проще увидеть поврежденные фары или перегоревшие лампы стоп-сигналов. В перечне нарушений отдельно указаны неработающие фары и стоп-сигналы. Там же перечислены повреждения шин.

Обычная остановка часто начинается с того, что инспектор идет к автомобилю, пока водитель готовит документы и опускает стекло. Но оценка технического состояния может начаться раньше общения: часть признаков видна снаружи, другие проявляются уже в салоне или под капотом. Поэтому водителю важно помнить, что внешнее состояние машины также попадает в поле внимания экипажа.

Если после осмотра причина неисправности остается неясной, проверку могут продолжить специальными приборами, они есть у каждого экипажа ДПС.